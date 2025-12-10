Το καθεστώς της Τεχεράνης στοχοποιεί όλο και περισσότερο την εβραϊκή κοινότητα της χώρας αναζητώντας έναν αποδιοπομπαίο τράγο μετά από τις απανωτές ταπεινώσεις που δέχθηκε τόσο το ίδιο όσο και εντολοδόχοι του τα δύο τελευταία χρόνια, ως απάντηση στις ενέργειες του ενάντια στο Ισραήλ.

Ενέργειες οι οποίες ξεκινούσαν από την εκπαίδευση και τη χρηματοδότηση των Παλαιστινίων τρομοκρατών της Χαμάς για την επίθεση της 7ης Οκτωβρίου την οποία το Ιράν είχε σχεδιάσει, μέχρι τις επιθέσεις με πυραύλους από τη Χεζμπολάχ στο Λίβανο εναντίον του βόρειου τμήματος του Ισραήλ παρότι το τμήμα αυτό έχει αραβική πλειοψηφία, χριστιανούς και μουσουλμάνους Ισραηλινούς Άραβες αλλά και Δρούζους. Και σειρά άλλων ενεργειών.

Με τη χώρα στα όρια της εξαθλίωσης και τον τεράστιο φυσικό της πλούτο να καταλήγει στα εξοπλιστικά προγράμματα ενός αιμοσταγούς καθεστώτος παρανοϊκών, οι μουλάδες της Τεχεράνης προσπαθούν αδιακόπως να δείξουν ότι ελέγχουν τη χώρα, με περισσότερη καταπίεση των γυναικών και όχι μόνο, με περίπου 12 απαγχονισμούς κατά μέσο όρο την ημέρα πλέον (!) και με ανακαλύψεις «κατασκόπων» παντού, τους οποίους όμως συνήθως δεν παρουσιάζουν.

Τι ευκολότερο λοιπόν από τη στοχοποίηση της μειονότητας μιας φυλής που ούτως ή άλλως μισούν παθολογικά και την οποία διατηρούσαν μέχρι σήμερα προκειμένου να δείχνουν ότι ζει με απόλυτη ελευθερία, τάχα, όταν βεβαίως πολύ περισσότερο από όλους τους άλλους Ιρανούς οι Εβραίοι, μια κοινότητα με 2,800 χρόνια παρουσίας στο Ιράν, ζούσε και ζει υπό μόνιμη παρακολούθηση και τρομοκρατία.

Στο θέατρο το οποίο είχε στήσει η Ισλαμική «Δημοκρατία» υπάρχει και «Κοινοβούλιο» (με τις λίστες των υποψηφίων να πρέπει να εγκριθούν από το καθεστώς) και σε αυτό το «Κοινοβούλιο» υπάρχει και ένας Εβραίος Ιρανός βουλευτής ο οποίος εκπροσωπεί την κοινότητα και ο οποίος βέβαια έχει καθαρά διακοσμητικό ρόλο. Όπως και όλοι οι άλλοι βουλευτές. Και φυσικά, οι Εβραίοι έχουν μόνο αυτή τη θέση. Δεν μπορούν να πολιτευτούν διαφορετικά, όχι ότι θα υπήρχε και λόγος βέβαια, όπως δεν μπορούν να καταλάβουν πολλά άλλα αξιώματα ή θέσεις.

Χθες ο εκπρόσωπος της εβραϊκής κοινότητας Σάμε Για Νατζαφαμπαντί δημοσίευσε μια ανοιχτή επιστολή προς την κοινότητά του – η οποία ειρήσθω εν παρόδω πριν την ανατροπή του Σάχη και την επικράτηση των μουλάδων αριθμούσε έως και 100,000 μέλη ενώ σήμερα μόλις 9,300 – στην οποία ανέφερε ότι κλήθηκε από τις υπηρεσίες ασφαλείας και του ειπώθηκε ότι μέλη της κοινότητας επισκέπτονται «σιωνιστικά» (δηλαδή Ισραηλινά) σάιτ και μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Ο Νατζαφαμπαντί κάλεσε όσους το κάνουν να σταματήσουν αμέσως και να μην το επαναλάβουν.

Η εβραϊκή κοινότητα του Ιράν η οποία συχνά στοχοποιείται βρίσκεται σε μια πολύ πιο επισφαλή θέση από την έναρξη του Πολέμου μετά τις επιθέσεις της 7ης Οκτωβρίου. Μετά και τον εξευτελισμό της καταστροφής της ιρανικής αεράμυνας από το Ισραήλ και τα τεράστια πλήγματα που επέφερε στο καθεστώς, δεκάδες Εβραίοι Πέρσες έχουν συλληφθεί και κρατούνται ενώ ακόμα και ένας 79χρονος με διπλή Αμερικανική και Ιρανική υπηκοότητα συνελήφθη και ανακρίνεται, επειδή στο παρελθόν είχε… παραστεί στο γάμο του γιού του στο Ισραήλ.

Πολλοί από τους συλληφθέντες Εβραίους του Ιράν, ανάμεσά τους και ραβίνοι, όπως και κάποιοι ηγέτες εβραϊκών κοινοτήτων βασανίστηκαν άλλωστε οι οργανώσεις διεθνώς καταγγέλλουν ειδικά οι μειονότητες Χριστιανοί, Μπαχάι, Εβραίοι, Σουνίτες, Γιαρσάνι, Ζωροάστρες και άλλοι, υποβάλλονται συχνά σε βασανιστήρια. Σύμφωνα με τις διεθνείς εκθέσεις, ανακρίσεις με ξυλοδαρμούς, ηλεκτροσόκ, απειλές για βία κατά της οικογένειας, παρατεταμένη απομόνωση, εκβιασμός για «ομολογίες» στην τηλεόραση και χρήση αυτών των ομολογιών σε δίκες είναι συνηθισμένες μέθοδοι.

Στο πλέον σκοτεινό και βάρβαρο καθεστώς του πλανήτη το οποίο υπολογίζεται ότι εκτέλεσε δεκάδες χιλιάδες ανθρώπους από την ίδρυσή του και το οποίο εκτελεί ακόμα και ανήλικα ΛΟΑΤΚΙ άτομα, σκοτώνει γυναίκες για τη μαντήλα και φοιτητές επειδή το επέκριναν, οι Εβραίοι θα είναι όπως πολλοί φοβούνται το επόμενο θύμα αυτή της παρανοϊκής και εγκληματικής θεοκρατίας.

Στην… ευαίσθητη Δύση βεβαίως κανείς δεν ασχολείται, ούτε για αυτούς, ούτε για όλα τα άλλα θύματα. Πολλώ δε μάλλον, διαμαρτύρεται. Ειδικά όταν υπάρχει ολόκληρη Γιουροβίζιον.