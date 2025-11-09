Με ρωτούσαν φίλοι (πραγματικοί) γιατί έγραψα υπέρ του Φορέα Κοινωνικής Στήριξης και έμμεσα της Φιλίππας Καρσερά Χριστοδουλίδη, στην οργανωμένη επίθεση που δέχονται με αφορμή δήθεν τη διαφάνεια. Απάντησα μονομιάς: διότι δεν θέλω να υπερασπιστώ τις υποκρισίες κομμάτων και βουλευτών.

Η αλήθεια όμως δεν είναι μόνο αυτή. Παρότι δεν χρειάζονται και άλλοι λόγοι, και παρόλο που δεν υπερασπίζομαι κανέναν, μόνο εκφράζω την προσωπική μου άποψη για ζήτημα που απασχολεί την επικαιρότητα και δεν με ενδιαφέρει, ποτέ, ποιον ωφελεί ή ποιον βλάπτει αυτή η άποψη.

Εκτός από το αυτονόητο, που οι πάντες θα έπρεπε να σεβαστούν, της σημαντικής βοήθειας που προσφέρει αυτός ο Φορέας σε εκατοντάδες νέους κάθε χρόνο, οι οποίοι θα εγκατέλειπαν ή δεν θα ξεκινούσαν τις σπουδές τους αν δεν είχαν βοήθεια, όλη αυτή ιστορία μου υπενθυμίζει όσα έκαναν και δεν έκαναν αυτοί που σήμερα ωρύονται και επικαλούνται τη διαφάνεια. Τόση υποκρισία, που φτάνουν στο σημείο κόμματα με λερωμένη τη φωλιά τους σε αυτά τα θέματα, να υποδεικνύουν στη σύζυγο του Προέδρου το γνωστό: Καθαρός ουρανός αστραπές δεν φοβάται. Με υπονοούμενα, δηλαδή, ότι αυτή κάτι φοβάται και δεν δίνει στη δημοσιότητα τα ονόματα όλων των χορηγών, ενώ πέρα από τις εξηγήσεις που δόθηκαν ήδη πολλές φορές, υπάρχει και απόφαση του Ανωτάτου Δικαστηρίου ότι αυτό είναι αντισυνταγματικό.

Υπήρξαν κυβερνήσεις, που για να αναθέσουν δουλειές του δημοσίου σε ιδιωτικές εταιρείες έπρεπε προηγουμένως να κάνουν έμβασμα στο κόμμα. Ανάλογα με τη δουλειά ήταν και η εισφορά. Όλοι τα έδιναν και το βούλωναν διότι έβγαζαν πολύ περισσότερα.

Υπήρξαν εποχές, που κόμματα τα έπαιρναν χοντρά από το μεγαλύτερο σκάνδαλο στην ιστορία της Κυπριακής Δημοκρατίας, την κατάρρευση του τραπεζικού συστήματος, το λουκέτο της Λαϊκής και την φτωχοποίηση των πολιτών. Τα έπαιρναν από τον Βγενόπουλο, αλλά στην πραγματικότητα ήταν από τις τσέπες τους κοσμάκη!

Υπήρξαν εποχές, που στο προεδρικό δημιουργήθηκε ταμείο με εισφορές επιχειρηματιών, το οποίο ούτε έλεγχε, ούτε γνώριζε κανένας. Και αυτό το ταμείο μοίραζε τσεκούθκια, ειδικά σε προεκλογικές περιόδους, όπου έκοβε ο νους του Προέδρου και των παρακοιμώμενων.

Υπήρξαν εποχές, που κόμματα τα έπαιρναν ως χορηγίες από ξένους που αποκτούσαν «χρυσό διαβατήριο», και από εταιρείες οι οποίες παρείχαν υπηρεσίες σε αυτό το σκανδαλώδες πρόγραμμα. Δεκάδες χιλιάδες εισφορές στα κόμματα!

Μόλις τον περασμένο Μάιο έκθεση της Ελεγκτικής Υπηρεσίας, που έλεγξε τις εισφορές στα κόμματα από το 2016 έως το 2021, τρίβαμε τα μάτια μας από όσα εντόπισε. Αποκλίσεις μεταξύ των καταλόγων εισφορών άνω των €500 και των ειδικών μητρώων εισφορών που υπέβαλλαν στην Ελεγκτική. Υπερβάσεις του ετήσιου επιτρεπόμενου ορίου εισφορών των €50.000 ανά εισφορέα. Εισφορές από εταιρείες, που δεν είχαν τη μόνιμη εγκατάστασή τους στη Δημοκρατία. Αδυναμίες στην τήρηση των ειδικών μητρώων εισφορών. Απουσία των απαραίτητων στοιχείων ταυτοποίησης των εισφορέων, καταγραφή ανώνυμων εισφορών κ.α.

Τώρα, όλοι αυτοί, οι πρωταγωνιστές των σκανδάλων και των ανεξέλεγκτων, αδιαφανών εισφορών, ανακάλυψαν τη διαφάνεια σε έναν φορέα που από το 2015 μέχρι σήμερα, βοήθησε περισσότερους από 4.100 φοιτητές και φοιτήτριες, με συνολικό ποσό πέραν των €5,8 εκατομμυρίων. Επειδή προεδρεύει του Φορέα, με νόμο που οι ίδιοι ψήφισαν, η σύζυγος του Προέδρου της Δημοκρατίας.

Πώς θα μπορούσε να βοηθήσει αν όχι από εισφορές; Οι πόροι του Φορέα, όπως προνοεί ο δικός τους νόμος, «δύνανται να προέρχονται από δωρεές ή/ και εισφορές» και «απαγορεύεται η με οποιοδήποτε τρόπο οικονομική ενίσχυση του Φορέα με πόρους που προέρχονται από το Πάγιο Ταμείο της Δημοκρατίας». Δεν υπάρχει έλεγχος; Μα, «οι οικονομικές καταστάσεις του Φορέα ελέγχονται από τον Γενικό Ελεγκτή», λέει ο νόμος.

Αν δεν υπάρχει έλεγχος ας φροντίσουν να υπάρξει. Προσωπική μου άποψη, λοιπόν, είναι πως αν μια εταιρεία αναλάβει ένα έργο του δημοσίου και αφού το ανέλαβε με τις σωστές διαδικασίες και ελέγχους, προσεγγιστεί (από ποιους, δεν ξέρω) ώστε να δώσει και εισφορά σε αυτόν τον Φορέα ή σε άλλο φιλανθρωπικό σκοπό, δεν είναι αθέμιτο. Παρά να τα δίνει στα κόμματα! Αθέμιτο είναι να της υποβάλλουν πριν αναλάβει το έργο ότι αν δώσει εισφορά θα της δώσουν το έργο, κλείνοντας τα μάτια σε ενδεχόμενες αδυναμίες ή όρους προσφορών κ.λπ. Αλλά, αν οι αναθέσεις είναι σωστές και ο έλεγχος είναι αυστηρός, όπως πρέπει να είναι, από πού ως πού να μπορεί η Φιλίππα ή οποιοσδήποτε άλλος, να κάνει κάτι τέτοιο;