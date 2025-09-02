Το ποιος θα επιλεγεί στα κατεχόμενα για να ηγείται του κατοχικού καθεστώτος, εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από την Άγκυρα. Αυτό γινόταν εξαρχής, αυτό γίνεται και τώρα, έστω κι εάν έχουν διαμορφωθεί νέα δεδομένα. Η κατοχική πραγματικότητα είναι πως ο παράγοντας καθορισμού του αποτελέσματος είναι οι έποικοι, οι οποίοι επηρεάζονται από την Άγκυρα. Αλλά δεν είναι μόνο οι έποικοι.

Ο πρώην κατοχικός ηγέτης, Μεχμέτ Αλί Ταλάτ, σε συνέντευξή του στον Φιλελεύθερο ( 3 Φεβρουαρίου 2025, στους Φρίξο Δαλίτη και Στέλιο Μαραθοβουνιώτη), δήλωσε πως ο ρόλος της Τουρκίας στην εκλογή ηγέτη της αποσχιστικής οντότητας είναι καθοριστικοί λόγω των εποίκων. Αλλά και επειδή, όπως εξήγησε, «οι Τουρκοκύπριοι γνωρίζουν ότι χωρίς την υποστήριξη της Τουρκίας, η τουρκοκυπριακή οικονομία και άλλες δραστηριότητες δεν θα είναι, ας πούμε, σε καλή κατάσταση. Έτσι μπορεί να σκεφτούν ότι αν εκλέξουμε κάποιον που δεν έχει καλές σχέσεις με την Τουρκία, η τουρκική προσέγγιση μπορεί να είναι προβληματική για τους Τουρκοκύπριους». Στην ίδια συνέντευξη ανέφερε πως χωρίς τουρκική έγκριση, η όποια συμφωνία στο Κυπριακό δεν θα τεθεί σε ισχύ.

Ενόψει όλων αυτών, έχει σημασία ποιος θα είναι ο ρόλος του Τουφάν Ερχουρμάν, εάν και εφόσον προκύψει, από τον Οκτώβρη, ηγέτης του κατοχικού καθεστώτος. Ο συγκεκριμένος έχει προ πολλού προσαρμοστεί με τις υποδείξεις της Άγκυρας. Θέλει να είναι ο αρεστός. Και εστιάζει την προσοχή του προς τους έποικους, στην ψήφο των οποίων επενδύει. Έχει πει πολλές φορές αναφέρει δημόσια ότι «δεν έχει σημασία πού γεννήθηκε κάποιος, ποιος είναι ο πατέρας ή η μητέρα του, ποιο κόμμα ψήφισε στο παρελθόν. Θα προχωρήσουμε μαζί με όλους όσοι θέλουν να χτίσουν το μέλλον σε αυτή τη γη».

Κι αυτή είναι η μια παράμετρος. Μια άλλη, είναι το γενικό πλαίσιο πολιτικής που εξαγγέλλει σε σχέση με το Κυπριακό. Αν και είναι προφανές ότι θέλει να ικανοποιεί το σύνολο του ακροατηρίου, ωστόσο, είναι πρόδηλο ότι δεν μπορεί να ξεφύγει από το ( τουρκικό ) μαντρί. «Ο στόχος μας είναι μια ομοσπονδιακή λύση με δύο ιδρυτικά κράτη, δύο περιοχές και πολιτική ισότητα. Είμαστε ένα από τα δύο ισότιμα ιδρυτικά μέρη αυτού του νησιού…». Είναι αυτό, που με διαφορετική ρητορική και ένταση, επαναλαμβάνει συνεχώς ο νυν εγκάθετος της Άγκυρας.

Είναι προφανές πως ο Τουφάν Ερχουρμάν γνωρίζει το μονοπάτι. Δεν εξαναγκάσθηκε να προσαρμοστεί, όπως άλλοι. Υπενθυμίζεται ότι ο Μουσταφά Ακιντζί, που εννοούσε αυτά που έλεγε για λύση, στις πρώτες ημέρες της θητείας του είχε κάνει μια δήλωση, σύμφωνα με την οποία, το καθεστώς των σχέσεων μεταξύ Τουρκίας και «ΤΔΒΚ» πρέπει να αλλάξει. Και πριν αυτή η δήλωση να φτάσει να μεταδοθεί παντού, ο Ερντογάν έστειλε συστημένη απάντηση: «Τα αυτιά του ακούνε αυτά που λέγει» (27.4.2015). Και μετά; Μετά σιωπητήριο.

Σίγουρα ο Ερχουρμάν, για τον οποίο στις ελεύθερες περιοχές γίνονται προεόρτια και είναι έτοιμοι να πανηγυρίσουν στην περίπτωση που κερδίσει, γνωρίζει πολύ καλά πώς διαδραματίζεται το παιχνίδι και ποια είναι τα όρια, μέσα στα οποία κινείται ο εκάστοτε ηγέτη του κατοχικού καθεστώτος. Άλλωστε δυο από αυτούς, που θήτευσαν στη θέση αυτή τον υποστηρίζουν ( Ταλάτ και Ακιντζί).

Την ίδια ώρα, υπάρχουν και κάποιοι στις ελεύθερες περιοχές, που σιγοντάρουν την πολιτική των δυο κρατών. Προσφέρουν άλλοθι στην Τουρκία, υποστηρίζοντας ότι σε αυτή την πολιτική οδηγήθηκε η Άγκυρα λόγω της δικής μας στάση! Ανιστόρητο και επιδερμικό.

Αυτοί που πραγματικά αντιδρούν στην κατοχική Τουρκία, για τη συνεχιζόμενη κατοχή, είναι εκείνοι που θέλουν λύση. Θέλουν αποκατάσταση της ενότητας της Κυπριακής Δημοκρατίας, απελευθέρωση. Θέλουν την Κυπριακή Δημοκρατία- όχι μόνο για τα ωφελήματα- αλλά γιατί τη θεωρούν δική τους, το κράτος τους. Εδώ δεν χωράει διπλοπόρτι. Πρέπει να επιλέξουν. Και η επιλογή, κατά τη δική μας άποψη, είναι μονόδρομος. Η μόνη τους επιλογή είναι η Κυπριακή Δημοκρατία κι όχι η συνέχιση της κατοχής. Ή μια φόρμουλα νομιμοποίησης των αποτελεσμάτων της εισβολής.