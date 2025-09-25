Ο Φαίδωνας Φαίδωνος έχει ξεπεράσει κάθε όριο ανοχής. Είναι δικαίωμά του να πολιτεύεται μέσω μιας ακατάσχετης αυτοπροβολής στα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Δεν είναι, όμως, δικαίωμά του να εκτοξεύει ατεκμηρίωτες κατηγορίες. Δεν είναι δικαίωμά του να προσβάλλει ανθρώπους. Να πλήττει την αξιοπρέπειά τους. Να θέτει εν αμφιβόλω την εντιμότητά τους. Χωρίς το παραμικρό στοιχείο. Χωρίς την παραμικρή απόδειξη. Χωρίς ίχνος τεκμηρίωσης. Όταν, μάλιστα, αντί να καταθέτει έστω κι ένα ψήγμα ευρήματος, εξαπολύει λάσπη στην περιρρέουσα ατμόσφαιρα και εκθέτει άτομα, τότε προκαλεί οργή.

Σε αυτή τη δυσάρεστη θέση βρέθηκε προχθές, η στήλη και ο γράφων. Διότι ο ενίοτε λαλίστατος Φαίδωνας, ενοχληθείς από το σχόλιο συναδέλφου στον «Φ», επέλεξε να απαντήσει με άκρως προκλητικό τρόπο. Επαναλαμβάνοντας αόριστες κατηγορίες, που εκσφενδόνισε και στο πρόσφατο παρελθόν, για τις εταιρείες Forex. Διασυνδέοντάς τες με ξέπλυμα βρώμικου χρήματος και εμπόρους ναρκωτικών.

Αυτή τη φορά, όμως, το έπραξε με ακόμη προκλητικότερο τρόπο. Διασύνδεσε την επένδυση στον «Φ» από το νέο μεγαλομέτοχο, που είναι συμμέτοχος σε εταιρεία Forex, με τις εξοργιστικές αοριστολογίες περί παράνομης δράσης των εν λόγω εταιρειών. Εκτόξευσε τον κατάπτυστο ισχυρισμό ότι μέσω του «Φ» επιχειρείται να παραμείνουν ξεδοντιασμένες οι εποπτικές αρχές αυτών των εταιρειών. Δίδοντας άκρως αυθαίρετη ερμηνεία στο σχόλιο του συναδέλφου, ότι ήταν καθοδηγούμενο με στόχο τον ευτελή σκοπό, που μόνο στο μυαλό του κ. Φαίδωνος υπάρχει.

Έχει και η υπομονή τα όριά της. Πρώτον, δεν ανεχόμαστε την παραμικρή σκιά σε αυτόν τον δημοσιογραφικό οργανισμό, ο οποίος κουβαλά μια βαριά ιστορία 70 χρόνων. Όλα αυτά τα χρόνια βρίσκεται στην κορυφή επειδή η κοινωνία αναγνωρίζει την καθαρότητά του. Αναγνωρίζει την εντιμότητά του. Αναγνωρίζει την αντικειμενικότητά του. Αναγνωρίζει ότι δεν υπήρξε ποτέ μέσο εξυπηρέτησης οποιονδήποτε συμφερόντων. Είτε πολιτικών, είτε οικονομικών, είτε άλλων. Ούτε και θα υπάρξει ποτέ! Αυτή είναι η δέσμευσή όλων των δημοσιογράφων του «Φ» έναντι του κάθε πολίτη!

Δεύτερον, ουδείς δικαιούται να προσβάλλει τους δημοσιογράφους του «Φ», παρουσιάζοντάς τους με ανεύθυνο τρόπο σαν άβουλα πιόνια, που γράφουν ό,τι τους υποβάλλουν. Ουδέποτε συνέβη κάτι τέτοιο και ουδέποτε θα συμβεί. Επειδή οι συντάκτες μας διαθέτουν κρίση, γνώσεις, παρρησία και αξιοπρέπεια. Και ο κ. Φαίδωνος έπρεπε να το γνωρίζει.

Τρίτον, ουδείς δικαιούται να προσβάλλει τις χιλιάδες των εργαζομένων σε εταιρείες Forex, αφήνοντας να αιωρείται αυθαίρετα και ατεκμηρίωτα η κατηγορία ότι εργάζονται σε χώρο φορτωμένο παρανομίες! Μπήκε έστω και μια στιγμή στη θέση αυτών των ανθρώπων ο κ. Φαίδωνος για να αντιληφθεί πώς αισθάνονται κάθε φορά που τον ακούνε να εκτοξεύει τέτοιες καταγγελίες, που δεν έχουν καμία σχέση με την πραγματικότητα;

Σε αντίθεση με τις κατηγορίες αυτές, όσοι γνωρίζουν τα του τομέα, είναι περήφανοι επειδή προσφέρουν οξυγόνο στην κυπριακή οικονομία. Εργοδοτούν χιλιάδες υπαλλήλους με αξιόλογους μισθούς. Προσελκύουν στην Κύπρο μεγάλες επενδύσεις και άλλα πολλά. Παιρνόντας από κάθε εξονυχιστικό έλεγχο των αρμοδίων αρχών. Πώς αλήθεια θα νιώθουν οι μέτοχοι σε αυτές τις εταιρείες ακούγοντας τέτοια μυθεύματα εναντίον τους;

Είναι θλιβερό το ότι αναγκαζόμαστε να μιλήσουμε για τον εαυτό μας. Πώς αλλιώς, όμως, μπορούμε να απαντήσουμε στο παραμύθι ότι δήθεν επιθυμούμε να διατηρήσουμε μειωμένο τον εποπτικό έλεγχο στις εταιρείες Forex; Όχι μόνο στηρίζουμε κάθε αυστηρό έλεγχο αλλά και θα πολεμήσουμε γι’ αυτόν.

Είναι θλιβερό το ότι ο γράφων και αυτή η στήλη υποχρεώνονται να τοποθετηθούν για τον εαυτό τους. Όμως, η προσβολή έχει ξεπεράσει το όριο της ανοχής. Ο κάθε πολιτικός δικαιούται να θεωρεί τον εαυτό του ως το μοναδικό αδιάφθορο σε αυτό τον τόπο. Πλην, όμως, αυτό δεν ισχύει.

Όσοι ευρίσκονται τόσα χρόνια υπό τη σκέπη του «Φ», αυτές τις αρχές υπηρετούν. Αγώνα υπέρ της διαφάνειας και κατά της διαφθοράς δίδουν νυχθημερόν. Πολλές φορές κόντρα σε απειλές. Με κόστος. Ρισκάροντας. Με το χέρι στην καρδιά διαβεβαιώνουν την κοινωνία, ότι το ίδιο ακριβώς θα συνεχίσουν να πράττουν και υπό το νέο ιδιοκτησιακό καθεστώς. Τίποτα δεν έχει αλλάξει μετά την αλλαγή και τίποτα δεν θα αλλάξει και στο μέλλον.

Τον Φαίδωνα Φαίδωνος τον στήριξε πλειστάκις στο παρελθόν η στήλη. Όχι επειδή είχε κάποια ιδιαίτερη σχέση μαζί του. Τον στήριξε σε αποκαλύψεις που έκανε σε υποθέσεις διαφθοράς και άλλες. Όπως θα στήριζε κάθε δημόσιο πρόσωπο το οποίο διαθέτει την τόλμη να ξεσκεπάζει όσους επιδίδονται για χρόνια σε λεηλασίες.

Πλην, όμως, σε όλα υπάρχει μια λεπτή γραμμή την οποία ουδείς δικαιούται να διαβεί. Η κάθε κατηγορία πρέπει να συνοδεύεται από στοιχεία. Διαφορετικά δεν μπορεί να εκτοξεύεται με ανεύθυνο τρόπο. Προσβάλλοντας και εκθέτοντας ανθρώπους. Που είτε ως επιχειρηματίες δεν έχουν την παραμικρή παρανομία για να φοβούνται. Είτε ως επαγγελματίες (δημοσιογράφοι και άλλοι) αγωνίζονται με πάθος κατά της διαφθοράς.

Αυτή η στήλη, δε δίστασε ποτέ να μιλήσει με τη γλώσσα της αλήθειας. Αυτό θα συνεχίσει να πράττει όσο θα κατέχει τη δημοσιογραφική ταυτότητα. Και αυτή η υπόσχεση προς τους πολίτες είναι η μεγαλύτερη αλήθεια την οποία φωνάζουμε σήμερα. Έναντι κάθε προσβολής από τις ατεκμηρίωτες κατηγορίες που εκτόξευσε ο κ. Φαίδωνος.

ΥΓ: Η στήλη απέφυγε επιμελώς να αναφερθεί με λεπτομέρειες στον μεγαλομέτοχο του «Φ» για ευνόητους λόγους. Για να μην θεωρηθεί ότι επιχειρούμε με γλοιώδη τρόπο να κάνουμε το συνήγορό του. Την προσωπική μας οργή από την αμφισβήτηση της δημοσιογραφικής εντιμότητας ημών και των συναδέλφων στον «Φ» εκφράζουμε.