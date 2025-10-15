Μάλλον δεν εννοούσε Ελληνοκύπριους ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης όταν δήλωνε χθες ότι παρά το γεγονός ότι υπήρχαν «κάποιοι που δεν ήθελαν η Κυπριακή Δημοκρατία να ήταν εκεί, εκπροσωπηθήκαμε, προσκληθήκαμε και από τον Αμερικανό Πρόεδρο και από τον Πρόεδρο της Αιγύπτου».

Ξέρουμε όλοι ποιοι δεν ήθελαν να είναι εκεί η Κυπριακή Δημοκρατία. Ποιοι την θεωρούν «εκλιπούσα» και κάνουν τα πάντα για να την περιθωριοποιήσουν. Αναμενόμενη η όποια αντίδραση από την Τουρκία και τα τσογλάνια της στα κατεχόμενα. Αλλά, αυτό που πάντα θα μας εκπλήττει είναι η αντίδραση στις ελεύθερες περιοχές. Από Ελληνοκύπριους! Που είτε επειδή είναι λίγος ο νους τους, είτε επειδή η εξέλιξη μπορεί να δώσει εύσημα στον Χριστοδουλίδη, σπεύδουν να μηδενίσουν το γεγονός. Με αποτέλεσμα να υπονομεύουν οι ίδιοι την Κυπριακή Δημοκρατία και την όποια εξέλιξη μπορεί να την ενισχύει στο διεθνές περιβάλλον.

Έβλεπα ειρωνείες διαφόρων και δεν έδινα σημασία. Αλλά διάβασα και άρθρο εφημερίδας ότι η συμμετοχή της Κυπριακής Δημοκρατίας στη Σύνοδο είναι «επικοινωνιακή υπερπαραγωγή του προεδρικού», επειδή ο Σίσι της Αιγύπτου «κάλεσε την Κύπρο σε ένα πλήθος χωρών» και ότι τα παπαγαλάκια του προεδρικού επαναλαμβάνουν ότι αναγνωρίζεται ο ρόλος της Κύπρου ως ομφαλός της γης.

Είναι γεγονός πως υπερπαραγωγές εσωτερικής κατανάλωσης έκαναν πολλοί πριν από τον Χριστοδουλίδη, και χωρίς να στηρίζονται πουθενά. Άλλοι μεσολαβούσαν από μόνοι τους, να λύσουν τα προβλήματα του Ιράκ, άλλοι του Λιβάνου κι άλλοι της Συρίας. Όμως ποτέ προηγουμένως δεν είχε πραγματικά κάποιο αποτέλεσμα η προσπάθεια να μπει η Κυπριακή Δημοκρατία ως σφήνα σε κάποια σοβαρή εξέλιξη με διεθνές αντίκτυπο. Εξ ου και τα ανέκδοτα για τον ομφαλό της γης. Όσο κι αν μηδενίζεται η σημερινή προσπάθεια είναι τουλάχιστον αλητεία να την υποβαθμίζουμε μόνοι μας επειδή δεν μας αρέσει ο Χριστοδουλίδης ή ο Κόμπος ή η Ραουνά.

Η Κυπριακή Δημοκρατία δεν προσκλήθηκε από τον Σίσι επειδή είναι φίλος μας, ούτε προσκλήθηκε «σε ένα πλήθος χωρών». Προσκλήθηκε από τον Τραμπ και από τον Σίσι για συγκεκριμένους λόγους, όπως προσκλήθηκαν και όλες οι άλλες χώρες που πήραν μέρος. Και όχι πλήθος, αλλά γύρω στις 25. Κι από την ΕΕ καμιά δεκαριά ισχυρές χώρες, όπως η Γαλλία, η Γερμανία, η Ισπανία, η Ιταλία. Όλες γιατί είχαν κάτι να προσφέρουν. Όπως έχει και η Κύπρος και η Ελλάδα λόγω γεωγραφίας αλλά και ως θετικοί συνεργάτες και των ΗΠΑ και της Αιγύπτου.

Όσο κι αν ο ρόλος της Κυπριακής Δημοκρατίας δεν μπορεί να είναι πρωταγωνιστικός στις εξελίξεις, αυτό που έχει σημασία είναι ότι βρισκόταν εκεί. Ως ισότιμο κράτος, δίπλα σε άλλα τεράστια κράτη. Κι αυτό είναι που θα έπρεπε να μας ενδιαφέρει και όχι αν ο Χριστοδουλίδης το αξιοποιεί για να πάρει τα εύσημα. Αν σκεφτόμαστε τον τόπο μας, χαλάλι του αν πάρει εύσημα. Ακόμα και μόνο επειδή ήταν εκεί ο Ερντογάν και ο Φιντάν και δεν μπορούσαν να κάνουν τίποτα για να παρουσιάσουν την Κυπριακή Δημοκρατία ως εκλιπούσα. Την αποδέχτηκαν και έσκασαν. Καταπίνοντας το παρασκήνιο τους να μην προσκληθεί. Κι αυτό προσωπικά μου αρκεί.

Από αυτή τη συμμετοχή η Κύπρος δεν έχει να χάσει, έχει μόνο να κερδίσει. Ιδίως στον συνεχή αγώνα όλων των κυπριακών κυβερνήσεων από το 1960 μέχρι σήμερα, να θεμελιώσουν την Κυπριακή Δημοκρατία στο διεθνές περιβάλλον και να μην επιτρέψουν να κλονιστεί η νομική και πολιτική υπόστασή της. Όσο κι αν κάποιος τάσσεται στην αντιπολίτευση του Χριστοδουλίδη είναι παραλογισμός να μην αναγνωρίζει ότι η εξωτερική του πολιτική προς αυτή την κατεύθυνση είχε και έχει σημαντικά οφέλη για την Κυπριακή Δημοκρατία.

Η πρόσκληση για συμμετοχή στη Σύνοδο για τη Γάζα είναι αποτέλεσμα των σχέσεων που αναπτύχθηκαν τα τελευταία χρόνια. Τόσο με τις χώρες της περιοχής, όσο και με τις ΗΠΑ, αλλά και ο αναβαθμισμένος ρόλος της Κύπρου ως το πιο κοντινό κράτος της ΕΕ στην ταραγμένη Μέση Ανατολή. Ναι, ήταν πάντα το πιο κοντινό κράτος, αλλά ποτέ προηγουμένως δεν πέτυχαν οι κυβερνήσεις μας να αποδείξουν ότι η Κύπρος είναι αξιόπιστος εταίρος και μπορεί να έχει ρόλο.

Αλήθεια, ποιον ωφελεί να μηδενίζονται όλα εκτός από την Τουρκία και τις φτηνές κομματικές ατζέντες;