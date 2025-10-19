Το απόσπασμα που αφορά την κατεχόμενη Κύπρο, στην πρόσφατη ετήσια έκθεση 2025 του υπουργείου Εξωτερικών των ΗΠΑ για το σωματεμπόριο σε 188 χώρες και περιοχές του κόσμου, μου έφερε στο μυαλό την κόλαση της ανεξέλεγκτης εκπόρνευσης γυναικών, πριν είκοσι χρόνια, σε όλες τις πόλεις της ελεύθερης Κύπρου. Όταν οι κοπέλες, εξαναγκάζονταν από αδίστακτους εγκληματίες, να διαμένουν ομαδικά σε άθλια παραπήγματα – φυλακές, δίπλα στα καμπαρέ όπου εργάζονταν, με τους δεσμώτες τους, να ελέγχουν κάθε πτυχή και κάθε στιγμή της ζωής τους. Αυτή η κόλαση, συνεχίζει να υφίσταται σήμερα, στην κατεχόμενη Κερύνεια, στη Μόρφου και στη Λευκωσία.

Όπως επισημαίνει η αμερικανική έκθεση, ενώ θεωρητικά, η πορνεία είναι απαγορευμένη στα κατεχόμενα, «οι περισσότερες γυναίκες, ζούν σε κοιτώνες δίπλα στα νυχτερινά κέντρα, ή σε άλλα καταλύματα που αποφασίζει ο ιδιοκτήτης και εκπορνεύονται δια της βίας». Προστίθενται τα εξής: «Κατά την περίοδο διερεύνησης, διαπιστώθηκε ότι ιδιοκτήτες και «φρουροί» νυχτερινών κέντρων, εκβίαζαν τις γυναίκες θύματα, τις απειλούσαν ακόμα και με δολοφονία, τις ανάγκαζαν να κάνουν χρήση ναρκωτικών και τις εμπόδιζαν να λάβουν οποιαδήποτε ιατρική βοήθεια.

Τα μέλη της «Επιτροπής Νυχτερινών Κέντρων», που αποτελείται από «αστυνομικούς» και «κυβερνητικούς αξιωματούχους», έκαναν συστάσεις στο «υπουργείο Εσωτερικών», για ζητήματα λειτουργίας των κέντρων, ωστόσο, στην πράξη, οι επιθεωρήσεις επικεντρώνονταν στην… απολύμανση των κουζίνων, ενώ οι συνεντεύξεις με εργαζόμενες γυναίκες, γίνονταν πάντα μπροστά σε «φρουρούς» ή άλλα μέλη του προσωπικού των νυχτερινών κέντρων, εμποδίζοντας τις γυναίκες να μιλούν ελεύθερα…».

Καθώς διαβάζω αυτές τις γραμμές, θυμάμαι τα αξέχαστα, κενά βλέμματα του τρόμου και της απελπισίας, στα πρόσωπα των νεαρών γυναικών που κρατούνταν αιχμάλωτες σε εκείνους τους κοιτώνες της Πάφου… Και πωλούνταν όσα-όσα, από τους αμέριμνους σωματέμπορους, στους αμέριμνους πελάτες, που τις πουλούσαν και τις αγόραζαν σαν πρόχειρο φαγητό στον πάγκο της λαϊκής αγοράς, μπροστά στα μάτια των αμέριμνων θεατών και των αμέριμνων περαστικών…