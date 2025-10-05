Και το πρόσωπο που την αναδεικνύει, είναι η εικονιζόμενη Σάρα Μαλλάλλι, 63 ετών, η πρώτη γυναίκα στη σχεδόν 500 ετών ιστορία της Εκκλησίας της Αγγλίας που χρίζεται Αρχιεπίσκοπος του Κάντερμπερι.

Μέχρι τώρα, ήταν επίσκοπος του Λονδίνο για 7 χρόνια. Είναι πρώην μαία, και περιγράφει τον εαυτό της ως φεμινίστρια.

Ο πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ ήταν από τους πρώτους που την συνεχάρη, και της ευχήθηκε να παίξει «έναν σημαντικό ρόλο στη ζωή του έθνους».

Από την άλλη, όπως διαβάζουμε στην ιστοσελίδα του BBC, υπάρχουν ανώτεροι επίσκοποι στην Εκκλησία της Αγγλίας που πολύ ανοικτά αντιτίθενται στο να μπαίνουν οι γυναίκες στην ιεροσύνη, πόσο μάλλον να ηγούνται του θεσμού.

Η Εκκλησία της Αγγλίας έμεινε χωρίς ηγεσία στο υψηλότερο αξίωμά της εδώ και έναν χρόνο. Αυτό συνέβη επειδή ο τότε Αρχιεπίσκοπος Τζάστιν Ουέλμπι αναγκάστηκε να παραιτηθεί επειδή δεν κατήγγειλε έναν «εύκαρπο και παραγωγικό» κακοποιητή μικρών παιδιών.

Η είδηση, ειδικά σε σταθμούς στην Αθήνα που σατιρίζουν κάθε τι, ακόμα και τα λεγόμενα «ιερά και όσια», έχουν «τρελαθεί» από το πρωί της Παρασκευής που «έσκασε» η είδηση από την Αγγλία. Και κάνουν το πάρτι της ζωής τους. Στο πλαίσιο της καλής εννοούμενης σάτιρας.

Θεωρώ βέβαιο ότι και οι Άγγλοι, που έχουν μεγάλη και καταπληκτική αίσθηση του χιούμορ, ιδίως του «μαύρου» όπως λέμε, θα πουν και τα λογάκια τους.

Οι πρώτες δηλώσεις της Αρχιεπισκόπου Μαλλάλλι, έχει ιδιαίτερο βάρος, καθώς αγγίζουν προβλήματα δύσκολα, που υπάρχουν στις κοινωνίες μας:

> Το μίσος και ο ρατσισμός δεν μπορούν να μας διαλύσουν ως κοινωνία.

Επίσης, όταν συνέβη η φονική επίθεση, προχθές, σε συναγωγή του Μάντσεστερ, είπε ότι «Ως Εκκλησία, έχουμε την υποχρέωση να στεκόμαστε κοντά στην εβραϊκή κοινωνία και εναντίον του αντισημιτισμού σε όλες του τις μορφές».

Δυστυχώς, πολλά τέτοια μπουμπούκια, φανατικά και ανιστόρητα στην Ελλάδα, έχουν επιτεθεί εναντίον Ισραηλινών πολιτών που ήρθαν στη χώρα για να ξεφύγουν από τη βαριά σκιά του πολέμου στην Γάζα. Τον οποίο καταδικάζουν, όσο αφορά τη δολοφονία αμάχων και τους τυφλούς βομβαρδισμούς, αλλά δεν ξεχνούν ποτέ (ιδίως όσοι έχασαν δικούς τους ανθρώπους), στη φοβερή σφαγή της 7ης Οκτωβρίου 2023 από την τρομοκρατική οργάνωση της Χαμάς.

Αρκετοί Ισραηλινοί έχουν έρθει και στην Κύπρο. Κανένας δεν έχει, ποτέ και πουθενά, το δικαίωμα να επιρρίπτει ευθύνες και να προπηλακίζει ανθρώπους για πράξεις των κυβερνήσεών τους.

Όταν, μάλιστα, ένα αρκετά μεγάλο μέρος του λεγόμενου προοδευτικού (αν τρόπος του λέγειν!) κόσμου στην Ελλάδα, βλέπει μόνο τα εγκλήματα της μιας πλευράς ως δικαιολογημένα, και της άλλης ως αδικαιολόγητα και απεχθή, σίγουρα κάτι δεν πάει καλά μέσα τους. Και πρέπει να το ψάξουν!

Τροφή για Σκέψη, από τη δημοσιογράφος Εύη Κυριακοπούλου στο Facebook: Μη νομίζετε ότι πόλεμος γίνεται αυτή την στιγμή μόνο στην Ουκρανία και την Παλαιστίνη… Στον εμφύλιο μεν, πόλεμο δε στο Σουδάν, που γίνεται τώρα, έχουν ήδη πεθάνει 150.000 άνθρωποι! Πρόκειται για μια τεράστια ανθρωπιστική, αιματηρή και προσφυγική κρίση. Και ακόμη στο Ναρμ της Αυστραλίας, νεοναζί επιτέθηκαν χθες στην ιερή κοινότητα των Αβοριγίνων, χτυπώντας γυναίκες με μεταλλικές ράβδους, φωνάζοντας «λευκή δύναμη»… Και η Αστυνομία δεν έκανε τίποτα για να τους σταματήσει… Μήπως ζούμε μια νέα εθνοκάθαρση όπως και παλαιότερα με τους Αρμένιους και με τόσους άλλους γύρω μας;

ΥΓ: Αν και κάπως θαμπή η φωτογραφία, την επέλεξα διότι βλέπουμε την Αρχιεπίσκοπο πλέον Αγγλίας, Σάρα Μαλλάλλι, στο παλιότερο γραφείο της με την ορθόδοξη εικόνα του Ιησού Χριστού μας.