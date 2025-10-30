ΔΥΟ πολιτικά μηνύματα έστειλε ο Πρέσβης της Ελλάδος στην Κύπρο, Κωνσταντίνος Κόλλιας, στη διάρκεια της ομιλίας του, εκφωνώντας τον Πανηγυρικό της Ημέρας, ανήμερα της επετείου της 28ης Οκτωβρίου, στη Δοξολογία, στον Καθεδρικό Ναό Αποστόλου Βαρνάβα στη Λευκωσία. Δυο σημαντικά πολιτικά μηνύματα, που στάλθηκαν σε μια κρίσιμη περίοδο για την περιοχή και τον ελληνισμό.

ΤΟ πρώτο και το πιο σημαντικό μήνυμα, το οποίο ανέφερε, είναι αυτό για την ενότητα. «Η αδιάσπαστη εθνική ενότητα και ομοψυχία ήταν και είναι αδιαμφισβήτητα το σημαντικότερο όπλο που διαθέτουμε», ανέφερε. Σημείωσε δε πως η Ελλάδα και η Κύπρος βρίσκονται σήμερα μπροστά σε κοινές, μεγάλες διεθνείς προκλήσεις, όμως η μεγαλύτερη και συνεχής πρόκληση είναι η τουρκική κατοχή και στον αγώνα για τερματισμό της η Ελλάδα αποτελεί σταθερό σύμμαχο και συμπαραστάτη. Συνεπώς ήταν και είναι βασική παράμετρος σε αυτόν τον αγώνα, η κοινή δράση. Κοινή δράση που υπάρχει και είναι σημαντική.

ΤΟ δεύτερο μήνυμα είναι η προοπτική για την επανέναρξη διαπραγματεύσεων στο Κυπριακό με απώτερο στόχο την επίτευξη συμφωνίας στο Κυπριακό. Επανέλαβε, μερικές φορές στην ομιλία του ο Πρέσβης της Ελλάδος, την ανάγκη επανέναρξη των διαπραγματεύσεων και υπόδειξε ότι η «κοινή προσπάθεια για το Κυπριακό είναι διαρκής και θα παραμείνει αταλάντευτη όσο συνεχίζεται η κατοχή».

ΚΑΝΕΙΣ δεν αμφισβητεί την ανάγκη για πανεθνική ενότητα. Η Ελλάδα και η Κύπρος είναι καταδικασμένες να πορεύονται μαζί, καθώς κοινή είναι η ιστορική τους πορεία και οι αδελφικές τους σχέσεις. Κοινά εκ των πραγμάτων είναι και τα συμφέροντα τους, ανεξαρτήτως εάν μερικές φορές δεν είναι ορατά σε όλους. Ορατοί και οι κίνδυνοι για τον ελληνισμό.

Ο ΠΡΕΣΒΗΣ της Ελλάδος, Κωνσταντίνος Κόλλιας, ήταν ξεκάθαρος και στα δυο αυτά μηνύματα του. Και θεωρούμε πως είναι «κοινός τόπος» για όλους είναι τόσο η εθνική ενότητα, η εθνική ομοψυχία, την οποία επιβάλλει πολύ περισσότερο σήμερα, η περίοδος, που διανύουμε όσο και ο μεγάλος στρατηγικός στόχος, που είναι ο τερματισμός της τουρκικής κατοχής και η απελευθέρωση της Κύπρου από τον ζυγό της Άγκυρας.

ΚΑΙ μια αναφορά με νόημα που έγινε από τον Έλληνα πρέσβη: «Η Ιστορία είναι πάντα χρήσιμη. Γίνεται, όμως, πολύτιμη όταν, αντανακλώντας το χθες, φωτίζει το σήμερα»!