Μάικλ ΜακΦολ, καθηγητής Πολιτικών Επιστημών, διευθυντής του Ινστιτούτου Freeman Spogli & Hoover Senior Fellow στο Πανεπιστήμιο Stanford. Πρέσβης των ΗΠΑ στη Ρωσία, 2012-2014. Σχετικά με τη …διευθέτηση του Ουκρανικού από τον «όπου φυσάει ο άνεμος» Ντόναλντ Τραμπ, λέει τα εξής:

«Λέμε, λοιπόν, στην Ουκρανία να αποδεχτεί περιορισμούς στην κυριαρχία της, να παραχωρήσει εδάφη και να αποδυναμώσει τον στρατό της. Τίνος συμφέροντα εξυπηρετεί αυτό; Όχι της Ουκρανίας, της Αμερικής ή των δημοκρατικών συμμάχων μας. Η υπονόμευση της Ουκρανίας και η διαίρεση του ΝΑΤΟ θα ενδυναμώσει τον Πούτιν και θα ενθαρρύνει τους αυταρχικούς ηγέτες παγκοσμίως».

Η πρώην πρωθυπουργός της Φινλανδίας, Σάνα Μάριν, το έθεσε ευθέως: «Για να τερματιστεί η σύγκρουση, η Ρωσία πρέπει να εγκαταλείψει το ουκρανικό έδαφος». Μόνο ένα σημείο. Δεν έχουμε τίποτα άλλο παρά αυτό να συζητήσουμε.

Τζον Χίλι, υπουργός Άμυνας της Βρετανίας. Λίγα, κοφτά και καθαρά λόγια προς τον ηγεμόνα της Ρωσίας. Χρησιμοποιώ το σχετικό επίθετο, καθώς η δημοκρατική εκλογή του στο ανώτερο αξίωμα της χώρας του, αμφισβητείται από πολλές σοβαρές κυβερνήσεις της Δύσης:

«Το δικό μας μήνυμα στη Μόσχα, από το Λίβερπουλ σήμερα (σημ: πριν 2 μέρες), είναι το εξής: Πρόεδρε Πούτιν δεν πρόκειται να κερδίσεις αυτόν τον πόλεμο. Σταμάτα τους σκοτωμούς, αρχίνα τις συνομιλίες, συμφώνησε για ειρήνη. Εμείς θα σταθούμε στο πλευρό της Ουκρανίας για όσο και αν πάρει».

Νίκος Χριστοδουλίδης, Πρόεδρος της Κύπρου. Γνωρίζοντας ότι το παντοδύναμο «ρωσικό στοιχείο» στο νησί, έχει προφανώς τις δικές του απόψεις για τον πόλεμο του Πούτιν, είναι σημαντικό από πολλές πλευρές που ο ηγέτης της χώρας που, μάλιστα, αναλαμβάνει σε λίγο και την Προεδρία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ετοιμάζεται να επισκεφθεί επίσημα την Ουκρανία, σύμφωνα με έγκυρες πηγές. Δεν θα είναι ούτε τυπική, ούτε και μόνο συμβολική αυτή η επίσκεψη. Είναι από τους λίγους Ευρωπαίους ηγέτες που δεν είχαν κάνει αυτό το, με ισχυρό συμβολισμό, ταξίδι. Και, ορθώς, είχε επικριθεί. Πολλές φορές, και από αυτήν τη στήλη.

Όμως, έρχεται τώρα η απόφαση, σε μία στιγμή που ο Τραμπ είναι έτοιμος να πουλήσει την Ουκρανία στον Πούτιν. Αυτές τις μέρες, βρίσκεται στην Κύπρο αντιπροσωπεία του ουκρανικού Κοινοβουλίου, η οποία από σήμερα θα έχει σειρά συναντήσεων με πολιτικούς και υπηρεσιακούς παράγοντες της χώρας.

Όπως ανέφερε, ο δημοσιογράφος Κώστας Ονισένκο στο site του iefimerida.gr, «ορισμένοι προσπαθούν με νύχια και με δόντια να θέσουν εμπόδια σε αυτή την επίσκεψη», ανέφερε πηγή που του μίλησε με τον όρο της ανωνυμίας.

Σημαντική, προσθέτει, είναι η συμβολή του νέου πρέσβη της Ουκρανίας στην Κύπρο όσον αφορά την οργάνωση της τρέχουσας επίσκεψης, ενώ σε σειρά εκδηλώσεων συμμετέχει και αντιπροσωπεία της Ομοσπονδίας Ελληνικών Συλλόγων Ουκρανίας.

Κώστας Κούρκουλος, δικηγόρος Αθηνών, τακτικός αρθρογράφος στον ιστότοπο άποψης Μεταρρύθμιση και τακτικός «τροφοδότης» απόψεων και σκέψεων στην εκπομπή «Καθρέφτης» στο ραδιόφωνο της ΕΡΤ.Έγραψε αυτό το μικρό σχόλιο για όσους πανηγυρίζουν σε Ελλάδα (και στη Κύπρο, προσθέτω) με αφορμή την εγκατάλειψη από τον Ντόναλντ Τραμπ της Ουκρανίας και την «παράδοσή» της εν λευκώ στον Βλαντίμιρ Πούτιν:

«Είναι ανατριχιαστικό το μέτωπο από χρυσαυγίτες, φασίστες, σταλινικούς και ηλίθιους, που με αφορμή το Ουκρανικό, πιέζουν να υιοθετήσουμε μία καταστροφική ατιμία: Την αρχή ότι όποιος στις διεθνείς σχέσεις είναι ισχυρότερος, μπορεί ανενόχλητα να καταπίνει με τα όπλα τον πιο αδύναμο. Και ότι η διεθνής κοινότητα πρέπει να είναι με τον δυνατό, αν ο αδύναμος δεν υποκύψει.

Φασίστες δηλαδή, σταλινικοί και ηλίθιοι, μας προτείνουν αναίσχυντα να γυρίσουμε τον τροχό της ιστορίας προς τα πίσω, σε μία εποχή θεσμικής ερημίας και γενικού χάους, όπου κανένας λαός δεν θα έχει καμία ασφάλεια.

ΥΓ: Είναι άλλο ζήτημα το αν η Δημοκρατική Δύση θα δεχθεί ρητά ότι ηττήθηκε».