Όποιος διάβαζε τις λεπτομερέστατες εκθέσεις της Ελεγκτικής Υπηρεσίας για όσα έγιναν όταν ανατέθηκε το έργο του τερματικού σταθμού φυσικού αερίου στο Βασιλικό, στην κινέζικη κοινοπραξία, δεν μπορεί παρά να σκέφτεται αυτό που είπε χθες χωρίς περιστροφές ο βουλευτής Χρύσης Παντελίδης: «Είτε θα μας πουν ότι αυτοί που πήραν τις αποφάσεις ήταν ηλίθιοι, είτε ήταν διαφθορά».

Ήταν και τα δύο μάλλον: Διεφθαρμένοι ηλίθιοι. Διότι, είναι τόσο κραυγαλέα όσα έκαναν που πρέπει να είναι ηλίθιοι για να πιστεύουν πως θα ξεγελάσουν όλο τον κόσμο. Και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων και την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης, που χρηματοδότησαν το έργο.

Μιλάμε για δουλειά €500 εκατομμυρίων και όσοι διεφθαρμένοι εμπλέκονται πρέπει να εντοπιστούν, έστω και τώρα. Δεν είναι αρκετό να φωνάζουμε ότι την πάθαμε και πρέπει στα άψε – σβήσε να επιστρέψουμε στην Κομισιόν τα 67.2 εκατομμύρια ευρώ, που τα θέλει λέγοντας λίγο πολύ: είστε διεφθαρμένοι και δεν σας αξίζουν. Αν τα επιστρέψουμε και το ξεχάσουμε, όπως και πολλά άλλα εκατομμύρια που χάνουμε σε αυτό το ατελείωτο έργο, είμαστε ακόμα μια φορά άξιοι της τύχης μας, ηλίθιοι και διεφθαρμένοι. Κορόιδα με περικεφαλαία. Ποιοι ήταν μέσα σε αυτό το παιχνίδι; Έχουν όνομα, δεν είναι άγνωστοι. Να ερευνηθούν αμέσως και με ταχύτητα και με διαφάνεια. Πριν μας ερευνήσει ΚΑΙ γι΄ αυτό η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία.

Η απόφαση να ανατεθεί στην κινέζικη κοινοπραξία η δουλειά ήταν πολιτική. Αποφασίστηκε στις 22 Νοεμβρίου 2019 σε μια μεγάλη σύσκεψη στο προεδρικό. Παραμερίστηκαν εκεί όσα έλεγε ο Γενικός Ελεγκτής και η Γενική Λογίστρια, και αποφάσισαν οι πολιτικοί, Πρόεδρος και υπουργοί, ότι θα προχωρήσουν με την συγκεκριμένη κοινοπραξία διότι το έργο είναι εθνικής σημασίας. Η ΕΤΥΦΑ συμφωνούσε μαζί τους και με αιτιολογικό την κατεπείγουσα φύση του έργου, προχώρησε σε υπογραφή της σύμβασης στις 13.12.2019. Μετά από έξι χρόνια ούτε έργο έχουμε, ούτε λεφτά θα μας μείνουν!

Γράψαμε πολλές φορές σε αυτή τη στήλη τι διαβάζαμε στις εκθέσεις της Ελεγκτικής Υπηρεσίας. Και για όσα έγιναν στη διαδικασία των προσφορών και για τις αβαρίες, που έκαναν στις διασφαλίσεις και στις εγγυητικές και για όσα ακολούθησαν όταν το έργο καθυστερούσε και οι έξυπνοι έδιναν στους Κινέζους επιπλέον εκατομμύρια για να προχωρήσουν. Η Ελεγκτική Υπηρεσία, με όσα εντόπιζε τεκμηριωμένα υποστήριζε εξ αρχής ότι έπρεπε να ακυρωθεί ο διαγωνισμός και να επαναπροκηρυχθεί. Αλλά, τα έριχναν στον ιδιότροπο (ή ανάρμοστο) Οδυσσέα Μιχαηλίδη ως τον μόνο που διαφωνούσε.

Ωστόσο, ο Χρύσανθος Μανώλη αποκάλυψε και επιστολή προς την ΕΤΥΦΑ, της Γενικής Λογίστριας της Δημοκρατίας (15.11.2019), που ανέφερε ότι είχαν ακολουθηθεί πρακτικές που καθόλου δεν συνάδουν με τους κανονισμούς για τις δημόσιες συμβάσεις και ότι «επί της ουσίας, η Έκθεση Αξιολόγησης βρίθει θεμάτων που απαιτούν εξηγήσεις και τεκμηρίωση, προκειμένου να μπορούν να σταθούν στη βάσανο της κριτικής ανάγνωσης». Και επισήμανε η Γενική Λογίστρια ότι η ΕΤΥΦΑ «δεν είχε επιδείξει την επιμέλεια που ενδεικνυόταν για ένα Έργο τέτοιας εμβέλειας ώστε τα αποτελέσματα, με πλήρη διαφάνεια, να είναι αδιαμφισβήτητα». 15.11.2019 η επιστολή, αλλά ένα μήνα μετά υπόγραψαν τη συμφωνία!

Μέχρι ακόμα και τον Φεβρουάριο του 24, το κόμμα που μας κυβερνούσε όταν ξεκινούσε αυτή η βρώμικη μπίζνα, δεν έβλεπε πουθενά ότι υπήρχε πρόβλημα, υποστήριζαν μάλιστα ότι το έργο προχωρά κανονικά και βλέπουν οπτασίες όσοι φωνάζουν ότι κάτι δεν πάει καλά. Σε κεκλεισμένων των θυρών συνεδρίαση της Επιτροπής Ελέγχου της Βουλής, η αντιπρόεδρος του ΔΗΣΥ, Σάββια Ορφανίδου, έλεγε ότι δεν πρέπει να ασχολούνται με όσα τους υποδείκνυε ο Οδυσσέας Μιχαηλίδης, διότι «το εν λόγω έργο και οι υποδομές του έχουν ως ένα μεγάλο βαθμό ολοκληρωθεί». Ούτε τα μισά δεν έγιναν! Προσέξτε σιγουριά, όμως: «Κανένας άλλος θεσμός δεν συμμερίζεται την άποψη του Γενικού Ελεγκτή ότι ήταν παράνομη η κατακύρωση στον συγκεκριμένο εργολάβο. Καμία άλλη αρχή δεν επιβεβαιώνει τις αναφορές ότι δεν είχε ο εργολάβος την τεχνική επάρκεια για να φέρει εις πέρας το συγκεκριμένο έργο». Αυτά και πολλά άλλα.

Σήμερα, τους ακούμε να φωνάζουν περισσότερο από όλους. Προπάντων, ο επίσης του ΔΗΣΥ πρόεδρος της Επιτροπής Ενέργειας. Φταίει η σημερινή κυβέρνηση για όσα έκανε η δική τους κυβέρνηση. Είναι απελπιστική η δημόσια ζωή μας. Γι΄ αυτό επαναλαμβάνω: Η ευθύνη της σημερινής κυβέρνησης είναι να εντοπίσει τους διεφθαρμένους αυτής ειδικά της δουλειάς. Τουλάχιστον, να υπάρξει μια ηθική ικανοποίηση για τον κόσμο που πληρώνει ξανά και ξανά.