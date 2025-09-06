Οι άνθρωποι κάνουν τους αριθμούς*

€542 εκατ. το σκάνδαλο, η ευρωπαϊκή έρευνα στο Βασιλικό και η εκτεθειμένη Εισαγγελία.

Έχει πολύ ψωμί. Πότε θα χορτάσει αυτός ο τόπος;

€658 εκατ. χρηματοδοτήθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή μια ιδιωτική εταιρεία που «ήρθε» από το πουθενά, χωρίς προηγούμενη δράση στην παραγωγή ή μεταφορά ηλεκτρικής ενέργειας. Αλλά περίπου έναν χρόνο μετά, η ίδια η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έκρινε πως η εταιρεία αυτή δεν ήταν σε θέση να εκτελέσει το έργο και δεν μπορούσε να πείσει επενδυτές να τη δανειοδοτήσουν ή να συνδράμουν στην υλοποίηση της επένδυσης.

> Και μετά που έκρινε αυτή την αδυναμία της EuroAsia Interconnector, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προέβη σε επανειλημμένα διαβήματα προς τη νέα κυβέρνηση της Κύπρου (λίγους μήνες μετά τις προεδρικές του 2023) ώστε να απομακρυνθεί η EuroAsia από το έργο της διασύνδεσης και να επιλεγεί νέος φορέας υλοποίησης.

Ωραία πράγματα! Σαν ταινία γκαγκστερική. Ιδού και το ρεπορτάζ του Χρύσανθου Μανώλη, που αξίζει να διαβαστεί.

3 κατά το ιστορικό, όπως λέμε, στέλεχος του ΠΑΣΟΚ, Κώστα Λαλιώτη, είναι ο αριθμός, λέει, «που αποτελεί τη Λυδία λίθο του ιδρυτικού μας μύθου και της ιδρυτικής αλήθειας του ΠΑΣΟΚ».

> Μικρό απόσπασμα από άρθρο του για την συμπλήρωση, στις 3 του Σεπτέμβρη, που έπεσε Τετάρτη φέτος. Κάτι που χαλάει τη σούπα του Λαλιώτη. Έπρεπε να «καθόταν» Τρίτη. Υπάρχει όμως, απολαυστική συνέχεια. Μη φύγετε…

3η στην αριθμητική σειρά του Σεπτέμβρη είναι η γενέθλια μέρα μας. Λέει ο Λαλιώτης, προσθέτοντας όμως και τούτο:

> Ο Σεπτέμβρης είναι ο ένατος μήνας ως πολλαπλασίου του 3 (3×3=9). Παρακάτω: 1974 η ίδρυση του ΠΑΣΟΚ. Το 1974, λέει, έχει ως άθροισμα (1+9+7+4=21=2+1=3), πάλι το 3! Συνεχίζουμε:

3 λέξεις έχει το όνομα του κόμματός μας: Πανελλήνιο Σοσιαλιστικό Κίνημα.

> Και υστερόγραφο, out of the blue (ή out of the green!), ότι «ο Ήλιος ως σύμβολό μας έχει 9 ακτίνες, που και αυτές προκύπτουν, αριθμητικά από 3 τριάρια. Δηλαδή 3×3=9! Αρχίζω να εκνευρίζομαι. Πάμε παρακάτω, κ. Λαλιώτη, για φινάλε:

3 σύλλαβες λέει, είναι οι 2 λέξεις που παραπέμπουν στην ταυτοσημία του ΠΑΣΟΚ ως… νάτο, έρχεται:

> Κί-νη-μα Αλ-λα-γής. Δεν μεταδίδω άλλο!…

ΑΠΟΦΩΝΗΣΗ: Μόνο ο Λαλίωτης θα μπορούσε να κάνει τέτοια αριθμητική αλληλουχία–αλχημεία, για να μας πει ότι το ΠΑΣΟΚ ακόμα «μετράει» ! Ως το 3!

Τέλος, για να σοβαρευτούμε:

69 δημοσιογράφοι σκοτώθηκαν στον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο, 1939-1945.

63 δημοσιογράφοι σκοτώθηκαν στον πόλεμο του Βιετνάμ, 1955-1977. Και τέλος:

242 δημοσιογράφοι σκοτώθηκαν στον πόλεμο του Ισραήλ κατά της Χαμάς στην Γάζα, από τον Οκτώβριο του 2023 μέχρι και σήμερα.

1.291η ημέρα σήμερα από την έναρξη του πολέμου της Ρωσίας κατά της Ουκρανίας. του πολέμου του Πούτιν στην Ουκρανία

701η μέρα από τη σφαγή της Χαμάς στις 7/10/2023 σε δύο εβραϊκούς οικισμούς, που ήταν η αφορμή για την έναρξη του πολέμου στην Παλαιστίνη.

> Ποιος από τους 2 πολέμους νομίζετε ότι θα τελειώσει πρώτα;

Τέλος:

6 εκατομμύρια παιδιά κινδυνεύουν να στερηθούν την πρόσβαση στο σχολείο ως τα τέλη του 2026, προειδοποιεί η UNICEF, λόγω της σημαντικής μείωσης της διεθνούς βοήθειας που κατευθύνεται στον τομέα της εκπαίδευσης. Γεωγραφικά, η κεντρική και δυτική Αφρική κινδυνεύουν να υποστούν το μεγαλύτερο πλήγμα.

