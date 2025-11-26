Γιατί επιμένουν κάποιοι να ψάχνουν -όταν ασχολούνται με το Κυπριακό- για σκελετούς στο ντουλάπι; Είναι εκείνοι, οι ίδιοι, που ψάχνουν ευθύνες της δικής μας πλευράς με απώτερο στόχο, μέσα από ένα αίσθημα ενοχής, να προσαρμοστεί με τις υποδείξεις για υποχωρήσεις.

Δεν θεωρώ χρήσιμο να συντηρείται στη δημόσια σφαίρα το Κραν Μοντανά και οι διάφορες θεωρίες, γιατί είναι ξεκάθαρο τι έχει συμβεί στη Διάσκεψη του καλοκαιριού του 2017. Και δεν έχει κανένα νόημα η συντήρηση του θέματος αυτού, όταν μάλιστα έχουν περάσει τόσα χρόνια και σήμερα βρισκόμαστε ενώπιον άλλων δεδομένων σε ό,τι αφορά το Κυπριακό.

Η διαιώνιση της συζήτησης στη δημόσια σφαίρα δεν εξυπηρετεί οτιδήποτε πλην της συντήρησης ενός συγκρουσιακού περιβάλλοντος στο εσωτερικό. Αλλά και της δημιουργίας -αυτή είναι η προσπάθεια από κάποιους- ενός αισθήματος αυτοενοχοποίησης, απόρροια συνδρόμων αυτομαζοχισμού και αυτομαστίγωσης. Είναι το αθεράπευτο σύνδρομο της «ενοχής», που κυνηγά μια μικρή μερίδα του πληθυσμού.

Είναι σαφές ότι εκείνοι, οι οποίοι ήταν παρόντες, εντός της αιθούσης των συζητήσεων έχουν τοποθετηθεί. Και συμπίπτει η δική τους μαρτυρία με τα πρακτικά των Ηνωμένων Εθνών. Συμπίπτει σε κάποιο βαθμό και με τα όσα ανέφερε και ο ίδιος ο Γενικός Γραμματέας του Διεθνούς Οργανισμού, παρόλο που θέλησε -όπως πάντα- να κρατήσει «ισορροπίες».

Το θέμα επανήλθε με τις αναφορές στο βιβλίο του πρώην Πρωθυπουργού, Αλέξη Τσίπρα ( «Ιθάκη», των εκδόσεων Gutenberg»), στη Διάσκεψη του Κραν Μοντανά. Ο πρώην Πρωθυπουργός της Ελλάδος, σημειώνει ότι η κατοχική πλευρά έχει την ευθύνη της κατάρρευσης. Είναι ξεκάθαρη η θέση που διατυπώνει ο κ. Τσίπρας.

Τα πρακτικά των Ηνωμένων Εθνών, τα οποία, ειρήσθω εν παρόδω, «φίλτραρε» ο τότε εκπρόσωπος του ΟΗΕ στο Κυπριακό, Έσπεν Μπαρθ Έιντεν, δεν αποφεύγουν στο τέλος να αναφέρουν ότι ήταν ο Τούρκος υπουργός Εξωτερικών, Μεβλούτ Τσαβούσογλου, που τίναξε στον αέρα τη Διάσκεψη.

Άλλωστε δεν μπορούσε τούτο να μην αναφερθεί. Πέραν τούτου, είναι προφανές ότι ο καθένας, για να επιβεβαιώσει το αφήγημά του, μπορεί να διαιωνίζει μύθους και παραμύθια σε μια προσπάθεια αυτοδικαίωσης. Είναι δικαίωμά τους να προβάλλουν ισχυρισμούς και τη δική τους «αλήθεια».

Την ίδια ώρα, είναι σαφές ότι τα απόρρητα πρακτικά δεν δικαιώνουν τον τέως Πρόεδρο Αναστασιάδη, ο οποίος είχε προβεί την υστάτη σε υποχωρήσεις στις εσωτερικές πτυχές. Τα πρακτικά επιβεβαιώνουν πως είναι η Τουρκία που τούμπαρε τη διαδικασία επειδή δεν εξασφάλισε όλα όσα ζητούσε. Κι αυτά που αφορούν την Ασφάλεια αλλά και τα ζητήματα των εσωτερικών ρυθμίσεων, επειδή ήθελε -δήθεν- να «καλύψει τις «ανησυχίες» των Τουρκοκυπρίων. Δεν ήταν η Λευκωσία και η Αθήνα, που οδήγησε σε αδιέξοδο τις συζητήσεις.

Διχασμένη προσωπικότητα;

Προφανώς και ο νέος ηγέτης του κατοχικού καθεστώτος δεν είναι διχασμένη προσωπικότητα. Δεν μπορεί να θέλει λύση και ταυτόχρονα να προωθεί -η Άγκυρα για την ακρίβεια- αναβάθμιση του κατοχικού καθεστώτος, στο διεθνές πεδίο. Δεν θα ασχολούμουν ξανά -για δεύτερη ημέρα- με τον κ. Τουφάν Έρχιουρμαν, αλλά το… επιβάλλει ο ίδιος με τις δημόσιες τοποθετήσεις. Προκαλεί να τύχουν σχολιασμού οι τοποθετήσεις.

Ο κ. Έρχιουρμαν, λοιπόν, ανέφερε ότι «υπάρχει και ένας άλλος κόσμος εκτός του τραπεζιού» των συνομιλιών για το Κυπριακό. Και εξήγησε «τον άλλο κόσμο», ο οποίος δεν έχει σχέση με εκείνο των διαπραγματεύσεων στο πλαίσιο του ΟΗΕ. Εξήγησε ότι αφορά τις προσπάθειες αναβάθμισης της αποσχιστικής οντότητας στο πεδίο των τουρκογενών κρατών, της Ισλαμικής Διάσκεψης. Παράλληλα, έκανε λόγο για ανάπτυξη σχέσεων με την Ευρωπαϊκή Ένωση!

Κι όλα αυτά τα αναφέρει ενώ αναμένεται στο νησί η προσωπική απεσταλμένη του Γ.Γ. του ΟΗΕ, Μαρία Άνχελ Ολγκίν, για επαφές και την προετοιμασία για τη σύγκληση της άτυπης Πενταμερούς Διάσκεψης, που έχει εξαγγείλει ο Αντόνιο Γκουτέρες. Εάν δεν είναι διχασμένη προσωπικότητα, τότε εμπαίζει όλους