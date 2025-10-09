«Σύμφωνα με τη γραπτή κατάθεση του μάρτυρα, ο ύποπτος τον κάλεσε επανειλημμένα στο τηλέφωνο στις 2 τα ξημερώματα και του είπε να πάει στο νυχτερινό κέντρο, αλλιώς «θα γίνει καβγάς με τους φίλους του». Ο ύποπτος τον κάλεσε άλλες τρεις φορές και φέρεται να του είπε: «Τώρα φέρνουν όπλα και μαχαίρια και θα σφάξουν τους φίλους σου. Έλα να λύσουμε το πρόβλημα ειρηνικά». Ο συνέταιρος τελικά μετέβη στο σημείο, όπου ο 39χρονος ύποπτος τον απείλησε λέγοντάς του: “Τώρα έχεις πρόβλημα. Έρχεται ο Dato. Αυτός είναι ο δικαστής και δικάζει στον δρόμο. Πρέπει να μας δώσεις τις 500.000 που μας χρωστάς και θα συνεχίσεις να πληρώνεις για όλη σου τη ζωή”».

Δεν πρόκειται για απόσπασμα κάποιου αστυνομικού μυθιστορήματος. Θα ήταν ευχής έργον αν ήταν έτσι. Δυστυχώς, πρόκειται για απόσπασμα των όσων συγκλονιστικών αναφέρθηκαν χθες στο δικαστήριο στη Λεμεσό, κατά τη διαδικασία ανανέωσης της κράτησης ενός εκ των υπόπτων για την απόπειρα φόνου σε βάρος Ουκρανού έξω από ξενοδοχείο.

Πρόκειται για μια υπόθεση, που, εν πολλοίς, δεν φαίνεται να απασχολεί ιδιαίτερα την κυπριακή κοινωνία. Κυρίως, επειδή τόσο το θύμα όσο και οι ύποπτοι θύτες είναι ξένοι (Ρώσοι και Ουκρανοί).

Πλην, όμως, τα όσα έχουν μέχρι στιγμής δει το φως της δημοσιότητας είναι εξόχως σοβαρά. Τόσο, που έπρεπε να είχαν ήδη σημάνει συναγερμό στην κυβέρνηση, στις δυνάμεις ασφαλείας αλλά και στην κοινωνία.

Προσέξτε μερικές λεπτομέρειες. Ο καταζητούμενος για την απόπειρα φόνου, όπως πάντοτε έχει λεχθεί στο δικαστήριο, φέρεται να ανήκει στην εγκληματική οργάνωση «Vor V Zakone». Πρόκειται για ρωσογεωργιανή μαφία, άκρως επικίνδυνη, με παρακλάδια σε πολλές χώρες, ανάμεσα στις οποίες η Ελλάδα, η Γαλλία, η Πορτογαλία, η Ισπανία, ακόμη και οι ΗΠΑ. Φέρεται να αριθμεί 300.000 μέλη και στη δραστηριότητα της διαβόητης οργάνωσης περιλαμβάνονται εκβιασμοί, παράνομος τζόγος, λαθρεμπόριο και διακίνηση όπλων, ναρκωτικών και τσιγάρων. Τα μέλη της, μάλιστα, χαρακτηρίζονται αδίστακτα.

Στην υπόθεση η οποία διερευνάται από την κυπριακή Αστυνομία, οι δύο ύποπτοι φέρεται να εκβίαζαν επιχειρηματία, συνέταιρο του 42χρονου θύματος, απαιτώντας το ποσό των 500.000 ευρώ για να του παρέχουν «προστασία».

Ενδεχόμενη σκέψη ότι αφορά διαφορές μεταξύ αλλοδαπών και, επομένως, γιατί να ασχοληθούμε, μόνο ως αφελής μπορεί να χαρακτηριστεί.

Σε μια σταλιά τόπο, όπου ήδη έχουν εγκατασταθεί και λειτουργούν εγκληματικές ομάδες ασιατικής και αφρικανικής προέλευσης, όπου ήδη έχει το δικό της μερτικό στην παράνομη δράση ο ντόπιος υπόκοσμος, που πάντοτε υπήρχε, η δραστηριοποίηση και άλλης προερχόμενης από το εξωτερικό εγκληματικής οργάνωσης μόνο σαν εφιάλτης μπορεί να χαρακτηριστεί.

Ιδίως όταν σιγά-σιγά γίνεται αντιληπτό ότι η υπό αναφορά οργάνωση είναι κατά παρασάγγας επικινδυνότερη των όσων μέχρι σήμερα γνωρίζαμε στο λιλιπούτειο νησί μας. Ακόμη και οι πιο γνωστές ομάδες του υπόκοσμου που γνωρίζουμε στην Κύπρο, φαντάζουν αγγελούδια μπροστά στη συγκεκριμένη, μας διαβεβαίωνε πηγή από τις αρχές ασφαλείας η οποία έχει πλήρη γνώση.

Ο μοναδικός λόγος για τον οποίο θίγουμε την υπόθεση αυτή είναι η χρονική συγκυρία. Συμπίπτει με τον αναμενόμενο ανασχηματισμό της κυβέρνησης τον οποίο ετοιμάζει ο Νίκος Χριστοδουλίδης. Σαφώς και η επιλογή του κάθε νέου πολιτικού προσώπου στο όποιο υπουργείο κριθεί ότι απαιτείται αλλαγή και φρεσκάρισμα, είναι εξαιρετικά σημαντική.

Όταν, όμως, μιλάμε για παρανομία και εγκληματικές οργανώσεις όλα ανάγονται σε κορυφαίο ζήτημα. Όταν μιλάμε για απειλή κατά ατόμων το ίδιο. Όπως και όταν μιλάμε για ανθρώπινες ζωές, που η «φήμη» η οποία συνοδεύει τη συγκεκριμένη οργάνωση την θέλει να μην τις υπολογίζει καν.

Ως εκ τούτου, η επιλογή του νέου υπουργού Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως (αν το συγκεκριμένο υπουργείο συμπεριληφθεί στις αλλαγές) έχει τη δεδομένη στιγμή τεράστια σημασία. Ο Νίκος Χριστοδουλίδης οφείλει να επιμετρήσει την επικινδυνότητα του οργανωμένου εγκλήματος, όπως πλέον έχει εξελιχθεί στη βάση των προαναφερθέντων.

Οφείλει να επιλέξει έναν άνθρωπο που να διαθέτει παπάρια στην ψυχή. Να διαθέτει το απαιτούμενο τσαγανό. Την αναγκαία τόλμη. Και να χαρακτηρίζεται από υψηλή αντιληπτικότητα. Μόνο έτσι θα υπάρχει κάποια ελπίδα να αφυπνιστεί (όσο αυτό είναι βεβαίως εφικτό) η αστυνομική δύναμη. Μόνο έτσι θα υπάρχει ελπίδα να αντιμετωπιστούν, τώρα που είναι στην αρχή, αυτές οι εισαγόμενες άκρως επικίνδυνες οργανώσεις.

Διαφορετικά πολύ φοβάμαι ότι σύντομα οι απόπειρες και οι φόνοι δεν θα περιορίζονται μόνο σε αλλοδαπούς αλλά θα επεκταθούν και σε Κυπρίους. Με ό,τι κάτι τέτοιο συνεπάγεται.