Ρωτήθηκε χθες ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας για τα σχέδια λύσης του Ουκρανικού, που εξυφαίνονται από διάφορους και, εντάξει, δεν μπορούσε παρά να απαντήσει πως «η λύση στο Ουκρανικό πρέπει να είναι αποδεκτή πρωτίστως από την Ουκρανία» και ότι «είναι ξεκάθαρο ότι θα πρέπει να γίνει απόλυτα σεβαστή η κυριαρχία της Ουκρανίας».

Άλλο όμως το «πρέπει» και «θα πρέπει» ή το «θα έπρεπε» και άλλο τι πραγματικά συμβαίνει στο μυαλό του Τραμπ, του Πούτιν και των συνεργατών τους και τι επιχειρείται μπροστά στα μάτια μας να επιβληθεί στην Ουκρανία ή και σε άλλους.

«Κανείς δεν μπορεί να επιβάλει στην Ουκρανία την οποιαδήποτε λύση», είπε ο κ. Χριστοδουλίδης. Κανείς; Τότε γιατί ο Ζελένσκι κραυγάζει πως του ζητούν να χάσει τον βασικό του σύμμαχο ή την αξιοπρέπειά του;

Χθες, περίπου την ίδια ώρα που δημοσιοποιήθηκαν οι δηλώσεις του Προέδρου της Δημοκρατίας για την Ουκρανία, δημοσιεύτηκαν στη «Ναυτεμπορική» δύο συναφή θέματα, με αρκετές ομοιότητες ως προς τα συμπεράσματα των συντακτών τους.

Το πρώτο το έγγραψε ο Μωυσής Λίτσης, με τον αγωνιώδη τίτλο «Και το Διεθνές Δίκαιο;». Ο κ. Λίτσης αποφεύγει να υπενθυμίσει τι προβλέπει το διεθνές δίκαιο, προφανώς το θεωρεί αυτονόητο ή αχρείαστο. Σε αντίθεση με τον Πρόεδρο της Κύπρου, που, για ευνόητους λόγους, οφείλει να κάνει με κάθε ευκαιρία περιεκτική μνεία σε αυτό.

Διερωτάται ο κ. Λίτσης: «Και το διεθνές δίκαιο;». Και απαντά ο ίδιος: «Ποτέ δεν ήταν στα καλύτερά του, αφού η ισχύς των όπλων πάντοτε υπερτερούσε. Με τον Τραμπ στην εξουσία, παύει και τυπικά έστω η επίκλησή του».