Η Apple φαίνεται να προετοιμάζει εδώ και καιρό μια ριζική αλλαγή στον σχεδιασμό του iPhone, με ενδείξεις από την αλυσίδα συνεργατών της να ενισχύουν τα σχετικά σενάρια.

Σύμφωνα με πληροφορίες που προέρχονται από την Ασία, η εταιρεία εργάζεται πάνω σε ένα iPhone με πλήρως «καθαρή» πρόσοψη, χωρίς πλαίσια γύρω από την οθόνη και χωρίς ορατά ανοίγματα που να διακόπτουν το panel.

Το συγκεκριμένο μοντέλο τοποθετείται χρονικά στο 2027 και, όπως αναφέρουν αναλυτές, η Apple ενδέχεται να παρακάμψει την ονομασία iPhone 19. Αντ’ αυτού, φέρεται να σχεδιάζει την παρουσίασή του ως iPhone 20, με αφορμή τη συμπλήρωση 20 ετών από την κυκλοφορία του πρώτου iPhone.

Η σχεδίαση που εξετάζεται δεν θυμίζει τις σημερινές καμπύλες οθόνες. Πρόκειται για OLED panel που λυγίζει και στις τέσσερις πλευρές, ακόμη και στις γωνίες, ώστε η συσκευή να δείχνει σαν να αποτελείται αποκλειστικά από οθόνη.

Η υλοποίηση ενός τέτοιου σχεδίου, όμως, είναι ιδιαίτερα απαιτητική. Το OLED χρειάζεται πιο λεπτό Thin-Film Encapsulation (TFE) για προστασία από την υγρασία, ενώ τα εσωτερικά κυκλώματα πρέπει να μπορούν να ακολουθούν την καμπύλη του panel. Παράλληλα, το τελικό ζητούμενο είναι η μεταφορά της εμπρόσθιας κάμερας και ολόκληρου του συστήματος TrueDepth κάτω από την οθόνη.

Σε αυτό το πλαίσιο, η LG Display φέρεται να εξετάζει επένδυση περίπου σχεδόν 300 εκατομμυρίων δολαρίων, καθώς οι υπάρχουσες γραμμές παραγωγής της δεν μπορούν να υποστηρίξουν μια τέτοια οθόνη. Οι αλλαγές θεωρούνται τόσο εκτεταμένες, που συζητείται η δημιουργία πολλαπλών νέων γραμμών αποκλειστικά για τις ανάγκες της Apple.

