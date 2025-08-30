60% των κατοικιών που κάηκαν στη μεγάλη πυρκαγιά στην ορεινή Λεμεσό στις 23 του περασμένου Ιουλίου, αποκαλύπτεται τώρα ότι δεν είχαν άδειες οικοδόμησης! Διαπιστώνεται τώρα ότι μόνο 293 οικίες διαθέτουν άδεια οικοδομής, ενώ 417 δεν ξεκαθάρισαν.

> Με τες υγείες μας!…

10 εκατομμύρια στρέμματα γης έγιναν στάχτη από τις φετινές πυρκαγιές στην Ευρώπη. Πρόκειται για μία έκταση μεγαλύτερη από την Κύπρο και τετραπλάσια από τον μέσο όρο των τελευταίων 20 ετών.

> Βαλκάνια, Κύπρος, Γαλλία, Ελλάδα, Πορτογαλία και Ισπανία βρίσκονται στην πρώτη γραμμή. Του πυρός!…

13 σημεία στο παραλιακό μέτωπο της Λεμεσού, συγκεκριμένα στον Μόλο, θα παραχωρηθούν από τον δήμο της πόλης για την παροχή υπηρεσιών πώλησης τροφίμων και ποτών για ένα χρόνο, με δικαίωμα για μέχρι και ακόμη ένα χρόνο. Το ελάχιστο ποσό των προσφορών που θα πρέπει να υποβάλουν οι ενδιαφερόμενοι ξεκινά από τα 1.500 ευρώ και φτάνει τις 4.000 ευρώ ετησίως, αναλόγως σημείου.

> Τελικά, πολύ ωραία τα λέει το Philenews, ότι αν θέλεις να πουλάς σίταρο και γρανίτα στον Μόλο, τόσα πρέπει να «σκάσεις» για την άδεια! Όσοι πιστοί…

1 από τις 4 ομίλους τους φετινού Eurobasket του 2025 φιλοξενεί η πόλη της Λεμεσού. Οι αγώνες του Ομίλου C, γίνονται στο «Σπύρος Κυπριανού Arena», από προχθές, 28 Αυγούστου, έως και τις 4 Σεπτεμβρίου.

> Οι ομάδες σε αυτόν τον όμιλο είναι: Κύπρος, Ελλάδα, Ιταλία, Ισπανία, Γεωργία και Βοσνία-Ερζεγοβίνη.

14 βιομηχανικές εγκαταστάσεις αξίας 240 εκατομμυρίων δολαρίων και επένδυση 1,5 δισ. δολαρίων, όπου η τουρκική κρατική εταιρεία Ασελσάν θα δημιουργήσει μια νέα, ενιαία τεχνολογική βάση σε εγκαταστάσεις μεγέθους 900 ποδοσφαιρικών γηπέδων, εγκαινίασε ο Τούρκος πρόεδρος, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν.

> Όπως μεταδίδει η Αριάννα Φερεντίνου από την Κωνσταντινούπολη για την Deutche Welle (DW), θα είναι η μεγαλύτερη μεμονωμένη επένδυση που έχει γίνει στην αμυντική βιομηχανία της Τουρκίας και η μεγαλύτερη ολοκληρωμένη εγκατάσταση αεράμυνας της Ευρώπης, είπε ο Τούρκος πρόεδρος. Ο οποίος σημείωσε ότι σημείο καμπής και ορόσημο αποτελεί το έργο «Ατσάλινος Θόλος» που θα συμβάλλει στην ανεξαρτησία του έθνους.

1 έτος επέκτασης της φύλαξης για την πρώην αντιπρόεδρο των ΗΠΑ υπέγραψε ο πρόεδρος Τζο Μπάιντεν, καθώς έκρινε ότι η Κάμαλα Χάρις, ως υποψήφια για την Προεδρία, δικαιούτο προστασίας για ευνόητους λόγους.

> Ο Ντόναλντ Τραμπ έκρινε όμως και μάλιστα ενώ κοντεύει η λήξη της ενός έτους σύμβασης, ότι η Κάμαλα δεν την χρειάζεται πλέον και την κατήργησε. Πόσο χχχχχ—ψυχος άνθρωπος. Φαντάζεστε, ο μη γένοιτο, συμβεί κάτι κακό στη γυναίκα;

4 εργαζομένους της απέλυσε αυτήν την εβδομάδα η Microsoft, επειδή διαδήλωσαν στις εγκαταστάσεις της εταιρείας εναντίον του Ισραήλ.

> Με το οποίο η Microsoft έχει ισχυρούς δεσμούς!

40.000 φτάνει σήμερα η λίστα των εγγεγραμμένων αστεροειδών. Από τα περίπου 1.000 κοντινά στη Γη αντικείμενα με διάμετρο μεγαλύτερη το 1 χιλιομέτρου έχει αναγνωριστεί το 95% και κανένα από αυτά δεν απειλεί τον πλανήτη. Ωστόσο, το 92% των σωμάτων με διάμετρο γύρω στα 50 μέτρα, αυτά δηλαδή που θα κατέστρεφαν μια μητρόπολη, παραμένουν άγνωστα.

> Εδώ και μία δεκαετία ο κρυφός αλλά υπαρκτός κίνδυνος των αδέσποτων βράχων του Διαστήματος έχει γίνει συστηματικά αντικείμενο καταγραφής, μελέτης και εκπόνησης σχεδίων αποτροπής. (Εξαιρετικό άρθρο του Μάρκου Καρασαρίνη στο BHMAgazino της περασμένης Κυριακής. Αναζητήστε το αν σας ενδιαφέρουν αυτά τα θέματα για τον Κόσμο μας)

(*) Κάθε Σάββατο, η Στήλη βλέπει τα Πρόσωπα και Προσωπεία με την ματιά των Αριθμών…