7 χρόνια φυλάκιση επέβαλε το Μόνιμο Κακουργιοδικείο Λεμεσού σε 36χρονο, ο οποίος κρίθηκε ένοχος σε 16 κατηγορίες σεξουαλικής κακοποίησης παιδιού. Τα αδικήματα (εγώ θα έλεγα «εγκλήματα») διαπράχθηκαν κατά της ανήλικης κόρης της 34χρονης συντρόφου του, στην οποία λόγω του ότι είναι μητέρα βρέφους 20 μηνών, επιβλήθηκε χρηματική ποινή ύψους €5.000.

Έκανα τα μαθηματικά μου για την ποινή του «πατέρα», 16 διά 7 ίσον περίπου 2,2 χρόνια για κάθε βιασμό.

5 κατηγορούμενοι παρουσιάστηκαν αυτήν την εβδομάδα στο Δικαστήριο Λευκωσίας με την κατηγορία ότι βρέθηκαν (σε κάποιο σπίτι τους, υποθέτω) 14 κινητά τηλέφωνα και 12 φορτιστές, όλα καμουφλαρισμένα σε μικρό ψυγείο και, σύμφωνα με το κατηγορητήριο προορίζονταν για τον ισοβίτη Μάριο Χριστοδούλου (άλλως «Μπένης» – με τρελαίνουν αυτά τα παρατσούκλια!).

Ο «Μπένης», λοιπόν, είχε καταδικαστεί το 2017 σε 4 φορές ισόβια για τον φόνο του Φάνου Καλοψιδιώτη, ενός λοχία της Αστυνομίας, της συζύγου του και ενός αλλοδαπού σε εστιατόριο της Αγ. Νάπας το 2016. Απορία: Τι γίνεται ρε παιδιά στην Κύπρο;

153 υδατοδεξαμενές χωρητικότητας 80 – 100 τόνων εκάστη για σκοπούς άντλησης νερού για κατάσβεση πυρκαγιών είναι άμεσα διαθέσιμες για κατάσβεση πυρκαγιών, σύμφωνα με την υπουργό Γεωργίας, Μαρία Παναγιώτου.

Παράλληλα, εντός των κρατικών δασών υπάρχουν άλλα 235 σημεία υδροληψίας, ενώ εκτός των δασών (σε ακτίνα μέχρι και δύο χιλιόμετρα) υπάρχουν άλλα 246 σημεία υδροληψίας. Συγκεκριμένα, 33 υδατοδεξαμενές στην επαρχία Λεμεσού, 84 στην επαρχία Λευκωσίας, 8 στη Λάρνακα και 28 στην Πάφο.

662 εκατομμύρια λιγότερους ανθρώπους αναμένεται να έχει η Κίνα κατά το υπόλοιπο του αιώνα. Οι παγκόσμιες προβλέψεις του Γραφείου Απογραφής των ΗΠΑ αναφέρουν ότι θα μειωθεί από 1,4 δισεκατομμύρια σε 662 εκατομμύρια έως το 2100.

Δεν αποτελεί έκπληξη, λοιπόν, το γεγονός ότι η Κίνα σχεδιάζει να αρχίσει να επιβάλλει φόρο στα προφυλακτικά και άλλα αντισυλληπτικά από την 1η Ιανουαρίου του 2026.

17 βυζαντινές εικόνες και 2 Ευαγγέλια προσπάθησε να πουλήσει έναντι 200.000 ευρώ ο ηγούμενος της ιστορικής μονής Μεγάλου Σπηλαίου στα Καλάβρυτα, στην Ελλάδα.

Πολλές εφημερίδες πρόβαλαν το θέμα με τίτλο «Ιερή» απάτη στα Καλάβρυτα!

6 στους 10 ανθρώπους που εργάζονται στον ιδιωτικό τομέα στην Ελλάδα, παίρνουν μισθό κάτω από €1.000 τον μήνα.

Όπως σημειώνει επιπλέον στην «Καθημερινή» ο οικονομικός συντάκτης, Θάνος Τσίρος, περισσότεροι από 500.000 πολίτες (σχεδόν όσος και ο πληθυσμός της Κύπρου!), εξακολουθούν να απασχολούνται με μερική απασχόληση, η μισθολογική ψαλίδα ανάμεσα στις μικρές και τις μεγάλες επιχειρήσεις ξεπερνάει το 30%, ενώ παρατηρούνται έντονες γεωγραφικές ανισότητες και μεταξύ ανδρών – γυναικών.

4,1% μόνο το 2020 συρρικνώθηκε το παγκόσμιο θαλάσσιο εμπόριο με το φρένο που «έβαλε» στις θάλασσες η πανδημία του covid.

Σε ορισμένες οικονομικές ζώνες η θαλάσσια κυκλοφορία περιορίστηκε έως και 70%, ενώ η ηχορύπανση από τα πλοία μειώθηκε παγκοσμίως κατά 6%. Μια σπάνια ησυχία για τα πλάσματα του ωκεανού. Που πλέον, σήμερα, δεν υπάρχει…

Καλά Χριστούγεννα σε όλους και όλες. Και, σας παρακαλώ πολύ, όταν ξαναμετρηθούμε, τουλάχιστον έως την Πρωτοχρονιά, να μην λείπει ούτε ένας.

(*)Κάθε Σάββατο, η Στήλη βλέπει τα Πρόσωπα και Προσωπεία μας με την ματιά των αριθμών