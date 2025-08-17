Πολλοί θα μας πουν πως τάχατες η πολιτική δεν είναι άσπρο-μαύρο. Μπορεί να έχουν δίκαιο, φτάνει το θέμα να μην είναι το ναυάγιο των συνομιλιών στο Κραν Μοντανά τον Ιούλιο του 2017. Μια συγκεκριμένη ομάδα επιμένει έκτοτε πως το ναυάγιο στις συνομιλίες οφείλεται αποκλειστικά και μόνο στην ελληνοκυπριακή πλευρά και στο Νίκο Αναστασιάδη και σε κανένα άλλο. Ούτε θέλησαν ποτέ να ακούσουν μια άλλη άποψη ή θα μην το δουν στη λογική άσπρο-μαύρο.

Περάσαμε ήδη μια οκταετία χωρίς ουσιαστικές διαπραγματεύσεις και αυτό όπως λέει το γνωστό αφήγημα της συγκεκριμένης προσέγγισης στο Κυπριακό έχει να κάνει με το Νίκο Αναστασιάδη, ο οποίος κατά που λένε σηκώθηκε και έφυγε από το Κραν Μοντανά, ή όπως ανέφερε στους συγκεντρωθέντες ο παρουσιαστής της εκδήλωσης του δήμου Αμμοχώστου, κάποιοι ετοίμαζαν βαλίτσες αντί να συζητήσουν. Υιοθετώντας και αυτός τη λογική που κυριάρχησε μέσα από αφηγήματα τα οποία διοχετεύτηκαν αμέσως μετά αλλά και πολύ αργότερα από τη λήξη της διάσκεψης για τη Κύπρο τον Ιούλιο του 2017.

Όσον αφορά λοιπόν το Κραν Μοντανά όσοι υποστηρίζουν πως είναι ο Αναστασιάδης και η ελληνοκυπριακή πλευρά που εγκατέλειψε τις συνομιλίες δεν αποδέχονται οτιδήποτε άλλο. Επιμένουν στη δική τους θέση και αντίληψη, στη δική τους θεώρηση. Ακόμα και όταν τους τα έλεγε ο Ανδρέας Μαυρογιάννης, τότε διαπραγματευτής της ελληνοκυπριακής πλευράς έψαχναν να βρουν μέσα από τις λέξεις κάτι που να δικαιολογεί το δικό τους αφήγημα.

Και συνεχίζουν ακόμα και σήμερα να επιμένουν σ’ αυτή τη θέση και σ’ αυτή την άποψη. Η μια άποψη είναι αυτή, ότι δηλαδή η ευθύνη για το ναυάγιο οφείλεται στην ελληνοκυπριακή πλευρά και το Νίκο Αναστασιάδη. Η άλλη άποψη είναι αυτή που λέει πως η ευθύνη βαραίνει την τουρκική πλευρά και ότι ο ΓΓ ΟΗΕ αντί να μείνει στο Κραν Μοντανά βιαζόταν να φύγει.

Οι δύο αυτές θέσεις/απόψεις/σχολές σκέψης τέθηκαν δύο φορές ενώπιον του εκλογικού σώματος, αυτό που στις πλείστες των περιπτώσεων αποκαλείται κυρίαρχος λαός. Σε αμφότερες τις περιπτώσεις η πλειοψηφία του λαού αποφάνθηκε και απέρριψε εκείνους που υποστηρίζουν πως η ευθύνη για το ναυάγιο του 2017 οφείλεται στην ελληνοκυπριακή πλευρά.

Παρ’ όλα αυτά, η συγκεκριμένη σχολή σκέψης επιμένει ακόμα και σήμερα να μην αποδέχεται την αντίθετη από τη δική της άποψη. Και με κάθε ευκαιρία στήνει στον τοίχο όποιον υποστηρίζει με πρώτο και καλύτερο τον Νίκο Αναστασιάδη. Είτε αυτός μιλά δημόσια είτε όχι. Όπως έγινε προσφάτως και στην, κατά τα άλλα, αντικατοχική εκδήλωση του Δήμου Αμμοχώστου.

Όπως και να έχουν τα πράγματα, ο Νίκος Αναστασιάδης με αφορμή τα όσα συνέβησαν και ακολούθησαν της εκδήλωσης στη Δερύνεια έκρινε πως το κόμμα του όφειλε να τον υπερασπιστεί και όχι να κρύψει. Όπως θεωρεί ότι έπρεπε να το κόμμα του να υπερασπίζεται και τις οικονομικές πολιτικές της δεκαετίας Αναστασιάδη-ΔΗΣΥ.

Στην επιστολή του λοιπόν ο τέως ΠτΔ κάκισε εκείνους που εξ ακοής σπεύδουν να υιοθετήσουν τις τουρκικές θέσεις, όπως αυτές προεκφράστηκαν από τον Μεβλούτ Τσαβούσογλου και έγιναν επίσημη γραμμή της τουρκικής πλευράς και όχι μόνο.

Εάν λοιπόν ο Νίκος Αναστασιάδης έχει άδικο με αυτή του θέση άρα η άλλη πλευρά έχει δίκαιο. Και η αντίθεση θέση ως προς τα γεγονότα του Κραν Μοντανά με εκείνη του Νίκου Αναστασιάδη είναι αυτή του Μεβλούτ Τσαβούσογλου. Βαριές οι κουβέντες του Επίτιμου απευθυνόμενος προς τα στελέχη του συγκεκριμένου κόμματος, δεν λέμε, όμως μπορεί εν τέλει να έχει δίκαιο γι’ αυτά που λέει, έστω κι αν αυτά ενοχλούν.