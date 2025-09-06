Για πολλούς, εδώ στο Ισραήλ και όχι μόνο, οι πληροφορίες για διαφαινόμενη αναδίπλωση της Ιερουσαλήμ στο ζήτημα των κινήσεων προσάρτησης της Δυτικής Όχθης – με εξαίρεση έστω την περιοχή Ε1 κοντά στην Ιερουσαλήμ, για την οποία δεν υπάρχει κάποια ένδειξη αναθεώρησης της απόφασης, προς το παρόν – ήταν μια έκπληξη.

Πολύ δε περισσότερο, καθώς προκύπτει μετά από την προειδοποίηση των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων δια της Λάνα Νουσέιμπε, της βοηθού υπουργού Πολιτικών Υποθέσεων και απεσταλμένης του Υπουργού Εξωτερικών των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων στον ΟΗΕ.

Τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα είναι σύμμαχος του Ισραήλ, φανερά από την εποχή των Συμφωνιών του Αβραάμ, διότι προηγήθηκε και μια περίοδος στενής συνεργασίας, εν κρυπτώ, πριν από τις Συμφωνίες.

Η σύμπλευσή τους δε με το εβραϊκό κράτος αφορά μια σειρά από τομείς στρατηγικής συνεργασίας και πρωτοποριακών πτυχών έρευνας αλλά αυτό που εξ αρχής έφερε τις δύο χώρες κοντά ήταν ο κοινός τους εχθρός: οι ισλαμιστές. Αν και προσηλωμένα στην κυρίαρχη πίστη τους, το ισλάμ, τα ΗΑΕ ήταν μια από τις πρώτες χώρες, πριν από πολλά χρόνια, οι οποίες προειδοποίησαν – και προειδοποιούν – τη Δύση για την έξυπνα στημένη και χρηματοδοτούμενη με άφθονο Καταρινό χρήμα απόπειρα άλωσης της από τη Μουσουλμανική Αδελφότητα.

Τα ΗΑΕ εκπροσωπούν κάτι το οποίο δύο δεκαετίες πριν θα ήταν αδιανόητο. Μια κοινωνία συντηρητική και πιστή στην ισλαμική της ταυτότητα αλλά την ίδια ώρα πρωτοπόρα στην προσπάθεια για ανάπτυξη στο ίδιο το ισλάμ μιας απολύτως δεκτικής στάσης έναντι της όποιας άλλης θρησκείας ή εθνικής ταυτότητας, μιας στάσης ακριβώς αντίθετης από εκείνη που εκπροσωπεί η Μουσουλμανική Αδελφότητα, επιδίωξη της οποίας είναι η «συμμόρφωση» των υπολοίπων, των «απίστων» με το ισλάμ και τελικά ο προσηλυτισμός τους.

Δεν είναι άλλωστε τυχαίο ότι το Άμπου Ντάμπι έχτισε στο νησί Σααντιγιάτ ένα μεγαλοπρεπές φουτουριστικό συγκρότημα, το Σπίτι της Αβρααμικής Οικογένειας το οποίο αποτελείται από τρία εντυπωσιακά κτήρια λατρείας των ισάριθμων Αβρααμικών θρησκειών: μιας συναγωγής, μίας εκκλησίας και ενός τεμένους.

Το εγχείρημα των ΗΑΕ τα οποία άλλωστε παρουσιάζουν σημαντικές διαφορές στην προσέγγιση του ζητήματος μεταξύ τους, χωρίς όμως να αποκλίνουν από τη βασική τους γραμμή της ανεκτικότητας και του σεβασμού, δεν είναι ούτε επικοινωνιακό, ούτε ευκαιριακό.

Είναι μια αντίληψη η οποία εάν καταφέρει να νικήσει την κακοδαιμονία του Κατάρ και την προσπάθειά του να επιβληθεί χρησιμοποιώντας το ισλάμ όπως το αντιλαμβάνεται η Μουσουλμανική Αδελφότητα, φιλοδοξεί να χαράξει εκ νέου τη σχέση του μωαμεθανισμού με τον υπόλοιπο κόσμο σε μια γραμμή ξεκάθαρη: ότι οι μουσουλμανικές κοινωνίες ακόμα και όταν εκδυτικοποιούνται στις συνήθειες, μπορούν να παραμένουν αμετακίνητες από τον θρησκευτικό τους χαρακτήρα.

Μια φιλοσοφία η οποία μετά από χρόνια δουλειάς κατάφερε να φέρει σ’ αυτή την αντίληψη ακόμα και την ουαχιμπική Σαουδική Αραβία η οποία διαβλέποντας τον συνεχή κίνδυνο ανατροπής των μοναρχών αλλά και των κυβερνήσεων αραβικών χωρών από τη δράση της Μουσουλμανικής Αδελφότητας και των τζιχαντιστών, επιχειρεί ανοίγματα σ’ αυτήν ακριβώς τη λογική.

Το πιο ενδιαφέρον, όχι πιο καθοριστικό βέβαια αλλά σίγουρα πολύ σημαντικό στοιχείο των εξελίξεων μετά τις προειδοποιήσεις του Άμπου Ντάμπι είναι το πρόσωπο που επιλέγη να τις κάνει. Η Λάνα Νουσέιμπε, στη φωτογραφία με τον Βενιαμίν Νετανιάχου είναι η πλέον επιφανής ίσως γυναικεία παρουσία στον αραβικό πολιτικό κόσμο σήμερα. Είναι όμως και πολλά άλλα πέραν αυτού.

«Για εμάς στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, η ειρήνη με το Ισραήλ είναι ένας ασφαλής χώρος. Προσδοκούσαμε νέες επενδύσεις, ακαδημαϊκές συνεργασίες και κοινές ερευνητικές πρωτοβουλίες για την προώθηση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, της ασφάλειας των υδάτων και της δημόσιας υγείας. Αυτό που δεν περιμέναμε ήταν το πόσο η δημιουργικότητα και η περιέργεια του λαού μας αναζωπυρώθηκαν πραγματικά μόλις αφαιρέθηκαν τα πολιτικά εμπόδια. Οι κάτοικοι των Εμιράτων και οι Ισραηλινοί δεν έχασαν χρόνο και βρήκαν ο ένας τον άλλον στο διαδίκτυο, εξερευνώντας και αγκαλιάζοντας τις αντίστοιχες κουλτούρες», είχε πει ανάμεσα σε πολλά η Νουσέιμπε η οποία πέρα από την προσωπικότητά της έχει και άλλα εντυπωσιακά χαρακτηριστικά.

Με τρία διπλώματα από το Cambridge και το Πανεπιστήμιο του Λονδίνου, η Νουσέιμπε κατέχει μεταπτυχιακό με άριστα στις Ισραηλινές και Εβραϊκές Σπουδές της Διασποράς από το τελευταίο.

Είναι μουσουλμάνα, κοσμική μάλιστα και δεν καλύπτεται παρά το αξίωμά της, άλλωστε στα ΗΑΕ πολλές γυναίκες επιλέγουν ελεύθερα να μην το κάνουν. Και το κυριότερο όλων; Είναι Παλαιστίνια. Η οικογένειά της είναι μια από τις πιο γνωστές παραδοσιακές οικογένειες της Ιερουσαλήμ. Πιστεύεται δε ότι αυτή είναι ο ιθύνων νους αυτής της φιλοσοφίας των ΗΑΕ για προσέγγιση με το Ισραήλ.

Το Ισραήλ λοιπόν γνωρίζει πως, σε μία περίοδο που οι σχέσεις του με τις άλλες αραβικές χώρες με τις οποίες σηνύψε ειρήνη, την Ιορδανία και την Αίγυπτο, κλονίζονται λόγω Γάζας, θα ήταν καταστροφικό να έχανε τα ΗΑΕ τα οποία δεν συνήψαν εξ ανάγκης ειρήνη με το εβραϊκό κράτος αλλά την οικοδόμησαν, χωρίς αυτό να είναι εύκολο, με μια ολόκληρη πολιτική πιστεύοντας ακράδαντα σ’ αυτήν και οδηγώντας σε κρίσιμες για το Ισραήλ επενδύσεις, συνεργασίες και συμμαχίες. Εάν οι Συμφωνίες του Αβραάμ απειληθούν, απειλείται η ειρήνευση με τη Σαουδική Αραβία, τη Συρία και το μουσουλμανικό κόσμο συνολικά.

Όσο κι αν ο Ντόναλντ Τραμπ ξεκαθαρίζει ότι δεν υπέδειξε στο Ισραήλ να μην προχωρήσει στην προσάρτηση της Δυτικής Όχθης, αφήνοντας να νοηθεί ότι την υποστηρίζει, το Ισραήλ γνωρίζει πως οι Τραμπ θα παρέλθουν κάποια στιγμή. Και πως πολύ σημαντικότερο είναι να κρατηθούν και να επεκταθούν οι Συμφωνίες του Αβραάμ.

Αν αυτή η αφετηρία της λογικής θα πρυτανεύσει μέχρι τέλους στη κυβέρνηση Νετανιάχου με τις δεδομένες εσωτερικές ισορροπίες της είναι ένα τελείως διαφορετικό θέμα.