Η ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ, σήμερα, του Προέδρου της Δημοκρατίας, Νίκου Χριστοδουλίδη και του κατοχικού ηγέτη, Τουφάν Έρχιουρμαν είναι η πρώτη στην παρουσία της προσωπικής απεσταλμένης του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ, Μαρία Άνχελ Ολγκίν. Είναι η δεύτερη, που πραγματοποιείται από της επιλογής του κ. Έρχιουρμαν στη θέση του ηγέτη του κατοχικού καθεστώτος, στις 19 Οκτωβρίου. Στην πρώτη, η κ. Ολγκίν είχε, ως γνωστό, παρέμβει διαδικτυακά.

ΕΙΝΑΙ μια συνάντηση, από την οποία δεν αναμένονται θεαματικά αποτελέσματα. Είναι νωρίς, άλλωστε, να γίνεται λόγος για σημαντικές προσπάθειες προς τα εμπρός. Για αποτελέσματα. Ιδιαίτερα όταν από τουρκικής πλευράς με το καλημέρα, τίθενται όροι και προϋποθέσεις για την επανέναρξη διαπραγματεύσεων.

ΕΙΝΑΙ προφανές πως εάν αρχίσουμε με όρους τότε δεν θα μπορέσουν οι προσπάθειες να φθάσουν στον στόχο. Με πρώτο σταθμό την επανέναρξη των συνομιλιών. Έθεσε, όπως ανακοινώθηκε, ο κατοχικός ηγέτης, τέσσερις προϋποθέσεις, που αγγίζουν και την ουσία. Και ερωτούμε: Εάν και ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας θέσει όρους, τι θα γίνει; Πώς θα προχωρήσει αυτή η προσπάθεια; Προφανώς και δεν θα προχωρήσει η πρωτοβουλία. Θα περιπλεχθεί στους όρους.

ΚΑΙ το γεγονός ότι είναι γνωστό, συζητείται στη δημόσια σφαίρα, ποιος θέτει όρους και προϋποθέσεις εκ προοιμίου, θα πρέπει τα Ηνωμένα Έθνη να ξεκαθαρίσουν προς την κατοχική πλευρά να μην προβάλλει προσκόμματα σε αυτή τη νέα προσπάθεια, η οποία, ειρήσθω εν παρόδω, καθυστέρησε λόγω της στάσης της Άγκυρας και του κ. Έρχιουρμαν. Υπενθυμίζεται πως η κ. Ολγκίν θα ερχόταν πριν ένα μήνα, όταν βρισκόταν στην περιοχή (σ.σ. στο Αμμάν της Ιορδανίας), ωστόσο, ο κ. Έρχιουρμαν δήλωσε ανέτοιμος, καθώς δεν είχε μέχρι τότε επισκεφθεί την Άγκυρα. Και αυτή η καθυστέρηση έχει επηρεάσει και τον προγραμματισμό της άτυπης Πενταμερούς Διάσκεψης για το Κυπριακό, που έχει εξαγγείλει ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ, τον περασμένο Σεπτέμβριο.

ΣΗΜΕΙΩΝΕΤΑΙ συναφώς ότι η προσωπική απεσταλμένη του Αντόνιο Γκουτέρες, έχει επιλέξει να παραμείνει στο νησί για περισσότερες μέρες σε σχέση με το παρελθόν. Αυτό, ελπίζουμε, να την έχει βοηθήσει να διαμορφώσει εικόνα, καθώς είναι διαφορετικό να βρίσκεται εδώ από το να ενημερώνεται εξ αποστάσεως.

ΘΑ αναμένουμε και τη σημερινή συνάντηση, με την ελπίδα ότι θα αλλάξουν τα δεδομένα και θα σπάσει το παρατεταμένο αδιέξοδο στο Κυπριακό.