ΤΟ θράσος του κατακτητή δεν έχει όρια όταν ενθαρρύνεται από τρίτους. Όταν βρίσκει πρόσφορο έδαφος στις παράνομες και παράλογες αξιώσεις του. «Η Τουρκία πρέπει να αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της νέας ευρωπαϊκής αρχιτεκτονικής ασφάλειας, δήλωσε ο Υπουργός Εξωτερικών Χακάν Φιντάν. Το λέει και δεν έχει λόγο να μην το πιστεύει όταν το ίδιο λένε και εταίροι μας στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Ο ΤΟΥΡΚΟΣ υπουργός Εξωτερικών, Χακάν Φιντάν, δήλωσε προσφάτως ότι η ενεργός συμμετοχή της Τουρκίας στον μηχανισμό SAFE (Security and Defence Enhancement Framework) είναι «κρίσιμης σημασίας τόσο για τις διμερείς σχέσεις όσο και για την ασφάλεια της Ευρώπης». Προτείνει, μάλιστα, διεύρυνση του κανονισμού για συμμετοχή και μη κρατών-μελών.

ΕΙΝΑΙ προφανείς οι λόγοι για τους οποίους ο Φιντάν τα λέει. Επειδή η κατοχική δύναμη έχει γεωπολιτικά και οικονομικά συμφέροντα, που επιβάλλουν να συμμετέχει στο ευρωπαϊκό αυτό σχέδιο.

ΚΑΙ δεν έχει λόγο να μην εγείρει το ζήτημα αυτό όταν οι συνομιλητές της Τουρκίας παρουσιάζονται να εξυπηρετούνται από αυτή την προοπτική. Και εξυπηρετούνται επειδή η Τουρκία είναι πρόθυμη να στείλει στρατό στα μέτωπα του πολέμου, αλλά είναι και μεγάλη η τουρκική αγορά.

ΟΤΑΝ, όμως, ο Τούρκος υπουργός Εξωτερικών, αναφέρεται σε κοινή άμυνα τι εννοεί πραγματικά; «Η ευρωπαϊκή αρχιτεκτονική ασφάλειας πρέπει να αποκτήσει αποτρεπτική ικανότητα. Οι πρωτοβουλίες της ΕΕ στον τομέα της άμυνας και της ασφάλειας πρέπει να συμπληρώνουν το ΝΑΤΟ και όχι να το υποκαθιστούν», είπε ο Φιντάν.

ΘΑ πρέπει προφανώς να απαντήσει η Άγκυρα σε ποια πλευρά ήταν στο ουκρανικό πόλεμο. Με εκείνη που υποστήριξαν οι σύμμαχοι της στο ΝΑΤΟ; Αυτή την ίδια, στην οποία τοποθετήθηκε η Ευρωπαϊκή Ένωση; Γιατί η κατοχική Τουρκία, ως επιτήδειος ουδέτερος στάθηκε στη μέση, στο κενό για την ακρίβεια, προβάλλοντας ότι έχει καλές σχέσεις και με το Κίεβο και με τη Μόσχα; Η αλήθεια είναι πως από τη στάση αυτή η Τουρκία κέρδισε.

ΑΠΟ την μια δεν υλοποίησε καμία από τις κυρώσεις και από την άλλη, κέρδισε, χωρίς κανένα κόστος, γεωπολιτικό έδαφος.

Ο ΧΑΚΑΝ Φιντάν ισχυρίζεται ότι «το πνεύμα των καιρών απαιτεί να δούμε τις σχέσεις Τουρκίας – ΕΕ μέσα από το πρίσμα των μακροπρόθεσμων στρατηγικών μας συμφερόντων». Για τα όσα λέει και τα πιστεύει υπάρχει και μια λαϊκή ρήση, που ταιριάζει γάντι στην κατοχική δύναμη. Όταν κάποιος δεν ντρέπεται ο κόσμος είναι δικός του!