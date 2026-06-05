Περισσότερες από δύο δεκαετίες μετά τον βιασμό και τον άγριο ξυλοδαρμό μιας νεαρής μητέρας στο Σάλφορντ της ευρύτερης περιοχής του Μάντσεστερ, η βρετανική Δικαιοσύνη καταδίκασε τον πραγματικό δράστη της επίθεσης. Πρόκειται για τον 52χρονο Πολ Κουίν, ο οποίος καταδικάστηκε σε κάθειρξη 24 ετών, ενώ η υπόθεση έχει προκαλέσει νέο κύμα ερωτημάτων για το πώς ένας τελικά αθώος, ο Άντριου Μάλκινσον, παρέμεινε φυλακισμένος επί 17 χρόνια για ένα έγκλημα που δεν διέπραξε.

Ειδικότερα, σε μία από τις πιο χαρακτηριστικές περιπτώσεις δικαστικής πλάνης στη σύγχρονη βρετανική ιστορία, ο Πολ Κουίν κρίθηκε ένοχος και για την πρόκληση βαριάς σωματικής βλάβης σε γυναίκα την οποία βίασε αφού στραγγάλισε, στην οποία επιτέθηκε τα ξημερώματα της 19ης Ιουλίου 2003, ενώ επέστρεφε πεζή στο σπίτι της στο Σάλφορντ, στο Γκρέιτερ Μάντσεστερ.

Όπως αναφέρει το δημοσίευμα, ο Κουίν, εργολάβος κατασκευής περιφράξεων και πατέρας πέντε παιδιών, είχε στο μεταξύ ζήσει επί περισσότερα από 20 χρόνια ως ελεύθερος άνθρωπος, ενώ ο Άντριου Μάλκινσον εξέτιε άδικα ποινή φυλάκισης για το ίδιο έγκλημα. Ο Μάλκινσον καταδικάστηκε το 2004, παρά το γεγονός ότι επέμενε διαρκώς στην αθωότητά του, μέχρι που η καταδίκη του ακυρώθηκε το 2023 έπειτα από νέα ανάλυση γενετικού υλικού.

https://twitter.com/SkyNews/status/2062896235732746408

Δικαστής για θύμα: Είναι ηρωίδα, πέρασε την ίδια διαδικασία δύο φορές

Κατά την ανακοίνωση της ποινής στο Δικαστήριο του Μάντσεστερ, ο δικαστής χαρακτήρισε το θύμα «ηρωίδα», επισημαίνοντας ότι ήταν εξαιρετικά επώδυνο να υποχρεωθεί να περάσει δύο φορές από τη δικαστική διαδικασία για την ίδια υπόθεση.

Ο δικαστής ανέφερε επίσης ότι ο Κουίν είχε διαβάσει ηλεκτρονικό δημοσίευμα του 2004 σχετικά με την καταδίκη του Μάλκινσον, γεγονός που αποδείκνυε πως γνώριζε πολύ καλά τόσο το κακό που είχε προκαλέσει στο θύμα όσο και τη δικαστική πλάνη, που είχε οδηγήσει έναν αθώο άνθρωπο στη φυλακή.

«Είναι απολύτως σαφές ότι γνωρίζατε από την αρχή πως ένας άλλος άνδρας είχε συλληφθεί, κατηγορηθεί, καταδικαστεί και φυλακιστεί. Γνωρίζατε ότι η καταδίκη του ήταν λανθασμένη», ανέφερε ο δικαστής απευθυνόμενος στον κατηγορούμενο.

https://twitter.com/GriftReport/status/2045374263192953005

Ζει μόνιμα παραμορφωμένη, «έχω πάντα την αίσθηση ότι κάποιος είναι πίσω μου»

Η γυναίκα που δέχθηκε την επίθεση υπέστη μόνιμες παραμορφώσεις στο πρόσωπό της και εξακολουθεί να ζει με τον φόβο. Σε δήλωση που αναγνώστηκε στο δικαστήριο, ανέφερε ότι «ζει διαρκώς με την αίσθηση ότι κάποιος βρίσκεται πίσω της».

Περιγράφοντας τις συνέπειες της υπόθεσης, τόνισε: «Κάποιος έχασε 17 χρόνια από τη ζωή του εξαιτίας αυτής της υπόθεσης και αυτό δεν παύει να με απασχολεί. Όσο για μένα, οι επιπτώσεις όσων συνέβησαν θα με συνοδεύουν για όλη μου τη ζωή. Κάθε μέρα κοιτάζω το πρόσωπό μου και βλέπω τις ουλές. Είναι μια μόνιμη υπενθύμιση εκείνης της νύχτας».

Κατά τη διάρκεια της επίθεσης, η γυναίκα προσπάθησε απεγνωσμένα να αντισταθεί. Σύμφωνα με όσα είχε καταθέσει στο αρχικό δικαστήριο, άκουσε βήματα πίσω της και στη συνέχεια ένιωσε μια ισχυρή δύναμη να την αρπάζει από πίσω. Προτού χάσει τις αισθήσεις της από τον στραγγαλισμό, κατάφερε να γρατζουνίσει τον δράστη με τόση δύναμη ώστε έσπασε το νύχι του μεσαίου δαχτύλου του αριστερού της χεριού.

Από την επίθεση υπέστη κάταγμα στο ζυγωματικό, σοβαρό τραυματισμό στο μάτι, ενώ μέρος της θηλής της αποκόπηκε έπειτα από δάγκωμα του δράστη.



Ανατροπή με νέα ανάλυση του DNA

Η ανατροπή στην υπόθεση ήρθε το 2023, όταν νέα ανάλυση DNA από δείγματα που είχαν συλλεχθεί από τα ρούχα του θύματος οδήγησε σε ταυτοποίηση με πιθανότητα λάθους μία στο ένα δισεκατομμύριο. Το γενετικό υλικό ταυτίστηκε με δείγμα που είχε δώσει ο Κουίν περισσότερα από δέκα χρόνια νωρίτερα.

Ωστόσο, η αποκάλυψη του πραγματικού δράστη έφερε στο προσκήνιο σοβαρά ερωτήματα για τις αστυνομικές και εισαγγελικές αρχές. Παρότι υπήρχαν αυξανόμενες αμφιβολίες για την ενοχή του Μάλκινσον, οι σχετικές ενδείξεις δεν αξιοποιήθηκαν έγκαιρα.

Μετά την καταδίκη του Κουίν αποκαλύφθηκε επίσης το βαρύ ποινικό του παρελθόν. Σε ηλικία μόλις 12 ετών είχε διαπράξει άσεμνη επίθεση, ενώ στα 16 του καταδικάστηκε για δύο περιπτώσεις παράνομης σεξουαλικής επαφής με 12χρονο κορίτσι.

Τρία χρόνια αργότερα, σε ηλικία 19 ετών, καταδικάστηκε για εμπρησμό, όταν έβαλε φωτιά σε κάδο απορριμμάτων έξω από το σπίτι πρώην συντρόφου του ενώ μέσα βρίσκονταν τα δύο παιδιά της. Για την πράξη αυτή καταδικάστηκε σε διετή φυλάκιση.



«Λερωμένο» ποινικό μητρώο

Στο ποινικό του μητρώο περιλαμβάνονται ακόμη καταδίκες για πρόκληση σωματικής βλάβης, διάρρηξη και παράνομη είσοδο σε ιδιοκτησία έχοντας στην κατοχή του αεροβόλο όπλο.

Οι ένορκοι δεν ενημερώθηκαν κατά τη διάρκεια της δίκης ότι το DNA του Κουίν είχε ληφθεί το 2012 στο πλαίσιο εθνικής αστυνομικής επιχείρησης που στόχευε καταδικασμένους σεξουαλικούς παραβάτες. Μια σειρά λαθών και παραλείψεων είχε ως αποτέλεσμα το δείγμα αυτό να μην συγκριθεί με τα στοιχεία της υπόθεσης παρά μόνο μία δεκαετία αργότερα.

Εν τω μεταξύ, ενώ ο Μάλκινσον περνούσε χρόνια στη φυλακή υποστηρίζοντας την αθωότητά του, ο Κουίν συνέχισε κανονικά τη ζωή του. Έγινε παππούς, χώρισε από τη σύζυγό του, μετακόμισε στο Ντέβον και δημιούργησε νέα σχέση.

Πλέον, ανεξάρτητη έρευνα υπό την εποπτεία δικαστή θα εξετάσει τους λόγους για τους οποίους χρειάστηκαν περισσότερα από είκοσι χρόνια για να αποκαλυφθεί ο πραγματικός δράστης. Παράλληλα, οι ερευνητές θεωρούν τον Κουίν «εξαιρετικά επικίνδυνο άνθρωπο» και εξετάζουν το ενδεχόμενο να συνδέεται με άλλες ανεξιχνίαστες σεξουαλικές επιθέσεις που σημειώθηκαν κατά την περίοδο που ζούσε στο Σάλφορντ.

protothema.gr