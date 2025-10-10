Απόγευμα Πέμπτης 9 Οκτωβρίου 2025. Βάσει του λεγόμενου «Σχεδίου Τράμπ», Ισραήλ και Χαμάς, σε πρώτη φάση, ήρθαν σε συμφωνία για κατάπαυση του πυρός και απελευθέρωση ομήρων «εντός των ημερών».

Δύο χρόνια και δύο μέρες μετά την σφαγή περίπου 1200 ανθρώπων σε δύο εβραϊκούς οικισμούς. Από τους 48 ομήρους που υπολογίζεται ότι έχει τώρα η Οργάνωση, λέγεται ότι μόνο οι 20 είναι ακόμα εν ζωή.

Ως αντάλλαγμα, το Ισραήλ θα αποφυλακίσει περίπου 300-350 βαρυποινίτες της Χαμάς.

Γιατί έπρεπε να σκοτωθεί τόσος κόσμος; Θα πει ένας αφελής σαν ελόγου μου;

Ποιος κερδίζει τι, από όλο αυτό το μακελειό.

Ποιος είναι νικητής;

Ποιος ο ηττημένος;

Πως επουλώνονται οι ψυχές των ανθρώπων που είναι τυχεροί (είναι, άραγε;), που ζουν;

Πώς ξαναφτιάχνεις την ζωή σου όταν, από το λίγο που είχες, τώρα μένεις με το τίποτα;

Και σε ποια, τάχα, ρουτίνα θα επιστρέψεις, όταν οι δικοί σου δολοφονήθηκαν εν ομηρία σαν τα σκυλιά; Ή που επιστρέφουν τώρα από μια κόλαση που δεν θα ξεπεράσουν ποτέ;

Στο θλιβερό αυτό «μέτρημα», να συμπεριλάβουμε άραγε και το απίθανο χρηματικό κόστος; Πως επιστρέφεις στη δουλειά; Σε ποια δουλειά;

Πως βγαίνεις απ’ όλη αυτήν την κόλαση;

Μίλησα με δύο κορυφαίους Βρετανούς ανταποκριτές στην Γάζα και στο Τελ Αβίβ. Έχουν καλύψει πολλούς και άσχημους πολέμους. «Αυτός εδώ», μου είπε ο ένας (παρακαλώντας να μην πω το όνομά του), «είναι-ήταν κόλαση».

Επιστρέφω στα απίθανα χρήματα που έχουν δαπανηθεί για όπλα, βόμβες, πυρομαχικά, αεροπλάνα; Το Ισραήλ είχε την πανοπλία, κυρίως από αέρος. Η Χαμάς, τροφοδοτούμενη και από άλλους «μουσουλμάνους αδερφούς», από το Ιράν, τους Χούθι και όποιους άλλους, είχε επίσης γερό μερτικό.

Το πιο δυνατό της όπλο όμως, ήταν οι όμηροι. Και κατόπιν, η … θυσία! Στο όνομα του Αλλάχ!..

Τι θα συμβεί, λοιπόν, από εδώ και πέρα;

Η κυβέρνηση του Ισραήλ ήταν να ψηφίσει για την Συμφωνία χθες. (Την ώρα που γράφτηκαν αυτές οι γραμμές, δεν είχε γίνει ακόμα αυτό).

Με την επίσημη έγκριση των υπουργών, το Ισραήλ πρέπει να αποσύρει τα στρατεύματά του από τη Γάζα στη συμφωνημένη γραμμή, δήλωσε ανώτερος αξιωματούχος του Λευκού Οίκου στον αμερικανικό εταίρο του BBC, CBS News. Η αποχώρηση πιθανότατα θα πραγματοποιηθεί εντός 24 ωρών, δήλωσε ο αξιωματούχος.

Μετά από αυτό, πρόσθεσαν, θα ξεκινήσει μια 72ωρη περίοδος κατά την οποία η Χαμάς πρέπει να απελευθερώσει τους ζωντανούς ομήρους.

Η απελευθέρωση των ομήρων πιθανότατα θα ξεκινήσει τη Δευτέρα, σύμφωνα με τον αξιωματούχο.

Υστερόγραφο άσχετο. Παραλειπόμενα από την ελληνική πολιτική σκηνή. Ζωή Κωνσταντοπούλου (γνωστή και μη εξαιρετέα, δεν χρειάζεται συστάσεις πια…) έχει πάρει «εργολαβία» τον δυστυχή πατέρα που έχασε τον γιό του στο δυστύχημα των Τεμπών. Τον κ. Ρούτσι, του οποίου έγινε δεκτό το αίτημά του για εκταφή του γιού του, προκειμένου να γίνουν τοξοκολογικές έρευνες ώστε να μάθει ο δυστυχής από τι πέθανε το παιδί του. Από τη δύναμη της σύγκρουσης; Η με κάποιο υγρό που, κατά ορισμένες θεωρίες (που πλέον έχουν απορριφθεί), μπορεί να προκάλεσε τη σύγκρουση των δύο τρένων – και όχι οι σταθμάρχης βάρδιας που έβαλε και τους δύο συρμούς στην ίδια γραμμή, με αντίθετη κατεύθυνση! Όταν έμαθε την είδηση ότι έγινε δεκτό το αίτημά του για την εκταφή, η Κωνσταντοπούλου τον πήρε αγκαλιά, κυριολεκτικά, και έστησε εκεί, στην Πλ. Συντάγματος, επί τόπου, ένα θριαμβευτικό σόου! Ιεροσυλία…