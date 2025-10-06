ΕΙΝΑΙ, όπως λένε, σημεία των καιρών. Είναι μέρος του κοινωνικού γίγνεσθαι και της καθημερινότητας. Αναφερόμαστε στην παραπληροφόρηση και πώς αυτό το φαινόμενο επηρεάζει τις συζητήσεις στη δημόσια σφαίρα. Τα γνωστά ως Fake news, προσλαμβάνουν ανησυχητικές διαστάσεις και επηρεάζουν ευρύτερα.

ΨΕΥΤΙΚΕΣ ειδήσεις παράγονται και αναπαράγονται., κυρίως μέσα από τα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης( ΜΚΔ). Παρουσιάζονται ως αληθινές κι αυτό πολλές φορές γίνεται για να επηρεασθεί η κοινή γνώμη. Για να διαμορφώσει άλλες, μη πραγματικές εικόνες και να επηρεάσει ακόμη και πολιτικές στάσεις. Πολλές φορές μέσα από τις παραπλανητικές ειδήσεις ενισχύεται ο τοξικός λόγος στις κοινωνίες. Διεξάγεται διά των ΜΚΔ ένας τοξικός διάλογος, στη βάση ψεύτικών ειδήσεων. Διά μιας παραπλανητικής παρουσίασης των γεγονότων. Πλέον αυτή η προσέγγιση θεωρείται εν πολλοίς σύνηθες φαινόμενο. Σύνηθες και επαναλαμβανόμενο. Είναι, όμως, ταυτόχρονα και επικίνδυνο, καθώς διαμορφώνεται μια άλλη πραγματικότητα. Ψεύτικη.

ΤΑ παραδείγματα πολλά. Τα βιώνουμε καθημερινά. Ακόμη και σε ό,τι αφορά ζητήματα, που με μια μικρή έρευνα μπορεί να επιβεβαιωθεί κατά πόσο αυτό που κυκλοφορεί στα ΜΚΔ και αναπαράγεται μαζικά ισχύει ή όχι. Κάποιοι, θεωρούμε, σκοπίμως προβάλλουν αυτή την άλλη πραγματικότητα, την μη πραγματική. Κάποιοι, μάλιστα, φαίνεται να θέλουν μέσα από αυτή την πρακτική, να εξυπηρετήσουν διάφορα συμφέροντα. Διαμορφώνουν τη δική τους ατζέντα. Το πώς και γιατί είναι ένα άλλο, μεγάλο, κεφάλαιο, για το οποίο θα επανέλθουμε.

ΕΙΝΑΙ σαφές πως σε αυτή την παγίδα πέφτουν δυστυχώς και ΜΜΕ. Είναι κι αυτό σημείο των καιρών. Τέτοιες συμπεριφορές προφανώς και πλήττουν την αξιοπιστία των δημοσιογράφων και των Μέσων Μαζικής Επικοινωνίας. Πρόκειται, βέβαια, για φορείς, που δεν μπορούν να κρατήσουν για πολύ. Γιατί οι πολίτες έχουν κριτήριο και μπορούν να αξιολογήσουν ποιοι οργανισμοί είναι αξιόπιστοι και ποιοι όχι.

ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΙ ολόκληρα αφηγήματα στηριγμένα σε Fake news. Μπορεί, όντως, να είναι σημεία των καιρών, πλην όμως, δεν σημαίνει τούτο ότι θα πρέπει να αφεθεί να καλπάζει και να διαβρώνει χωρίς αντιστάσεις, αντιδράσεις, την κοινωνική πραγματικότητα.

ΚΙ αυτό δεν είναι ευθύνη μόνο των θεσμών ( που είναι), των ΜΜΕ αλλά και των πολιτών, της κοινωνίας εν γένει. Θα πρέπει να μην αποδέχεται η κοινωνία τα Fake news. Να τα αμφισβητεί και να εκθέτει, όσους βρίσκονται στη βιομηχανία των ψεύτικων, παραπλανητικών, «πραγματικοτήτων». Και τούτο είναι συλλογική ευθύνη.