Η ΕΠΙΣΚΕΨΗ του Προέδρου της Δημοκρατίας, την Πέμπτη, στο Κίεβο δεν είχε προφανώς μόνο συμβολικό χαρακτήρα, αλλά και ουσιαστικό. Και οι συζητήσεις μεταξύ του Προέδρου Χριστοδουλίδη με τον Ουκρανό ομόλογό του, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, δεν είχαν μόνο την ευρωπαϊκή διάσταση, αλλά και τη διμερή, την ευρύτερη περιφερειακή.

ΔΕΝ ήταν η πρώτη τους συνάντηση, πραγματοποιήθηκε κι άλλη στο παρελθόν. Αυτή, όμως, η προχθεσινή προφανώς και έχει την ιδιαιτερότητα της, λόγω της συγκυρίας. Πρωτίστως επειδή φαίνεται πως έγιναν βήματα στις συζητήσεις για τερματισμό του πολέμου. Τίποτε δεν είναι σίγουρο, ωστόσο, η αμερικανική παρέμβαση είναι έντονη, συστηματική και αποφασιστική. Θα κριθούν όλα, βέβαια, εκ του αποτελέσματος.

ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ, είναι σαφές ότι η Κυπριακή Προεδρία του Συμβουλίου της Ε.Ε., η οποία αρχίζει την 1η Ιανουαρίου 2026, έχει στις προτεραιότητες της, τη συνέχιση της πολυδιάστασης στήριξης της Ένωσης στην Ουκρανία. Γιατί στήριξη θα χρειαστεί και την επόμενη ημέρα μιας συμφωνίας στο Ουκρανικό.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Χριστοδουλίδης, στη διάρκεια των κοινών δηλώσεων, αναφέρθηκε στη θέση αρχής της Κύπρου στο Ουκρανικό. Παράλληλα, επανέλαβε ότι η Κύπρος, που γνωρίζει από πρώτο χέρι τι σημαίνει εισβολή, αγνοούμενοι, πρόσφυγες, καταπάτηση βασικών ανθρωπίνων δικαιωμάτων, «στέκεται στο πλευρό της Ουκρανίας, στη σωστή πλευρά της ιστορίας, και θα συνεχίσει να το πράττει με συνέπεια, αξιοπιστία και ξεκάθαρη πολιτική βούληση».

Η ΚΥΠΡΟΣ, θύμα εισβολής και συνεχιζόμενης κατοχής από το 1974 και εντεύθεν, δεν έχει άλλη επιλογή. Στέκεται απέναντι σε εισβολές και κατοχή εδαφών από τρίτους. Αυτή η θέση είναι αδιαπραγμάτευτη, καθώς στηρίζεται σε θέματα αρχών.

ΤΗΝ ίδια ώρα, εξ όσων έχουμε αντιληφθεί από τις δημόσιες τοποθετήσεις του Ουκρανού Προέδρου, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, απέφυγε να αναφερθεί σε τουρκική εισβολή και κατοχή εδαφών στην Κύπρο. Αναγνώρισε τη βοήθεια και την αλληλεγγύη από την Κύπρο στη χώρα του, ωστόσο, κι αυτή τη φορά επέλεξε να μιλήσει γενικά και να μην αγγίξει το Κυπριακό.

ΠΡΟΦΑΝΩΣ και οι δυο Πρόεδροι έχουν συζητήσει το Κυπριακό. Αυτό έχει αναφέρει ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης στις δικές του δηλώσεις. Άρα ο κ. Ζελένσκι είχε την ευκαιρία να ενημερωθεί και για τις τελευταίες εξελίξεις, αλλά και την ουσία του προβλήματος.

ΘΕΩΡΟΥΜΕ λάθος το γεγονός ότι υποδέχθηκε στο Κίεβο τον Κύπριο Πρόεδρο και απέφυγε να μιλήσει για το Κυπριακό, ένα θέμα εισβολής και κατοχής. Ειδικά όταν ο ίδιος ζητά αλληλεγγύη και στήριξη.