ΣΤΗ χώρα μας το οργανωμένο έγκλημα ανθεί. Διαχρονικά η εγκληματικότητα συνιστά μια σοβαρή απειλή, ιδιαίτερα σε σχέση με τη διακίνηση ναρκωτικών και την οικονομική εγκληματικότητα. Αλλά και τις δολοφονίες.

Η ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ δολοφονία διαπράχθηκε στο φως της ημέρας. Και τούτο δεν έγινε για πρώτη φορά. Και το γεγονός αυτό, είναι περισσότερο ανησυχητικό καθώς μια τέτοια πράξη προφανώς δείχνει πως ο υπόκοσμος έχει αποθρασυνθεί. Γιατί θέλει πολύ θράσος κάποιος να δολοφονεί ανθρώπους στο φως της ημέρας.

ΔΥΣΤΥΧΩΣ, όποιες προσπάθειες και να γίνουν από πλευράς της Αστυνομίας το έγκλημα δεν αντιμετωπίζεται. Και τούτο φαίνεται και εκ του αποτελέσματος. Βήματα γίνονται, όχι όμως αρκετά. Βήματα προς τα εμπρός γίνονται αλλά σημειώνονται και πισωγυρίσματα. Επικαλείται ο αρχηγός της Δύναμης ότι πρέπει να αγοραστεί εξοπλισμός, νέα τεχνολογία για να αντιμετωπιστεί το έγκλημα. Να αγοραστούν φτάνει να αξιοποιηθεί σωστά και να υπάρξουν αποτελέσματα.

ΥΠΕΝΘΥΜΙΖΕΤΑΙ η δημόσια παραδοχή του υπουργού Δικαιοσύνης και Δημόσιας Τάξης, Μάριου Χαρτσιώτη, ότι το οργανωμένο έγκλημα «δεν πρόκειται να παταχθεί ποτέ». Αλλά και τα όσα είπε και ο αρχηγός της Αστυνομίας ότι έχει γίνει χαρτογράφηση των φατριών που δρουν σε όλες τις επαρχίες της Κύπρου και ότι γνωρίζουν πρόσωπα και καταστάσεις. Αμφότεροι Αστυνομίας έκαναν τις αναφορές αυτές στην επιτροπή Νομικών της Βουλής.

ΤΟ πρόβλημα είναι υπαρκτό και αναπτύσσεται επικίνδυνα. Και φαίνεται ότι δεν υπάρχουν δυνατότητες αντιμετώπισης του φαινομένου. Και το λένε τούτο οι αρμόδιοι.

ΣΤΗΝΟΝΤΑΙ μεγάλες κομπίνες και διακινούνται τεράστια ποσά. Κομπίνες, που διασυνδέονται κάποτε και με την εμπορία ναρκωτικών. Και τούτο επιβεβαιώνεται και από υποθέσεις, οι οποίες βλέπουν το φως της δημοσιότητας. Προφανώς και κάποιες υποθέσεις δεν εντοπίζονται και ο υπόκοσμος συνεχίζει το… έργο του.

ΟΙ διωκτικές αρχές γνωρίζουν προφανώς πως υπάρχει συνεργασία ή και συνεννοήσεις μεταξύ του υπόκοσμου των ελεύθερων περιοχών και των κατεχομένων. Κι αυτή είναι μια παράμετρος, που δεν πρέπει να αγνοηθεί. Θα πρέπει να περιληφθεί στην εξίσωση των σχεδιασμών για την αντιμετώπιση της εγκληματικότητας, του υποκόσμου. Γιατί, προφανώς αυτή η συνεργασία αφορά μεγάλες… δουλειές.

ΔΕΝ υπάρχει, κατά την άποψη μας, πρόβλημα που δεν μπορεί να αντιμετωπισθεί. Δεν ισχυριζόμαστε ότι θα «εξαφανιστεί» η εγκληματικότητα. Ούτε θα σταματήσει να υπάρχει οργανωμένο έγκλημα. Ούτε ο υπόκοσμος θα εγκαταλείψει τις παρανομίες.

Ο ΣΤΟΧΟΣ είναι να περιορισθούν οι δράσεις τους. Να περιοριστούν τα εγκλήματα. Να μην υπάρχει στην κοινωνία αίσθημα ανασφάλειας. Αυτό, κατά την άποψη μας, μπορεί να γίνει από τη στιγμή κατά την οποία θα υπάρχει μια πιο συστηματική και συγκροτημένη προσπάθεια. Και ενίσχυση των διωκτικών αρχών, τις προσπάθειες των οποίων ποσώς δεν υποτιμούμε.