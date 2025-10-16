Μα τι χαρά είναι αυτή! Δεν μπορούν να την κρύψουν! Βρήκαν λέει έναν Τούρκο αξιωματούχο, που δεν ήθελε να πει το όνομά του και τους είπε ότι η Τουρκία απορρίπτει τους ισχυρισμούς ότι επιχείρησε να αποκλείσει την Κυπριακή Δημοκρατία από τη Σύνοδο στο Σαρμ ελ Σέιχ για τη Γάζα.

Ο «ανώτατος Τούρκος αξιωματούχος», που δεν έχει όνομα, έκανε δηλώσεις στην εφημερίδα Cyprus Mail και η εφημερίδα Πολίτης (ίσως κι άλλοι, δεν ξέρω) έσπευσε να τους δώσει κι αυτή δημοσιότητα, για να διαψεύσει τον Φιλελεύθερο, που έγραψε χτες όσα έγιναν στο παρασκήνιο της Συνόδου από την Τουρκία που δεν ήθελε να πάρει πρόσκληση η Κυπριακή Δημοκρατία, και όσα έκανε η κυπριακή κυβέρνηση για να αντιμετωπίσει αυτή την προσπάθεια.

Αλλά, οι Ελληνοκύπριοι δημοσιογράφοι δεν εμπιστεύτηκαν τις πληροφορίες του συναδέλφου τους, ούτε την δική τους κυβέρνηση, και βρήκαν έναν «ανώτατο Τούρκο αξιωματούχο», τον οποίο εμπιστεύονται περισσότερο, και τους διαβεβαίωσε ότι «οι συγκεκριμένοι ισχυρισμοί δεν έχουν καμία σχέση με την πραγματικότητα». Τους επισήμανε κιόλας ο ανώνυμος Τούρκος ότι ο Ερντογάν «δεν έχει αποφύγει να συναντήσει τον Νίκο Χριστοδουλίδη στο παρελθόν. Υπενθυμίζοντας ότι οι δύο είχαν καθίσει «στο ίδιο τραπέζι για καφέ», πέρσι, στο περιθώριο της Συνόδου της Ευρωπαϊκής Πολιτικής Κοινότητας στη Βουδαπέστη».

Έτσι τα γράφουν οι αθεόφοβοι. Αποφασιστικά. Λες και η μόνη τους έγνοια είναι να ενημερώσουν τον κυπριακό λαό πόσο καλά πλάσματα είναι οι Τούρκοι, που τους κατηγορεί άδικα ο Φιλελεύθερος ότι κάνουν παρασκήνια εναντίον της Κυπριακής Δημοκρατίας. Καλά, που δεν τους είπε ο ανώνυμος αξιωματούχος ότι δεν έχουν σχέση με την πραγματικότητα ούτε οι ισχυρισμοί ότι θεωρούν την Κυπριακή Δημοκρατία εκλιπούσα. Διότι θα χτυπούσαν και τις καμπάνες.

Εδώ η Τουρκία εμποδίζει την ένταξη της Κυπριακής Δημοκρατίας σε Οργανισμούς που είναι η ίδια μέλος και έχει δικαίωμα βέτο. Και δεν μιλάμε μόνο για το ΝΑΤΟ αλλά για πολλούς διεθνείς οργανισμός. Όπως, όταν μαζί με πολλές άλλες χώρες αιτήθηκε και η Κύπρος να συμμετέχει ως παρατηρητής στη Γενική Συνέλευση της Συνόδου για τον Αφοπλισμό του ΟΗΕ, που εδρεύει στη Γενεύη, και η Τουρκία ενέκρινε όλες τις χώρες αλλά όχι την Κύπρο. Και θα σιωπήσει για την παρουσία της σε μια τέτοια κορυφαία Σύνοδο;

Προβάλλουν τώρα οι δημοσιογράφοι μας ως επιχείρημα που τους είπε ο ανώτατος Τούρκος αξιωματούχος χωρίς όνομα, το ότι ο Ερντογάν κάθισε με τον Χριστοδουλίδη «στο ίδιο τραπέζι για καφέ» στη Βουδαπέστη. Επειδή καθόταν στο ίδιο τραπέζι με τον Μητσοτάκη κι έκατσε κι ο Χριστοδουλίδης. Και μας το λένε σαν να και τον προσκάλεσε ο εξαίρετος κύριος Ερντογάν να πιουν καφέ. Λες και θα του έλεγε, φύγε και δεν θέλω να κάθεσαι μαζί μου.

Χάσαμε εντελώς τη λογική μας σε αυτό τον τόπο. Και οι δημοσιογράφοι εκτός από τη λογική, χάσαμε και την αντροπή μας. Φαντάσου πάθος να διαψεύσουν ένα τέτοιο γεγονός μόνο και μόνο για να εκθέσουν τον Φιλελεύθερο και τον Χριστοδουλίδη. Τόσο πάθος που στη συνέχεια του ρεπορτάζ τους ενημερώνουν τον κυπριακό λαό τι είπε ο ο Ερντογάν μετά τη Σύνοδο. Ότι «η Τουρκία, πέρα από το ότι είναι μια μεγάλη δύναμη, είναι στην πραγματικότητα η συνείδηση της ανθρωπότητας» και ότι «το χέρι της απλώνεται όπου υπάρχει καταπιεσμένος άνθρωπος στον κόσμο». Συγχαρητήρια, κύριοι, μας πείσατε. Η Τουρκία είναι η συνείδηση της ανθρωπότητας. Και της δικής σας;



Υ.Γ. Θα μας υποχρεώσουν πάντως, για να μάθουμε κι εμείς να κάνουμε δημοσιογραφία, η Cyprus Mail και ο Πολίτης, αν μας εξηγήσουν για ποιο λόγο ένας ανώτατος Τούρκος αξιωματούχος, κάνει δηλώσεις με τις οποίες υπερασπίζεται την κυβέρνησή του, αλλά επιθυμεί να παραμείνει ανώνυμος. Τι φοβάται; Εκτός φυσικά κι αν θεωρούν στην τουρκική κυβέρνηση και τις ελληνοκυπριακές εφημερίδες εκλιπούσες και δεν θέλει να τους μιλά επώνυμα. Έστω και ανώνυμα, όμως, θα μπορούσε ο Τούρκος να ομολογήσει ότι προσπάθησε κοτζάμ Τουρκία να αποτρέψει τη συμμετοχή της Κυπριακής Δημοκρατίας αλλά απέτυχε; Πώς θα το έλεγε αυτό;