Κομβικής σημασίας είναι η ασφάλεια ΜΕΤΑ την Αλάσκα και την Ουάσινγκτον, το επόμενο βήμα σε σχέση με το Ουκρανικό, είναι η διεξαγωγή τριμερούς διάσκεψης κορυφής Ρωσίας- Ουκρανίας- ΗΠΑ, με στόχο να εξευρεθεί να τελειώσει ο πόλεμος και να επιτευχθεί ειρηνευτική συμφωνία. Το σκηνικό έχει στηθεί από τους Αμερικανούς, από τον Πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ.

ΤΩΡΑ αναμένονται τα επόμενα βήματα. Και είναι σαφές πως οι εξελίξεις που θα ακολουθήσουν, οι όποιες συμφωνίες και να προκύψουν, θα επηρεάσουν το διεθνές σκηνικό. Πρωτίστως ως προς τη διαχείριση διεθνών ζητημάτων, κρίσεων αλλά ο τρόπος επίλυσης τους. Είναι, ασφαλώς, νωρίς για συμπεράσματα. Είναι νωρίς να θεωρήσουμε ότι θα επιτευχθεί συμφωνία. Το σίγουρο είναι πως ισχύει η λαϊκή ρήση πως «το νερό μπήκε στο αυλάκι». Το ζητούμενο είναι κατά πόσο όλες αυτές οι ενέργειες, οι συνεννοήσεις θα έχουν, τελικά, θετικό αποτέλεσμα.

ΣΤΗΝ εξίσωση των εξελίξεων μπήκαν και οι Ευρωπαίοι, οι Βρετανοί και ασφαλώς και το ΝΑΤΟ. Δεν είναι πρωταγωνιστές, αλλά μετέχουν στις διεργασίες, το πάνω χέρι των οποίων έχει ο Αμερικανός Πρόεδρος.

ΘΑ πρέπει να αναμένουμε τα επόμενα βήματα, την τριμερή συνάντηση και πού θα οδηγήσουν οι συζητήσεις αυτές. Προφανώς και όλων η ελπίδα είναι να τερματιστεί ο πόλεμος. Να υπάρξει ειρήνη, η οποία να είναι μόνιμη και όχι προσωρινή. Να υπάρξουν διασφαλίσεις για μόνιμη ειρήνη και σταθερότητα σε αυτή την ταραγμένη και πολύπαθη περιοχή.

ΟΠΩΣ ανέφερε ο Ουκρανός Πρόεδρος, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, αναμένει την επισημοποίηση από τους «δυτικούς συμμάχους του», τις εγγυήσεις ασφαλείας που θα παρέχουν στη χώρα του. Κι αυτό είναι κομβικής σημασίας.

ΤΗΝ ίδια ώρα, είναι σαφές πως η ειρήνη θα πρέπει να διασφαλίζεται μέσα από το διεθνές δίκαιο και μόνο. Δεν μπορεί να επιβληθεί καμία συμφωνία, αλλά ούτε και να περιλαμβάνεται πρόνοια σε αυτή για εδαφικό ακρωτηριασμό της χώρας. Η ειρήνη περνά μέσα από την αποκατάσταση της ενότητας μιας χώρας και όχι διά της αποδοχής των τετελεσμένων, τα οποία επιβλήθηκαν διά της ισχύος.

Η ΑΝΘΡΩΠΟΤΗΤΑ παρακολουθεί από κοντά και με αγωνία το τι μέλλει γενέσθαι στο Ουκρανικό. Ο στόχος παραμένει και είναι ο τερματισμός το συντομότερο του πολέμου. Παράλληλα, να διασφαλισθεί πως η ειρήνη δεν θα είναι προσωρινή αλλά μόνιμη. Αυτό για να γίνει θέλει δουλειά και διασφαλίσεις.

ΒΡΙΣΚΟΜΑΣΤΕ όλοι σε αναμονή, λοιπόν, των επόμενων βημάτων και ενεργειών από τους εμπλεκόμενους.