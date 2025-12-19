«Βρισκόμαστε στο στάδιο, όπου θα ενημερωθεί ο Υφυπουργός», απάντησε στο philenews, ο Επικεφαλής Επιστήμονας Δημήτρης Σκουρίδης, ερωτηθείς για το αν θα είναι έτοιμη πριν από το τέλος του έτους η Στρατηγική της Κύπρου για την Τεχνητή Νοημοσύνη, από την Εθνική Εξειδικευμένη Επιτροπή (AI Task Force).

Ακολούθως, η Στρατηγική «θα βγει σε διαβούλευση», είπε ο κ. Σκουρίδης. Υπενθυμίζεται ότι το Υπουργικό Συμβούλιο, υπό τον Πρόεδρο Χριστοδουλίδη, ενέκρινε τη σύσταση του ΑΙ Task Force, πέρσι τον Ιανουάριο, με σκοπό τον καθορισμό της στρατηγικής της χώρας για την ΤΝ, με εφαρμοσμένο προσανατολισμό και κατεύθυνση.

Όπως ανακοινώθηκε μετά την πρώτη συνεδρία της επιτροπής τον Απρίλιο, μέχρι το τέλους του 2025, θα έπρεπε να ολοκληρωθεί και να παραδοθεί το σχέδιο δράσης, για την εθνική στρατηγική για την Τεχνητή Νοημοσύνη και τις εφαρμογές της.

Όπως πληροφορούμαστε, θα υπάρξει μικρή καθυστέρηση για την ολοκλήρωση της και αναμένεται να παραδοθεί στον Υφυπουργό Έρευνας, Καινοτομίας και Ψηφιακής Πολιτικής Νικόδημο Δαμιανού, περί τα μέσα του Ιανουαρίου 2026. Η εθνική στρατηγική ΤΝ, είναι κρίσιμη γιατί καθορίζει πώς ένα κράτος θα αξιοποιήσει, θα ρυθμίσει και θα προστατευθεί από τις επιπτώσεις μιας τεχνολογίας που επηρεάζει πλέον κάθε τομέα της κοινωνίας, της οικονομίας και της ασφάλειας.

Η επιτροπή AI Task Force, απαρτίζεται από τους: