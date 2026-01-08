Για πρώτη φορά από το 2019, η Alphabet ξεπέρασε την Apple σε χρηματιστηριακή κεφαλαιοποίηση, ενισχύοντας περαιτέρω τη θέση της ως πρωταγωνιστής της αγοράς τεχνολογίας και τεχνητής νοημοσύνης.

Η κεφαλαιοποίηση της Alphabet διαμορφώθηκε στα $3,88 τρισ., καθώς η μετοχή της ενισχύθηκε κατά άνω του 2% την Τετάρτη, κλείνοντας στα $322,03. Αντίθετα, η κεφαλαιοποίηση της Apple υποχώρησε στα $3,84 τρισ., με τη μετοχή της να καταγράφει απώλειες άνω του 4% τις τελευταίες πέντε συνεδριάσεις.

Ισχυρή ώθηση από την τεχνητή νοημοσύνη

Η Alphabet συγκαταλέγεται στις εταιρείες με τις καλύτερες επιδόσεις στη Wall Street το 2025, επωφελούμενη από τη ραγδαία άνοδο του ενδιαφέροντος για την τεχνητή νοημοσύνη (AI). Η μετοχή της έχει σημειώσει άνοδο 65% από τις αρχές του έτους, καταγράφοντας τα μεγαλύτερα ετήσια κέρδη από το 2009, όταν είχε διπλασιάσει την αξία της μετά την παγκόσμια χρηματοπιστωτική κρίση.

Ο Διευθύνων Σύμβουλος της Alphabet, Sundar Pichai, έχει δηλώσει επανειλημμένα ότι η εταιρεία ανταποκρίνεται στην αυξανόμενη ζήτηση για λύσεις AI, επενδύοντας δυναμικά σε υποδομές, μοντέλα και εφαρμογές.

Η Apple και η πρόκληση της AI

Στον αντίποδα, η Apple εμφανίζεται πιο συγκρατημένη στην κούρσα της τεχνητής νοημοσύνης, η οποία επιταχύνθηκε μετά την κυκλοφορία του OpenAI ChatGPT στα τέλη του 2022. Η σχετική απουσία της από το επίκεντρο της AI φρενίτιδας εκτιμάται ότι συνέβαλε στη βραχυπρόθεσμη υστέρηση της μετοχής της έναντι των ανταγωνιστών της.

