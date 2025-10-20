Από την μετά Ραούφ Ντενκτάς εποχή και μέχρι σήμερα στην ηγεσία της τουρκοκυπριακής κοινότητας βρέθηκαν άτομα διαφορετικών πολιτικών αποχρώσεων, απόψεων και θέσεων. Μεχμέτ Αλί Ταλάτ, Ντερβίς Έρογλου, Μουσταφά Ακιντζί, Ερσίν Τατάρ… Από διαλλακτικό Ταλάτ μέχρι τον αδιάλλακτο Τατάρ. Η πολιτική της τουρκικής πλευράς στο Κυπριακό επί της ουσίας δεν έχει αλλάξει, παραμένει η ίδια ως είχε ή όπως διαμορφώνεται στην Άγκυρα.

Σε κάθε περίπτωση ο εκάστοτε Τουρκοκύπριος ηγέτης δεν είναι κάτι περισσότερο από ένα πιόνι στην σκακιέρα του Ερντογάν και αναλόγως των δικών του συμφερόντων και σκοπιμοτήτων, του επιτρέπει να κάνει και τις ανάλογες κινήσεις. Και η εμφάνιση του Ερσίν Τατάρ τη δεδομένη στιγμή στο προσκήνιο δεν ήταν τυχαία. Εμφανίστηκε γιατί Άγκυρα ήθελε κάποιον να βάλει στο τραπέζι τη λύση δύο κρατών. Και ο Ακιντζί δεν μπορούσε να τους κάνει αυτό το χατίρι.

Θα ήταν λοιπόν λάθος να πιστεύει κανείς ότι η όποια αλλαγή ηγεσίας στην τουρκοκυπριακή κοινότητα θα επιφέρει ουσιαστικές αλλαγές στις προσπάθειες λύσης του Κυπριακού εάν κάτι ανάλογο δεν υπάρχει στην ατζέντα του Ερντογάν. Σε διαφορετική περίπτωση όποιος κι αν είναι ο ηγέτης θα πρέπει να ακολουθήσει τα βήματα που θα του δείξει η Άγκυρα.

Ο Τουφάν Ερχιουρμάν είναι το νέο όνομα που προστίθεται στον κατάλογο των ηγετών της τουρκοκυπριακής κοινότητας. Η χθεσινή του επιτυχία μπορεί να τύχει πολλαπλών ερμηνειών και σίγουρα κάποιοι θα αρχίσουν τα γνωστά σενάρια ως προς τη διαδικασία στο Κυπριακό. Το γεγονός ότι η Τουρκία είχε κάνει κινήσεις στήριξης του Ερσίν Τατάρ ήταν πολύ εμφανές προς όλους. Ακόμα και χθες ο Χακάν Φιντάν διαμήνυε για τη «λύση δύο κρατών». Καθορίζοντας έτσι και το τοπίο ως προς τη συνέχεια στο Κυπριακό.

Ο Τουφάν Ερχιουρμάν εμφανίστηκε, το προηγούμενο διάστημα υπέρμαχος του διαλόγου στο Κυπριακό. Με μια προσέγγιση που ακόμα και οι Ελληνοκύπριοι σύντροφοί του είχαν προβληματιστεί καθώς διέφερε κατά πολύ από τις θέσεις που εξέφραζε προ της έναρξης του προεκλογικού στα κατεχόμενα. Άλλες οι προσεγγίσεις τότε, διαφορετικό λεκτικό στη συνέχεια.

Στη διάρκεια του προεκλογικού εμφανίστηκε να απορρίπτει την πολιτική Τατάρ για λύση «δύο κρατών». Η ψηφοφορία όμως έχει τελειώσει και πλέον θα μπει στο παλάτι που τους έκτισε ο Ερντογάν. Κι εκεί θα διαφανεί εάν όντως είναι αντίθετος στην πολιτική που ακολουθούσε ο Ερσίν Τατάρ. Σίγουρα διαφορετικός ως προς την τακτική μπορεί να είναι, το ερώτημα είναι εάν θα αλλάξει κάτι επί της ουσίας. Εάν δηλαδή η τουρκοκυπριακή ηγεσία είναι ικανή να επαναφέρει το Κυπριακό στις ράγες των διαπραγματεύσεων εντός του πλαισίου που έχουν καθορίσει τα ίδια τα Ηνωμένα Έθνη.

Και οι παράμετροι των Ηνωμένων Εθνών δεν λένε πουθενά ότι το Κυπριακό θα λυθεί με τον τρόπο που το ήθελε ο Τατάρ. Από την άλλη οι παράμετροι των Ηνωμένων Εθνών δεν προβλέπουν ούτε τη λύση που εμφάνισε προεκλογικά ο Τουφάν Ερχιουρμάν. Γιατί και η δική του προσέγγιση ήταν ως προς το πνεύμα στη λογική των «δύο κρατών».

Γι’ αυτό δεν χρειάζονται ούτε χαρές και ούτε πανηγύρια μέχρι να διαφανεί εάν όντως μπορεί να προκύψει κάτι διαφορετικό στο Κυπριακό. Να διαφανεί εάν πέραν από την αλλαγή ονομάτων στα κατεχόμενα αλλάζει και στάση στο Κυπριακό. Αυτό όμως θα γίνει μόνο εάν το θέλει η Άγκυρα και ο Ερντογάν.