Τι συνδέει την πτώση μιας Σκωτσέζας από τα βράχια της Πάφου με την ανεξιχνίαστη δολοφονία μιας δημόσιας κατηγόρου;

Στο τρίτο του συγγραφικό βήμα, ο Χαράλαμπος Στυλιανού επιστρέφει στον αγαπημένο τόπο του για να στήσει ένα περίπλοκο γαϊτανάκι μυστηρίου που ακροβατεί ανάμεσα στο παρόν και το σκοτεινό παρελθόν. Με μια διεισδυτική ματιά στην «ανατομία» της τοπικής κοινωνίας, επιστρέφει με το νέο του αστυνομικό μυθιστόρημα, αποδεικνύοντας πως το έγκλημα στην Κύπρο έχει τους δικούς του, ιδιαίτερους κώδικες. Στη «Μοιραία Σύμπτωση» (εκδόσεις Βακχικόν), η Πάφος παύει να είναι ένα απλό τουριστικό σκηνικό και μετατρέπεται σε ζωντανό οργανισμό που κρύβει σκοτεινά μυστικά πίσω από τις κλειστές πόρτες της επαρχίας.

–Ο τίτλος του βιβλίου είναι «Μοιραία σύμπτωση». Πιστεύετε ότι υπάρχουν όντως συμπτώσεις όσον αφορά στα εγκλήματα και την εξιχνίασή τους; Σίγουρα η σύμπτωση παίζει σημαντικό ρόλο τόσο στη διάπραξη όσο και στην εξιχνίαση ενός εγκλήματος. Πολλές εγκληματικές πράξεις δεν είναι αποτέλεσμα σχεδιασμού ή πρόθεσης του δράστη, αλλά ευκαιριακές. Τυχαίες συγκυρίες, όπως ο χρόνος, ο τόπος και η ψυχολογική κατάσταση του δράστη, δημιουργούν τις συνθήκες για να εκδηλωθεί η εγκληματική ενέργεια. Παρότι η σύμπτωση δεν αναιρεί την ευθύνη του δράστη, βοηθά στην κατανόηση του πως και γιατί ένα έγκλημα τελικά πραγματοποιείται. Όπως προανέφερα, η σύμπτωση παίζει σημαντικό ρόλο και στην εξιχνίαση ενός εγκλήματος. Τυχαία γεγονότα, όπως μια απρόσμενη μαρτυρία, ένα ευρηματικό στοιχείο που εντοπίζεται κατά σύμπτωση, ή ένα γεγονός που έρχεται στην επιφάνεια απρόβλεπτα, μπορούν να οδηγήσουν στην αποκάλυψη της αλήθειας. Αν και η εξιχνίαση ενός εγκλήματος βασίζεται στη συστηματική έρευνα, η σύμπτωση συχνά λειτουργεί βοηθητικά, φέρνοντας στο φως δεδομένα που διαφορετικά θα αργούσαν ή δεν θα αποκαλύπτονταν ποτέ.

–Ανεξιχνίαστες δολοφονίες, παλιές υποθέσεις και ένας περίεργος θάνατος. Ποιος είναι ο πυρήνας της «Μοιραίας σύμπτωσης»; Θα έλεγα ότι, όλα αυτά που αναφέρατε αποτελούν τον πυρήνα του νέου μου μυθιστορήματος. Με λίγα λόγια, ένας περίεργος θάνατος στο παρόν, φέρνει στην επιφάνεια, μέσα από την πλοκή του έργου, παλιές ανεξιχνίαστες υποθέσεις.

–Το γεγονός ότι γράφετε για την Κύπρο λειτουργεί ως «ευκολία» ή αποτελεί μεγαλύτερη πρόκληση; Tο να γράφω αστυνομικά μυθιστορήματα που διαδραματίζονται στον τόπο μου, μου προσφέρει κάποιες ευκολίες αλλά ταυτόχρονα λειτουργεί και ως πρόκληση. Από τη μια πλευρά, μου είναι εύκολο να γράφω για τόπους και χώρους γνωστούς και αγαπημένους. Αυτό μου επιτρέπει να δίνω αυθεντικότητα στην αφήγηση, και να δημιουργώ ατμόσφαιρα δίχως υπερβολική επεξήγηση. Από την άλλη όμως, είναι μεγαλύτερη η πρόκληση, γιατί η Κύπρος είναι ένα μικρό νησί, και αυτό απαιτεί προσοχή, ώστε η πλοκή να παραμένει πειστική και οι περιγραφές του τόπου να είναι ειλικρινείς, χωρίς να εξωραΐζονται αλλά ούτε να ασχημίζουν.

–Γιατί επιλέξατε την Πάφο ως το κέντρο των εξελίξεων; Πώς επηρεάζει το τοπίο την ατμόσφαιρα του βιβλίου; Η Πάφος είναι η αγαπημένη μου πόλη. Εκεί έχω ζήσει και εργαστεί για αρκετά χρόνια, γεγονός που μου έδωσε την ευκαιρία να τη γνωρίσω πολύ καλά, και να την βάλω στην καρδιά μου. Οι δεσμοί μου με την πόλη και την επαρχία της Πάφου συνεχίζουν, αφού εκεί βρίσκεται το εξοχικό μας. Η πολύ καλή γνώση του χώρου, όπου διαδραματίζεται το μυθιστόρημα, με βοήθησε να δώσω αυθεντικότητα στην αφήγηση. Το τοπίο της Πάφου δεν λειτουργεί απλώς ως φόντο, αλλά ως ένα σημαντικό στοιχείο, που επηρεάζει καταλυτικά την ατμόσφαιρα του βιβλίου.

–Ποιες οι ιδιαιτερότητες ή οι δυσκολίες στη συγγραφή μιας αστυνομικής ιστορίας που διαδραματίζεται στο νησί μας; Υπάρχουν ιδιαιτερότητες και δυσκολίες, οι οποίες την κάνουν απαιτητική αλλά ταυτόχρονα δημιουργική. Ως πρώτη ιδιαιτερότητα θα ανέφερα τις κλειστές κοινωνίες της Κύπρου και το γεγονός πως οι άνθρωποι, λίγο πολύ, γνωρίζονται μεταξύ τους. Για αυτόν τον λόγο, ο συγγραφέας πρέπει να δουλέψει με μεγαλύτερη προσοχή τα θέματα που έχουν να κάνουν με τη συγκάλυψη και την ανοχή. Μια δεύτερη δυσκολία είναι το ιστορικό και πολιτικό βάρος του νησιού μας. Εδώ χρειάζεται μια ισορροπημένη προσέγγιση, ούτω ώστε η αστυνομική ιστορία να παραμείνει πρωτίστως μυθοπλασία, χωρίς να αγνοεί τις πραγματικότητες. Ο συγγραφέας οφείλει να αναδείξει τις αντιφάσεις της κυπριακής κοινωνίας με ειλικρίνεια και σεβασμό. Μια τελευταία σημαντική ιδιαιτερότητα, είναι η γλώσσα. Η επιλογή ανάμεσα στην κοινή νεοελληνική και στην κυπριακή διάλεκτο, ή ο τρόπος που αυτά συνδυάζονται, επηρεάζει καθοριστικά την ατμόσφαιρα και την αυθεντικότητα των χαρακτήρων.

Μοιραία σύμπτωση

Εκδ. Βακχικόν

Σελ. 345

Τιμή: €15.90

Ελεύθερα 01.02.2026