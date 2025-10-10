Στις 4 Νοεμβρίου του 2023, δημοσιεύτηκε στον «Φιλελεύθερο» ρεπορτάζ της Ιωάννας Μάτζιηπα με τίτλο «Καμία εγκληματική ενέργεια λέει ο εξεταστής – Όλα όσα κατατέθηκαν στη θανατική ανάκριση για Θανάση Νικολάου», το οποίο αναφερόταν χαρακτηριστικά σε χειρόγραφο έγγραφο και δακτυλογραφημένη επιστολή, τα οποία παραδόθηκαν από τον κ. Αλεξόπουλο προς την ανακριτική ομάδα τον Οκτώβριο του 2022. Σύμφωνα με αυτό, ο υπαστυνόμος Μ.Α. εξήγησε πως «οποιοσδήποτε ισχυρισμός καταγραφόταν στην επιστολή αναφορικά με συγκεκριμένο πρόσωπο, διερευνήθηκε αλλά δεν προέκυψε οτιδήποτε για οποιοδήποτε πρόσωπο. “Το συγκεκριμένο πρόσωπο υπηρέτησε στον στρατό άλλη χρονική περίοδο και διέμενε σε χωριό της επαρχίας Λευκωσίας. Δεν υπηρέτησε ποτέ στη Λεμεσό και κατά τον δεδομένο χρόνο ήταν για σπουδές στην Αγγλία”, είπε».

Τηλεοπτική εκπομπή, τη Δευτέρα, 6 Οκτωβρίου του 2025, «έφερε στο φως» την ίδια αυτή επιστολή, χαρακτηρίζοντάς την μάλιστα ως «αποκαλυπτική». Η επιστολή συνόδευε τη σχετική είδηση στην ιστοσελίδα του ομίλου, με καλυμμένα τα ονόματα των ατόμων στα οποία αναφέρεται, και από εκεί αναρτήθηκε στα κοινωνικά δίκτυα. Και τότε, στην πλατφόρμα «Χ», εμφανίστηκε ένα σχόλιο από ανώνυμο λογαριασμό, το οποίο δημοσιοποιούσε τα ονόματα της επιστολής, συνδέοντάς τα μάλιστα με τα προφίλ των ατόμων στο Facebook. Και λίγες μέρες μετά, γνωστός και πολυσυζητημένος λογαριασμός στο Tik Tok, επανήλθε με βίντεο στο οποίο, όχι μόνο κατονόμαζε τα συγκεκριμένα άτομα, αλλά συνόδευε τα σχόλια με τις φωτογραφίες τους. Ανάμεσά τους, και το συγκεκριμένο πρόσωπο «που υπηρέτησε στον στρατό άλλη χρονική περίοδο και διέμενε σε χωριό της επαρχίας Λευκωσίας και δεν υπηρέτησε ποτέ στη Λεμεσό και κατά τον δεδομένο χρόνο ήταν για σπουδές στην Αγγλία». Μέσα, δηλαδή, στο χαοτικό σύμπαν των κοινωνικών δικτύων στοχοποιήθηκε ως συνεργός σε δολοφονία ένας πολίτης, που ουδεμία σχέση είχε με τον αποθανόντα και που δεν τον συνάντησε ποτέ στη ζωή του, κάτι το οποίο μάλιστα απέδειξε με σχετικά έγγραφα τα οποία κατέθεσε στις Αρχές.

Πώς, αλήθεια, επανορθώνεις για αυτή τη δυσφήμιση; Για τις σκιές και τις εντυπώσεις που έχουν δημιουργηθεί γύρω από έναν άνθρωπο, που αποδεδειγμένα δεν είχε οποιαδήποτε σχέση με το γεγονός;

Κατανοητή η οργή του κόσμου για τη σήψη της εκτελεστικής, της νομοθετικής και της δικαστικής εξουσίας. Ας μην πέφτουμε όμως στην παγίδα να καταπίνουμε αμάσητο ό,τι μάς σερβίρουν, όσο δελεαστικό κι αν φαντάζει το σκεύος. Ο όχλος θα είναι πάντα όχλος και η κοινή γνώμη ευμετάβλητη και χωρίς καμία νομική ευθύνη για τη διαμόρφωση και την αναδιαμόρφωσή της. Το να στοχοποιείς, όμως, πολίτες κατηγορώντας τους για ένα έγκλημα, χωρίς να διασταυρώνεις την πηγή και τα στοιχεία και χωρίς καν να ενημερώνεσαι για τις έρευνες που προηγήθηκαν, δεν αποτελεί σε καμία περίπτωση αντίσταση στις Αρχές ή στο (αναμφίβολα) διεφθαρμένο σύστημα.