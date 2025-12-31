Ο Μαρκ Ζούκερμπεργκ επαναλαμβάνει εδώ και μήνες ότι η τεχνητή νοημοσύνη είναι «η σημαντικότερη τεχνολογία της εποχής μας».

Μετά το όχι και τόσο πετυχημένο εγχείρημα του metaverse, ο Ζούκερμπεργκ αποφάσισε να επενδύσει σχεδόν τα πάντα στην τεχνητή νοημοσύνη και συγκεκριμένα δισεκατομμύρια σε υποδομές, «κυνήγι ταλέντων» και ως κορωνίδα της προσπάθειας, την υψηλού επιπέδου πρόσληψη του Alexandr Wang, του νεαρού δισεκατομμυριούχου ιδρυτή της Scale AI.

Μία κίνηση εντυπωσιακή αλλά και ιδιαίτερα δαπανηρή

Η Meta πλήρωσε περίπου 10 εκατομμύρια δολάρια (συμπεριλαμβανομένων μισθού, μπόνους και άλλων παροχών) για να φέρει τον Wang και να του αναθέσει στην ηγεσία του νέου Meta Superintelligence Lab, της διεύθυνσης που έχει στόχο την ανάπτυξη αιχμηρών μοντέλων AI.

Ωστόσο, μόλις έξι μήνες μετά, η σχέση Ζούκερμπεργκ–Wang (όπως αναφέρει ο ιταλικός ιστότοπος «contradadomaro») εμφανίζει ήδη σοβαρές «ρωγμές».

Μία πρόσληψη για αλλαγή κατεύθυνσης

Τα τελευταία χρόνια η Meta υστερούσε σημαντικά στον τομέα της AI σε σχέση με ανταγωνιστές όπως η OpenAI και η Google. Η κυκλοφορία των μοντέλων LLaMa δεν είχε το αναμενόμενη επιτυχία και στο εσωτερικό της εταιρείας άρχισαν να ακούγονται δομικά προβλήματα όπως κατακερματισμένες ομάδες, εσωτερικές συγκρούσεις μεταξύ ερευνητών και εμφανής έλλειψη στρατηγικής ηγεσίας στην AI.

Ο Ζούκερμπεργκ αντέδρασε συγκεντρώνοντας τη λήψη αποφάσεων και επιταχύνοντας τις κινήσεις. Η πρόσληψη του Wang ήταν μέρος αυτής της στρατηγικής.

Σε ηλικία 28 ετών, ο Wang αντιπροσώπευε μία νέα γενιά τεχνολογικών ηγετών, με ισχυρούς δεσμούς στη Silicon Valley και μια startup (Scale AI) κρίσιμη για την εκπαίδευση προηγμένων μοντέλων μέσω μαζικής ετικετοποίησης δεδομένων. Για τον Ζούκερμπεργκ, ο Wang ενσάρκωνε δύο αρετές: ταχύτητα και φιλοδοξία.

Μικροδιαχείριση και τριβές

Η άφιξη του Wang στη Meta δεν ήταν ομαλή. Σύμφωνα με πηγές του ιταλικού ιστότοπου κοντά στον νέο επικεφαλής της AI, ο Wang έχει εκφράσει ιδιωτικά παράπονα για τον ασφυκτικό τρόπο διαχείρισης του Ζούκερμπεργκ, ο οποίος εποπτεύει προσωπικά τεχνικές αποφάσεις, προτεραιότητες προϊόντων και τη δομή των ομάδων.

Στην Meta, αυτή η τάση έχει αποκτήσει το παρατσούκλι «Μάτι του Σάουρον». Όταν ο Ζούκερμπεργκ εστιάζει σε ένα έργο, όλα περιστρέφονται γύρω του. Κάποιοι παλιοί υπάλληλοι υποστηρίζουν ότι στο παρελθόν αυτή η προσέγγιση οδήγησε σε επιτυχίες, όπως η μετάβαση στον χώρο των κινητών συσκευών. Άλλοι, όμως, επισημαίνουν ότι σήμερα αποτελεί σταθερή πηγή έντασης.

Ο Wang, συνηθισμένος να ηγείται μιας startup με μεγάλη αυτονομία, βρέθηκε ξαφνικά σε μια μεγάλη εταιρεία όπου κάθε στρατηγικό βήμα χρειάζεται την άμεση έγκριση του CEO. Το αποτέλεσμα ήταν η σύγκρουση. Από τη μία πλευρά ένας ιδρυτής που θέλει απόλυτο έλεγχο, από την άλλη ένας νεαρός διευθυντής που ήρθε στην εταιρεία για να φέρει νέα οπτική.

Οι εντάσεις δεν περιορίζονται στο στυλ ηγεσίας. Κάποιοι εργαζόμενοι και διευθυντές αμφισβητούν αν ο Wang έχει την εμπειρία για να ηγηθεί ενός οργανισμού AI του μεγέθους και της πολυπλοκότητας της Meta, καθώς η δική του εταιρεία (Scale AI), σημειώνουν, δεν ανέπτυσσε γλωσσικά μοντέλα, αλλά δεδομένα που χρησιμοποιούσαν άλλοι για να τα δημιουργήσουν. Τώρα, ο Wang πρέπει να συντονίσει ομάδες που φιλοδοξούν να δημιουργήσουν τεχνητή νοημοσύνη ικανή να ανταγωνιστεί τα πιο προηγμένα συστήματα στον κόσμο.

Οι αμφιβολίες εντάθηκαν με την αποχώρηση σημαντικών προσώπων: ο Yann LeCun, επικεφαλής επιστήμονας AI της Meta και βραβευμένος με το βραβείο Turing, έφυγε όταν τέθηκε υπό την ηγεσία του Wang. Ο LeCun διαφωνούσε ανοιχτά με τη στρατηγική που επικεντρωνόταν στα μεγάλα γλωσσικά μοντέλα, θεωρώντας την αδιέξοδο, και παρακολουθούσε τους πόρους του εργαστηρίου του να κατευθύνονται στη νέα «διεύθυνση υπερανθρώπινης νοημοσύνης».

Η αναμενόμενη αποχώρηση του LeCun πριν από ένα μήνα ερμηνεύτηκε από πολλούς ως ένδειξη ότι η Meta θυσιάζει την έρευνα μακροπρόθεσμα για άμεσα, ορατά αποτελέσματα.

Δισεκατομμύρια σε… κίνδυνο

Η οικονομική διάσταση πολλαπλασιάζει την πίεση. Η Meta αύξησε τις δαπάνες της σε επίπεδα ρεκόρ, επενδύοντας σε data centers, εξειδικευμένα chips και χρέος για να χρηματοδοτήσει τεράστιες υποδομές. Οι επενδυτές παρακολουθούν με ανησυχία τη ρευστότητα, ενώ ο Ζούκερμπεργκ επιμένει ότι ο πραγματικός κίνδυνος είναι να μην ξοδέψει αρκετά.

Σε αυτό το πλαίσιο, η επιτυχία ή η αποτυχία του δίδυμου Ζούκερμπεργκ–Wang καθίσταται κρίσιμη. Το εργαστήριο υπό τον Wang ετοιμάζει την κυκλοφορία ενός νέου μοντέλου AI, αναπτυγμένου από το μηδέν, τους επόμενους μήνες. Αν αποδειχθεί επιτυχημένο, η Meta μπορεί να ανακτήσει τεχνολογική αξιοπιστία. Αν αποτύχει, η εσωτερική ένταση μπορεί να οδηγήσει σε νέα φυγή ταλέντων και σε αυστηρές πιέσεις από τους μετόχους, μετά από δύο μεγάλες και δαπανηρές αποτυχημένες «στοιχηματικές» κινήσεις για το μέλλον.

iefimerida.gr