Μα, τωρά σοβαρολογούμε; Έστησαν συναυλιακή εξέδρα στην πιο περιβαλλοντικά ευαίσθητη περιοχή του Ακάμα για ένα ιδιωτικό πάρτι γενεθλίων (συναυλία κανονική με τραγουδιστές, μεγάφωνα, φώτα) και εκείνοι που όφειλαν να προστατεύουν την περιοχή (δήμαρχος και πρόεδρος ΕΟΑ) επί μέρες βγαίνουν και λένε ότι είναι εξέδρα για το φεστιβάλ χαρουπιού;

Και ότι γίνεται κάθε χρόνο και είναι η πρώτη φορά που υπάρχουν αντιδράσεις; Και ότι δεν καταλαβαίνουν γιατί ξεσηκώθηκαν τόσες διαμαρτυρίες για το φεστιβάλ χαρουπιού; Και να τους ακούς όταν εκφέρουν τις λέξεις «περιβάλλον» και «χελώνες» και «φώκιες» τόσο μισητά σαν να φτύνουν;

Ευτυχώς, η Ελεγκτική Υπηρεσία έβαλε τα πράματα στη θέση τους μπας και συνέλθει κανένας. «Η σύνδεση του ιδιωτικού πάρτι με τον ετήσιο θεσμό του Φεστιβάλ Χαρουπιού είναι αυθαίρετη και αποπροσανατολιστική», λέει. Διευκρινίζει, μάλιστα, πως «η σκηνή και τα ηχητικά που στήθηκαν για το πάρτι δεν είχαν καμία λειτουργική ή τοπογραφική σχέση με τις εκδηλώσεις του Φεστιβάλ, και, επιπλέον, δεν φαίνεται να είχαν εξασφαλιστεί οι απαραίτητες άδειες». Οι αρμόδιες αρχές, είχαν γνώση για τη διοργάνωση του ιδιωτικού πάρτι και των κινδύνων, προειδοποιήθηκαν, αλλά ουδέν έπραξαν.

Μα, όχι μόνο ουδέν έπραξαν, αλλά επί μέρες παραπλανούν μιλώντας για το ετήσιο φεστιβάλ χαρουπιού, ως να απευθύνονται σε ζωντόβολα, που αυτοί οι πανέξυπνοι μπορούν να τα πιάνουν στο περιπαίξιμο. «Τα αρχικά στοιχεία δημιουργούν εύλογες υποψίες για ενδεχόμενη σοβαρή υπόθεση αμέλειας εκ μέρους κρατικών αξιωματούχων προς εξυπηρέτηση συγκεκριμένου ιδιωτικού συμφέροντος», λέει η Ελεγκτική.

Εδώ δεν μιλάμε για ενδεχόμενη αμέλεια, μιλάμε για απάτη ολκής. Διότι, δεν φτάνει που εν γνώση τους εξυπηρέτησαν τον επιχειρηματία που ήθελε να κάνει συναυλία στην προστατευμένη περιοχή (λες και χάθηκαν οι παραλίες και τα βουνά κι έμεινε αυτή για το πάρτι του) αλλά επί μέρες παραπλανούσαν υποβαθμίζοντας τη σοβαρότητα του εγκλήματός τους και παρουσιάζοντας όλους όσους αντέδρασαν ως ανισόρροπους.

Ο Πρόεδρος του ΕΟΑ Πάφου Χαράλαμπος Πιττοκοπίτης, δήλωνε ότι δεν υπάρχει ζήτημα, πρόκειται για «τρικυμία σε ένα ποτήρι νερό». Μιλούσε για πολιτιστικές δραστηριότητες του Δήμου Ακάμα, στην περιοχή του Αγίου Γεωργίου Πέγειας και για εκδηλώσεις οι οποίες πραγματοποιούνται για δεκάδες χρόνια, και ειδικά φέτος «για παράδοξο τρόπο προσπάθησαν να δημιουργήσουν την εντύπωση ότι με αυτές τις δραστηριότητες θα καταστραφεί το φυσικό περιβάλλον, οι φώκιες και οι χελώνες».

Ουδείς ασχολήθηκε με τις πολιτιστικές δραστηριότητες του Δήμου Ακάμα, με το φεστιβάλ χαρουπιού ή με όποιο άλλο φεστιβάλ. Κι αυτό που λέει κοτζάμ πρόεδρος ΕΟΑ είναι εξευτελισμός του ανθρώπινου είδους. Ντροπή και να τα ακούμε αυτά.



Υ.Γ. Τι περιμένεις όταν μετά από την καταστροφή της μεγάλης πυρκαγιάς της ορεινής Λεμεσού υπάρχουν Κύπριοι, που άδειασαν τις φουκούδες τους με αναμμένα κάρβουνα μέσα σε δάση; Σε δύο περιπτώσεις. Στις 17 Αυγούστου, στις Πάνω Πλάτρες, στην πανέμορφη περιοχή Ψηλό Δεντρό, οι ανεγκέφαλοι πέταξαν τα κάρβουνα τους στην όχθη του ποταμού. Άναψε φωτιά και ευτυχώς ήταν κοντά τρία άτομα του Τμήματος Δασών με ένα πυροσβεστικό όχημα και την έσβησαν πριν επεκταθεί.

Στις 25 Αυγούστου, άλλος ανεγκέφαλος, πέταξε αναμμένα κάρβουνα σε χωράφι στην περιοχή Καυκαλιά του Αμπελιού στο Κιβισίλι. Η φωτιά που προκάλεσε έκαψε τρία δεκάρια με πεύκα και άγρια βλάστηση. Αυτός συνελήφθη, τουλάχιστον, αλλά όσο πρόστιμο και να πληρώσει, κάποιος άλλος θα βρεθεί να διαθέτει τον ίδιο εγκέφαλο και να αδειάζει αναμμένα κάρβουνα ή κάτι ανάλογο χωρίς καμιά σκέψη για τον κίνδυνο.

Γι΄ αυτό λέω, υπάρχουν αποδείξεις για την ύπαρξη νοήμονος ζωής παντού στην Κύπρο;