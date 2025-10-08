Σημαντικές είναι οι εξελίξεις που καταγράφονται στην υπόθεση της απόπειρας φόνου σε βάρος 42χρονου Ουκρανού, η οποία φαίνεται να συνδέεται με τη διαβόητη εγκληματική οργάνωση «Vor V Zakone». Σύμφωνα με τις μέχρι στιγμής έρευνες, τα κεντρικά πρόσωπα της υπόθεσης φέρεται να γνωρίζονται μεταξύ τους, ενώ οι απειλές σε βάρος του συνεταίρου του θύματος είχαν ξεκινήσει ήδη από τον Δεκέμβριο του 2024.

Κύρια εμπλεκόμενα πρόσωπα θεωρούνται ο 39χρονος ύποπτος και ο 44χρονος Ρώσος, ο οποίος καταζητείται, θεωρείται ιδιαίτερα επικίνδυνος και φέρεται να κατέχει υψηλή θέση σε εγκληματική οργάνωση που δραστηριοποιείται και στην Κύπρο, αποκομίζοντας παράνομα μεγάλα χρηματικά ποσά μέσω διαφόρων εγκληματικών ενεργειών.

Οι δύο ύποπτοι φέρεται να εκβίαζαν επιχειρηματία, συνέταιρο του 42χρονου θύματος, απαιτώντας το ποσό των 500.000 ευρώ ως «προστασία».

Η υπόθεση δεν περιορίζεται στο αιματηρό περιστατικό που σημειώθηκε σε ξενοδοχείο της Λεμεσού, αλλά περιλαμβάνει και προγενέστερη συμπλοκή σε νυχτερινό κέντρο της πόλης, την προηγούμενη ημέρα. Σύμφωνα με καταγγελίες, οι απειλές και οι εκβιασμοί είχαν ξεκινήσει αρκετούς μήνες νωρίτερα.

Το ΤΑΕ Λεμεσού έχει ήδη εκδώσει ευρωπαϊκά και διεθνή εντάλματα σύλληψης για τον εντοπισμό του 44χρονου Ρώσου, ο οποίος θεωρείται εξαιρετικά επικίνδυνος.

Ο 39χρονος ύποπτος επανασυνελήφθη χθες (7/10), καθώς φέρεται να εμπλέκεται στη συμπλοκή στο νυχτερινό κέντρο, όπου παρόντα ήταν και φιλικά πρόσωπα των δύο Ουκρανών επιχειρηματιών. Το Δικαστήριο έκανε αποδεκτό το αίτημα των ανακριτών για ανανέωση της κράτησής του για άλλες οκτώ ημέρες.

Οι ανακριτές εξασφάλισαν μαρτυρία από τον συνέταιρο του 42χρονου θύματος, ο οποίος ανέφερε ότι από τον Δεκέμβριο του 2024 έως και την ημέρα της απόπειρας φόνου δεχόταν συνεχείς απειλές τόσο από τον καταζητούμενο όσο και από τον ύποπτο, με σκοπό να τους καταβάλει μισό εκατομμύριο ευρώ για «προστασία». Σύμφωνα με τον ίδιο, αυτός ήταν και ο λόγος της συνάντησης στο ξενοδοχείο.

Επιπλέον, κατατέθηκε μαρτυρία από άλλο άτομο ουκρανικής καταγωγής, το οποίο επίσης βρισκόταν στο ξενοδοχείο στις 29/9, μαζί με τον συνέταιρο και το θύμα. Ο ίδιος κατήγγειλε ότι την προηγούμενη ημέρα, ενώ διασκέδαζε με φίλους του σε νυχτερινό κέντρο στη Λεμεσό, δέχθηκε επίθεση από τον ύποπτο. Συγκεκριμένα, ο ύποπτος ώθησε άλλο άτομο και του κατάφερε γροθιά στο πρόσωπο, απειλώντας ότι θα τον σκοτώσουν.

Σημειώνεται ότι κατά τη διάρκεια της διερεύνησης, ο ύποπτος φέρεται να είπε ενώ βρισκόταν στο υποστατικό, «ξέρεις ποιος είμαι εγώ; Είμαι κακοποιός και πίσω μου έχω πολλούς».

Ο μάρτυρας εξήγησε ότι δεν προχώρησε σε άμεση καταγγελία στην Αστυνομία, καθώς φοβήθηκε και δεν ήθελε να μπλέξει, γνωρίζοντας ότι είναι επικίνδυνοι τόσο ο ύποπτος όσο και οι φίλοι του. Στη συνέχεια, ο ύποπτος φέρεται να κάλεσε τηλεφωνικά τον μάρτυρα και να του ζήτησε να μεταβεί στο νυκτερινό κέντρο.

Σύμφωνα με τη γραπτή κατάθεση του τελευταίου, ο ύποπτος τον κάλεσε επανειλλημένα στο τηλέφωνο στις 2 τα ξημερώματα και του είπε να πάει στο νυχτερινό κέντρο, αλλιώς «θα γίνει καβγάς με τους φίλους του». Αν και αρχικά αρνήθηκε, ο ύποπτος τον κάλεσε άλλες τρεις φορές και φέρεται να του είπε: «Τώρα φέρνουν όπλα και μαχαίρια και θα σφάξουν τους φίλους σου. Έλα να λύσουμε το πρόβλημα ειρηνικά».

Ο συνέταιρος τελικά μετέβη στο σημείο, όπου ο 39χρονος ύποπτος τον απείλησε λέγοντάς του: «Τώρα έχεις πρόβλημα. Έρχεται ο DATO. Αυτός είναι ο δικαστής και δικάζει στον δρόμο. Πρέπει να μας δώσεις τις 500.000 που μας χρωστάς και θα συνεχίσεις να πληρώνεις για όλη σου τη ζωή». Ο «DATO» φέρεται να είναι ο 44χρονος καταζητούμενος.

Ο μάρτυρας κατήγγειλε ότι του επιτέθηκαν, τον χτύπησαν με γροθιές και του έκαψαν τα ρούχα που φορούσε. Λίγο αργότερα, είδε τον 44χρονο να καταφθάνει στο σημείο. Ο ύποπτος τότε τον ανέκοψε λέγοντάς του: «Δεν θα πας πουθενά. Ξέρω πού μένουν όλοι οι φίλοι και οι συγγενείς σου».

Σε κάποιο σημείο, ενώ ο ύποπτος συνομιλούσε με τον καταζητούμενο, ο μάρτυρας εκμεταλλεύτηκε την ευκαιρία και κατάφερε να διαφύγει. Ο ίδιος δήλωσε ότι σε παλαιότερη συνάντησή του με τον ύποπτο σε συγκεκριμένο υποστατικό, εκείνος του είπε πως μπορούσε να φέρει ναρκωτικά, όπλα και οτιδήποτε άλλο χρειαζόταν.

Από τις μαρτυρίες και τις εξετάσεις που διενεργήθηκαν, διαφαίνεται ότι ο 39χρονος και ο 44χρονος καταζητούμενος είναι στενοί συνεργάτες και εκβίαζαν συστηματικά τον συνέταιρο του Ουκρανού θύματος, απαιτώντας 500.000 ευρώ ως χρήματα «προστασίας».

Επιπλέον, από τις εξετάσεις μέσω Europol και Interpol, εντοπίστηκαν τα στοιχεία του 44χρονου, ο οποίος φέρεται να κατέχει υψηλή θέση στην ιεραρχία της εγκληματικής οργάνωσης που δραστηριοποιείται και στην Κύπρο.

Λόγω της επικινδυνότητάς του, εκδόθηκαν σε βάρος του ευρωπαϊκό και διεθνές ένταλμα σύλληψης, για τον άμεσο εντοπισμό και τη σύλληψή του.

Ανακρινόμενος για την υπόθεση της απόπειρας φόνου, ο 39χρονος παραδέχθηκε ότι βρισκόταν στη σκηνή του ξενοδοχείου, ωστόσο, αρνείται ότι γνώριζε πως ο 44χρονος καταζητούμενος έφερε μαζί του πιστόλι, το οποίο ήταν γεμάτο. Ισχυρίστηκε πως είχε συνάντηση για αγορά οχήματος, θέμα που είχαν συζητήσει στο παρελθόν. Αρνήθηκε επίσης ότι απαίτησε οποιοδήποτε χρηματικό ποσό και υποστήριξε ότι πήγε στο ξενοδοχείο για να επιλυθεί μια παρεξήγηση που είχε προκύψει την προηγούμενη ημέρα.

Εναντίον του 39χρονου διερευνώνται επιπλέον τα αδικήματα της συνωμοσίας, νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, συμμετοχής σε εγκληματική οργάνωση, απαίτησης χρημάτων με απειλές με σκοπό την κλοπή, συνωμοσίας προς διάπραξη πλημμελήματος, επίθεσης με πρόκληση πραγματικής σωματικής βλάβης και απειλής χρήσης βίας, τα οποία διαπράχθηκαν μεταξύ Δεκεμβρίου 2024 και 29 Σεπτεμβρίου 2025.