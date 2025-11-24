Η λύση στο Ουκρανικό πρέπει να είναι αποδεκτή πρωτίστως από την Ουκρανία, υπογράμμισε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Νίκος Χριστοδουλίδης.

Σε δηλώσεις του στους δημοσιογράφους, στο περιθώριο επίσκεψης του στο Ειδικό Σχολείο Απόστολου Βαρβάβα στο Λιοπέτρι, και ερωτηθείς πώς επηρεάζουν το Κυπριακό οι φόρμουλες που εξετάζονται για το Ουκρανικό, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας είπε ότι «χαίρομαι γιατί και μετά τη χθεσινή συνάντηση που έγινε στη Γενεύη ανάμεσα στις αντιπροσωπείες των Ηνωμένων Πολιτειών και της Ουκρανίας, είναι ξεκάθαρο ότι θα πρέπει να γίνει απόλυτα σεβαστή η κυριαρχία της Ουκρανίας.

Από εκεί και πέρα είμαστε σε επαφή και με την Ευρωπαϊκή Ένωση, βρίσκεται αυτή τη στιγμή σε εξέλιξη μια τηλεδιάσκεψη για το θέμα, και σε συνεργασία και με την Ουκρανία και με τις Ηνωμένες Πολιτείες ευελπιστούμε να βρεθεί μια λύση, η οποία πρωτίστως να είναι αποδεκτή από την Ουκρανία. Κανείς δεν μπορεί να της επιβάλει την οποιαδήποτε λύση. Και κατά δεύτερον, όπως προανέφερα, να είναι απόλυτα σεβαστή η κυριαρχία της χώρας».

Επιπλέον, ο κ. Χριστοδουλίδης αναφέρθηκε και στην επίσκεψή του στον Λίβανο, η οποία θα πραγματοποιηθεί στις 26 Νοεμβρίου.

Σε δηλώσεις του και κληθείς να πει κατά πόσο αναμένεται κάτι σημαντικό για τα ενεργειακά της Κυπριακής Δημοκρατίας από την επικείμενη επίσκεψη του στον Λίβανο, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας είπε ότι «ναι, θα μεταβώ στον Λίβανο για μια πολύ σημαντική συνάντηση με τον Πρόεδρο της χώρας. Κατά τη διάρκεια της εκεί παρουσίας μου θα γίνουν και συγκεκριμένες ανακοινώσεις».