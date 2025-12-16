ΙΣΤΟΡΙΚΗ αλλά και ουσιαστική θεωρείται η επίσκεψη του Προέδρου των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων, Σεΐχη Μοχάμεντ μπιν Ζαγιέντ αλ Ναχίαν, στην Κύπρο. Μια επίσκεψη που πραγματοποιήθηκε λίγες ημέρες πριν την ανάληψη της Προεδρίας της Ε.Ε. από την Κυπριακή Δημοκρατία, κι αυτό προφανώς έχει τη δική του σημασία. Ήταν μια επίσκεψη ως αποτέλεσμα της αναβαθμισμένης συνεργασίας και των πολύ καλών σχέσεων των δυο χωρών.

Η ΕΠΙΣΚΕΨΗ του Προέδρου των ΗΑΕ είχε περιεχόμενο, αλλά ταυτόχρονα ανοίγει και προοπτικές. Είναι σαφές ότι η Περιεκτική Στρατηγική Συνεργασία των δύο χωρών αποκτά πλέον μεγαλύτερο βάθος και επιχειρησιακή δυναμική. Είναι σαφές από τα όσα έχουν συζητηθεί, ότι η συνεργασία εισέρχεται σε τροχιά σχεδιασμού και υλοποίησης έργων. Κοντολογίς, η συνεργασία μπαίνει στο πεδίο της συγκεκριμενοποίησης των πεδίων συνεργασίας αλλά και της υλοποίησης.

ΕΜΦΑΣΗ δίνεται σε μια σειρά τομείς. Συμφωνήθηκε η εντατικοποίηση της συνεργασίας σε συγκεκριμένους τομείς προτεραιότητας, όπως η οικονομία, το εμπόριο, η τεχνολογία, οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, η εκπαίδευση, ο πολιτισμός, ο τουρισμός και οι συνέργειες που στηρίζουν την αμοιβαία ανάπτυξη.

ΠΡΟΚΥΠΤΕΙ, από τα όσα έχουν συζητηθεί, ότι η ενεργειακή συνεργασία είναι ψηλά στην ατζέντα. Τα ΗΑΕ έχουν ως προτεραιότητα τις επενδύσεις στα ενεργειακά και έχουν υποβάλει εισήγηση προς την κυπριακή πλευρά για τον καταρτισμό ενός Σχεδίου Ολοκληρωμένης Ενεργειακής Στρατηγικής Συνεργασίας (Comprehensive Strategic Energy Partnership).

ΕΙΝΑΙ δε σαφές, πως με την προώθηση ενεργειακών έργων και την ανάδειξη της Κύπρου σε ενεργειακό κόμβο για την ευρύτερη περιοχή, στους σχεδιασμούς περιλαμβάνονται ένα ευρύ φάσμα ενεργειών, από ΑΠΕ, Αποθήκευση, φυσικό αέριο. Στις επενδύσεις που σχεδιάζουν τα ΗΑΕ είναι και Τερματικό LNG, το οποίο αναδείχθηκε από τα Εμιράτα ως το πιο ώριμο έργο, με συμμετοχή τους στην κυπριακή ΑΟΖ, με Κέντρα Δεδομένων υποστηριζόμενα από Τεχνητή Νοημοσύνη (AΙ enabled Data Centres), λιμενικές υποδομές, όπως το λιμάνι Λάρνακας και το εμπορικό λιμάνι στο Βασιλικό.

ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ για μια σημαντική συνεργασία. Διανοίγονται προοπτικές και τούτο δεν είναι πλέον στη σφαίρα της θεωρίας. Όσα έχουμε παρακολουθήσει την περασμένη Κυριακή, είναι αποτέλεσμα συστηματικής προσπάθειας που αποφέρει αποτελέσματα. Οι επενδύσεις που έχουν συζητηθεί και θα προχωρήσουν είναι πολύ σημαντικές και θα έχουν κέρδος τόσο για τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, όσο και για την Κύπρο.