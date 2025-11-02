Πρόσωπο της Εβδομάδας, επιλέγω τον πρώην πια Πρίγκιπα Άντριου της Αγγλίας, 65 ετών, τον οποίο ο αδελφός του, Βασιλιάς Κάρολος, αποκαθήλωσε πλήρως.

Δηλαδή, του αφαίρεσε τους βασιλικούς του τίτλους: Δηλαδή ο Άντρου παύει να είναι πρίγκιπας, ούτε θα είναι γνωστός ως «η Αυτού Βασιλική Υψηλότητα», «Δούκας του Γιορκ», «Κόμης του Ινβερνές» ή «Βαρόνος της Κίλιλα» – όλοι τίτλοι που κατείχε ως τώρα. Επίσης, πάνε περίπατο οι τιμές που του είχαν αποδοθεί ως μέλος του Τάγματος της Περικνημίδας, η ιδιότητά του «Ιππότη του Μέγα Σταυρού» του Βασιλικού Βικτωριανού Τάγματος.

Ο βασιλιάς Κάρολος του κάνει έξωση από την οικία του στο βασιλικό κτήμα στο Ουίνδσορ, Συγκεκριμένα, η κίνηση αυτή, που περιγράφεται με αυστηρούς όρους από το Παλάτι του Μπάκιγχαμ ως «αναγκαίο μέτρο», εδραιώνει το πιο βαθύ χάσμα στη βρετανική βασιλική οικογένεια εδώ και δεκαετίες. Το ερώτημα τώρα: αν ο βασιλιάς Κάρολος και το βρετανικό κατεστημένο έχουν κάνει αρκετά για να αποτρέψουν τη σχέση του Άντριου με τον Έπσταϊν ώστε να μην πληγεί η μοναρχία;

Ο Άντριου, σε ένα μακρύ διάστημα 15 ετών αμφισβήτησης και επικρίσεων για τη φιλία του με τον Έπσταϊν, η οποία είχε φτάσει σε νέα ένταση μετά την κυκλοφορία ενός μεταθανάτιου απομνημονεύματος της Βιρτζίνια Τζιούφρε, η οποία ισχυρίστηκε ότι ως έφηβη, ο Άντριου την είχε κακοποιήσει σεξουαλικά. Η Τζιούφρε – την οποία ο πρίγκιπας ισχυρίζεται ότι δεν γνώρισε ποτέ – αυτοκτόνησε τον Απρίλιο σε ηλικία 41 ετών. Ο πρώην πλέον πρίγκιπας, είχε αρνηθεί πολλές φορές όλες τις κατηγορίες εναντίον του.

Η οικογένεια της Τζιούφρε ανέφερε σε ανακοίνωσή της την περασμένη Πέμπτη τα εξής: «Σήμερα, ένα απλό κορίτσι, από μια συνηθισμένη αμερικανική οικογένεια, γκρέμισε έναν Βρετανό πρίγκιπα με την αλήθεια και το εξαιρετικό της θάρρος».

Στο μεταξύ, κι κόρες του Άντρου, οι πριγκίπισσες Βεατρίκη και Ευγενία, θα διατηρήσουν τους τίτλους τους, ως θυγατέρες του γιου ενός μονάρχη – σύμφωνα με τους κανόνες που έθεσε ο βασιλιάς Γεώργιος Ε’ το 1917. Η πρώην σύζυγός του, Σάρα Φέργκιουσον, η οποία ζει μαζί του τα τελευταία 20 χρόνια στο Royal Lodge, θα μετακομίσει και αυτή επίσης, και φέρεται να κάνει τις δικές της διευθετήσεις. Η Φέργκιουσον, 66 ετών, είναι η μητέρα των δύο παιδιών του Άντριου. Παντρεύτηκαν το 1986 και χώρισαν μια δεκαετία αργότερα. Προηγουμένως κατείχε τον τίτλο της Δούκισσας της Υόρκης, αλλά ξαναπήρε το πατρικό της όνομα όταν ο Άντιρου παραιτήθηκε από τους τίτλους του νωρίτερα αυτόν τον μήνα.

Είναι κατανοητό, σύμφωνα με όσα διαβάσαμε στον βρετανικό Τύπο, ότι τελικά το παλάτι ενήργησε όπως ενήργησε επειδή, ενώ αναγνωρίζει ότι ο Άντρου συνεχίζει να αρνείται όλους τους ισχυρισμούς εναντίον του, κατέληξε στο συμπέρασμα ότι «έκανε πολύ σοβαρά λάθη κρίσης». Όπως και να έχει, η Βασιλική Οικογένεια της Αγγλίας πάντα μας προσέφερε, και συνεχίζει να το κάνει, συναρπαστικές ιστορίες που τις παρακολουθούμε με ενδιαφέρον και πολύ ενθουσιασμό! Υπάρχουν κι άλλες βασιλικές οικογένειες στην Ευρώπη. Από το 2025, απομένουν δέκα κυρίαρχες μοναρχίες στην Γηραιά Ήπειρο. Επτά είναι βασίλεια: Δανία, Νορβηγία, Σουηδία, Ηνωμένο Βασίλειο, Ισπανία, Ολλανδία και Βέλγιο. Και τρία είναι πριγκιπάτα: Ανδόρα, Λιχτενστάιν και Μονακό.

ΥΓ: Έχουμε και το … βασίλειο της Κύπρου. Μην το ξεχνάμε…