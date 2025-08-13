ΤΟ κράτος προχωρά για να θέσει περιορισμούς- σε κάποιες περιπτώσεις και φραγμούς- στις πωλήσεις περιουσιών σε αλλοδαπούς. Αυτό σήμερα γίνεται, οι αγοραπωλησίες δηλαδή, σε μεγάλο βαθμό αλόγιστα και ενίοτε και χωρίς ενδελεχείς ελέγχους, που θα πρέπει να είναι προϋπόθεση για τέτοιες πράξεις.

ΤΟ υπουργείο Εσωτερικών, όπως έγινε γνωστό, με νομοσχέδιο που ετοιμάζει θα προχωρήσει με στόχο να βάλει τάξη στο θέμα τούτο. Στόχος είναι να υπάρξει έρευνα και έλεγχος πριν πωληθούν περιουσίες σε ξένους. Σύμφωνα με πρόσφατο ρεπορτάζ του «Φ», ο υπουργός Εσωτερικών, Κωνσταντίνος Ιωάννου, απαντώντας σε κοινοβουλευτική ερώτηση του βουλευτή Αμμοχώστου, Νίκου Γεωργίου, ανέφερε μεταξύ άλλων, ότι κατόπιν διαβουλεύσεων με τη Νομική Υπηρεσία, πρόθεση του Υπουργείου είναι να προωθήσει την κατάργηση του υφιστάμενου νομικού πλαισίου και να ετοιμάσει νέα νομοθεσία που να ρυθμίζει το θέμα. Η διαδικασία, όπως συναφώς αναφέρει στην απάντησή του ο υπουργός Εσωτερικών, βρίσκεται στο στάδιο εξέτασης των κενών της υφιστάμενης νομοθεσίας.

ΕΝ αναμονή της κατάθεσης νομοσχεδίου, που αναμένεται να δώσει- ελπίζουμε- λύσεις στο θέμα τούτο και να θέσει φραγμούς στην αλόγιστη πώληση περιουσίων σε υπηκόους τρίτων χωρών, θα πρέπει να αναφερθούμε και σε μια άλλη περίπτωση. Περίπτωση της ίδιας κατηγορίας, αλλά πιο συγκεκριμένη. Αυτή, που αφορά τους Τούρκους υπηκόους. Και το θέμα αυτό εγείρεται καθώς διαπιστώθηκαν περιπτώσεις Τούρκων, που έχουν εγγράψει εταιρείες στην Κυπριακή Δημοκρατία και μέσω αυτών απέκτησαν ή προσπάθησαν να αγοράσουν περιουσίες. Να είναι ιδιοκτήτες δηλαδή, περιουσιών στις ελεύθερες περιοχές.

ΤΟ θέμα αυτό αναδείχθηκε από το «Φ» τους περασμένους μήνες καθώς το θεωρούμε σοβαρό. Όπως σοβαρό το θεώρησε και το κράτος και ασχολήθηκε ενδελεχώς με το ζήτημα τούτο. Είναι γνωστό πως με βάση την υφιστάμενη νομοθεσία, Τούρκοι υπήκοοι μπορούν να εγγράφουν εταιρείες στην Κυπριακή Δημοκρατία και μέσω αυτών να αποκτούν γη στις περιοχές όπου η Δημοκρατία ασκεί αποτελεσματικό έλεγχο. Μάλιστα, το ζήτημα είχε απασχολήσει την Έφορο Εταιρειών, Ειρήνη Μυλωνά Χρυστοστόμου, η οποία και είχε μιλήσει σχετικά στην εφημερίδα μας.

ΤΙ μπορεί να γίνει; Σε αρκετά κράτη, περιλαμβανομένου κι αυτά της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τίθεται περιορισμοί για μια σειρά λόγους. Σοβαρούς λόγους, που αφορούν τα εθνικά τους συμφέροντα.

ΕΙΜΑΣΤΕ μια χώρα της οποίας εδάφη βρίσκονται υπό κατοχή της Τουρκίας. Αυτό, θεωρούμε, πως επιτρέπει, επιβάλλει στην Κύπρο, να προχωρήσει και να ρυθμίσει το ζήτημα τούτο με αποτελεσματικό τρόπο. Χωρίς «παραθυράκια». Με βάση το εθνικό της συμφέρον, το οποίο συνδέεται με την επιβίωση του λαού σε αυτό τον τόπο.