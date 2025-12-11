Δεν θα δίνουν λογαριασμό σε κανένα, απάντησε σύμφωνα με τα ρεπορτάζ ο Ονούφριος Κουλλά του ΔΗΣΥ, στις διαμαρτυρίες βουλευτών για σύσκεψη που έγινε… αυθόρμητα την Τρίτη στο Υπουργείο Οικονομικών.

Το ξέρουμε, αγαπητέ, είναι ίδιον πολλών της παράταξης, έχουμε πολύ πικρή πείρα από ετσιθελισμούς και εξωθεσμικές επιβολές. Για να το πω εύσχημα, μέρες που έρχονται.

Τη Δευτέρα, που λέτε, στη συνεδρία της Επιτροπής Οικονομικών, ο κ. Κεραυνός ενημέρωσε τους βουλευτές ότι το υπουργείο θα ενσωμάτωνε όλες τις αλλαγές που είχαν συμφωνηθεί μεταξύ του και αυτών και θα τους έστελνε τροποποιημένα νομοσχέδια, με την ελπίδα να είναι και τα τελικά. Και τους είπε, ακόμα, πως ήταν έτοιμη η Κυβέρνηση να δεχθεί ακόμα «κάτι τις» στο αφορολόγητο και τις εκπτώσεις.

Την επομένη, καθώς βουλευτές και δημοσιογράφοι ανέμεναν κατά πόσο το υπουργείο θα έστελνε τα νέα νομοσχέδια στη Βουλή, ήρθε ένα μήνυμα στα κινητά των δημοσιογράφων, από το υπουργείο, με το οποίο τους ενημέρωνε πως ο υπουργός ήθελε να κάνει σημαντικές δηλώσεις για τη φορολογική μεταρρύθμιση στη 1.30 μ.μ. Και τους προσκαλούσε στο υπουργείο.

Η ώρα κόντευε 1.10 ή κάτι παραπάνω, όταν ο βουλευτής της ΔΗΠΑ Αλέκος Τρυφωνίδης, μιλώντας από το κινητό σε ζωντανή εκπομπή του ΡΙΚ, είπε πως βιαζόταν γιατί θα έμπαινε σε σύσκεψη «με τον υπουργό και βουλευτές κομμάτων». Και όταν ρωτήθηκε «όλων των κομμάτων;», είπε όχι. Των συμπολιτευόμενων; «Δεν θα το έλεγα έτσι», είπε.

Και ενώ είχαν προσκληθεί και πήγαν στο υπουργείο οι δημοσιογράφοι για τις δηλώσεις του υπουργού που θα γίνονταν υποτίθεται στη 1.30 μ.μ., οι δηλώσεις του υπουργού έγιναν λίγο μετά τις 3.

Στο μεσοδιάστημα έγινε η περιβόητη σύσκεψη. Την οποία μάλλον δεν είχε προγραμματίσει ο υπουργός, διότι αν την προγραμμάτιζε δεν θα ζητούσε από τις 11.25 πμ να πάνε εκεί μικρόφωνα και κάμερες στη μιάμιση, χωρίς να ξέρει αν θα έβγαζε ή όχι συμφωνία η συνάντηση.

Από τις δηλώσεις του κ. Κουλλά χθες, όπως δημοσιεύτηκαν, συνάγεται πως όχι μόνο δεν συγκάλεσε ή δεν προγραμμάτισε ο κ. Κεραυνός τη σύσκεψη, αλλά μάλλον δεν του άφησαν καν την πρωτοβουλία κινήσεων μετά που του κατέβηκαν στο γραφείο, απρόσκλητοι ίσως, κάποιοι βουλευτές.

Ο κ. Κουλλά είπε χθες πως τον ΔΗΣΥ τον κάλεσε στη σύσκεψη (στο γραφείο του υπουργού παρακαλώ), το ΔΗΚΟ! Ποιος ή ποια από το ΔΗΚΟ σάς προσκάλεσε σε δημόσια υπηρεσία και σε υπουργικό γραφείο, αν επιτρέπεται, κ. Κουλλά; Αλλά, ναι, δεν δίνετε λογαριασμό σε κανένα, ξέχασα.

Και είχε… το θράσος ο Άριστος Δαμιανού του ΑΚΕΛ να μιλήσει για παρασυναγωγή και για αντιθεσμική ενέργεια. Μα δεν μπορεί το ΔΗΚΟ να καλέσει όποιον θέλει στο γραφείο του υπουργού Οικονομικών, κ. Δαμιανού;

Ο κ. Κουλλά, επίσης, απέρριψε τις επικρίσεις του ΑΚΕΛ περί αντιθεσμικής συνάντησης. Το ίδιο και η πρόεδρος της Επιτροπής Οικονομικών, Χριστιάνα Ερωτοκρίτου.

Προφανώς συμφωνεί και ο υπουργός Οικονομικών ότι τίποτε αντιθεσμικό δεν έγινε. Άραγε, όμως, θυμάται ο κ. Κεραυνός πώς του συμπεριφέρθηκε η πρόεδρος της Βουλής, Αννίτα Δημητρίου, πριν ένα χρόνο και επτά μήνες, όταν Απρίλιο του 2024 τής είχε στείλει -ολόκληρος υπουργός Οικονομικών- ένα φάκελο γεμάτο με προσχέδια νομοσχεδίων για τη ρύθμιση των πολλαπλών συντάξεων σε αξιωματούχους, προκειμένου να τα διαβάσουν τα κόμματα, να διαβουλευθούν μεταξύ τους και να κάνουν αντιπροτάσεις στην Κυβέρνηση, πριν πάρουν τελική μορφή τα κείμενα; Μάλλον δεν θα θυμάται.

Κύριε υπουργέ, αρνήθηκε να παραλάβει τον φάκελο σας και να διαβάσει τα νομοσχέδια και σας τον έστειλε πίσω. Ξέρετε γιατί; Γιατί, κατά την ίδια, αυτή ήταν μια εξωθεσμική – άτυπη διαδικασία, την οποία δεν αποδεχόταν. Δεν δεχόταν μύγα στο θεσμικό σπαθί της. Βέβαια. Να κάνετε τις αλλαγές σας, κύριε, να τις περάσετε από το Υπουργικό και μετά επίσημα και ωραία να τις καταθέσετε στη Βουλή να τις δούμε όλοι μαζί. Αυτά έγραψαν όλα τα ΜΜΕ εκείνες τις μέρες.

Αλλά την περασμένη Τρίτη, μαζεύτηκαν «στου υπουργού» 2-3 βουλευτές από συμπολιτευόμενα κόμματα (την ΕΔΕΚ την καλέσατε ή δεν την καλέσατε και τα έμαθε από τα ΜΜΕ και αυτή αλλά… παίζει πελλόν;), και κάλεσαν μετά και δύο του ΔΗΣΥ και μαζί με τον υπουργό έκοψαν και έραψαν και ΑΠΑΙΤΗΣΑΝ οι αλλαγές να μην ανακοινωθούν ως νέες αποφάσεις της Κυβέρνησης αλλά να τις καταθέσουν οι ίδιοι ως τροπολογίες, για να πιστωθούν τα όποια πολιτικά κέρδη. Και βγήκε μετά ο υπουργός και είπε στις κάμερες ότι συμφωνήσαμε αυτό και αυτό, αλλά θα τα καταθέσουν σαν τροπολογίες τα κόμματα που ήταν εδώ (σ.σ. για να τους πούμε μπράβο)!

Η κυρία Δημητρίου, ως θεματοφύλακας του κοινοβουλευτικού θεσμού, έχει κάτι να προσθέσει στη συζήτηση;