ΤΗΝ ώρα κατά την οποία επιχειρείται να επαναρχίσουν διαπραγματεύσεις για το Κυπριακό, ο ηγέτης του κατοχικού καθεστώτος, Τουφάν Έρχιουρμαν, δηλώνει ευθέως ότι κινείται και παράλληλα. Κι αυτή η παράλληλη πορεία, σύμφωνα με τον ίδιο, είναι η ενίσχυση της παρουσίας του ψευδοκράτους στον Οργανισμό Τουρκογενών Κρατών και στον Οργανισμό Ισλαμικής Συνεργασίας ( Ισλαμική Διάσκεψη).

ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ, αναφέρθηκε και σε ενίσχυση των σχέσεων του κατοχικού καθεστώτος με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Και επί τούτου δεν φαίνεται πως εννοεί τις σχέσεις με την Ε.Ε. μέσω της Κυπριακής Δημοκρατίας, που είναι κράτος-μέλος της Ένωσης. Αλλά μια απευθείας σχέση. Βέβαια, τούτο, είναι ανέφικτο. Δεν μπορεί να συζητά ή να αναπτύσσει σχέσεις η Ένωση με μια αποσχιστική οντότητα.

Ο ΤΟΥΦΑΝ Έρχιουρμαν δήλωσε πως «υπάρχει και ένας άλλος κόσμος εκτός του τραπεζιού» των συνομιλιών για το Κυπριακό. Ποιος είναι ο άλλος κόσμος, στον οποίον αναφέρεται ο ηγέτης του κατοχικού καθεστώτος; Εννοεί, με βάση τα όσα ανέφερε, ότι αποδέχεται να συζητά για το Κυπριακό μέσω των Ηνωμένων Εθνών, όπως γινόταν τόσα χρόνια, ενώ ταυτόχρονα επικεντρώνεται και στην προσπάθεια για αναβάθμιση της αποσχιστικής οντότητας. Ο Τουφάν Έρχιουρμαν είπε ότι ο στόχος είναι να μεταφέρουν «τα δικαιώματά τους» στο καλύτερο δυνατό επίπεδο και συνεργασία.

ΑΥΤΟ έπραττε και ο προκάτοχος του. Αλλά και οι προηγούμενοι. Δηλαδή, να συζητούν μέσω των Ηνωμένων Εθνών για να μην κατηγορηθούν για απροθυμία. Και την ίδια ώρα, η τουρκική πλευρά συστηματικά και μεθοδικά στρέφεται προς την κατεύθυνση των μεθοδεύσεων για αναβάθμιση της αποσχιστικής οντότητας. Αυτό, βέβαια, γίνεται από την Τουρκία, η οποία διαθέτει και τα μέσα και τις δυνάμεις να προωθήσει αυτό το στόχο. Το πράττει η Τουρκία, η οποία εξυπηρετεί τούτο τα συμφέροντα της.

ΑΥΤΟΣ, λοιπόν, είναι ο στόχος και η επιδίωξη της κατοχικής πλευράς. Και δεν το αναφέρουμε εμείς αλλά ο ίδιος ο κατοχικός ηγέτης, Τουφάν Έρχιουρμαν, που προβαίνει και σε δημόσιες τοποθετήσεις επί του θέματος. Είναι σαφές πως αυτή είναι η στρατηγική, που ακολουθεί το κατοχικό καθεστώς. Αυτή είναι η πολιτική της Άγκυρας, που αναλαμβάνει και να την εφαρμόσει.

Ο ΕΚΑΣΤΟΤΕ κατοχικός ηγέτης έχει το δικό του ρόλο. Κυρίως να διακηρύσσει και να αναδεικνύει πολιτικούς στόχους, που ειρήσθω εν παρόδω καθορίζονται από την Άγκυρα.