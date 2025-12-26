Μπορεί οι νεαρότερες κυρίως ηλικίες να χρησιμοποιούν περισσότερο το TikTok και το Instagram, ωστόσο, οι ποιοτικές διαφορές στη χρήση με τα άλλα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, όπως το Facebook και το X είναι σημαντικές.

Στο Instagram και το TikΤοκ οι άνθρωποι ανεβάζουν προσωπικές φωτογραφίες ή σύντομα βιντεάκια, αναλόγως της θεματολογίας που τους ενδιαφέρει. Από την άλλη, στο Facebook και το X, μπορείς να γράψεις, να αναλύσεις ή να σχολιάσεις κάποιο θέμα.

Τα τελευταία χρόνια, αναλόγως και με την επικαιρότητα που επικρατεί στην Κύπρο, τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ιδιαίτερα το Facebook και το X, μετατρέπονται σε πεδίο μάχης ιδεών, απόψεων και αντιλήψεων.

Τελευταίο γεγονός υπήρξαν οι πίνακες του ζωγράφου Γιώργου Γαβριήλ, έργα τα οποία προκάλεσαν διχασμό σε επίπεδο αρχών, αξιών και αντιλήψεων της κοινωνίας.

Η διαφωνία ή στήριξη των έργων ενός ζωγράφου είναι επιτρεπτή, τόσο σε προσωπικό όσο και σε δημόσιο επίπεδο, κάτω από λογικά, δημοκρατικά και ευπρεπή πλαίσια όμως.

Αυτό διότι, τα έργα του Γιώργου Γαβριήλ και του κάθε Γαβριήλ, μπορεί να τύχουν αντικείμενο πολιτικής εκμετάλλευσης από κόμματα και πολιτικά πρόσωπα, λόγω και των επικείμενων βουλευτικών εκλογών.

Σε συνδυασμό με την τοξικότητα και παραπληροφόρηση που επικρατεί στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, η «διαφήμιση» ενός κολλάζ από τα έργα του Γιώργου Γαβριήλ, κινητοποίησε τις «μάζες ψηφοφόρων» και τους κομματικούς στρατούς, με αποτέλεσμα να δημιουργηθεί μία τοξική κατάσταση, όπου «σκρολάροντας» σε Facebook και X, βλέπαμε υβριστικά σχόλια, τοποθετήσεις από πολιτικά πρόσωπα και κόμματα, κατά ενός προσώπου ο οποίος ούτε δημόσιο αξίωμα κατέχει ούτε μπορεί να επηρεάσει την κοινή γνώμη.

Αλήθεια. Ποιος γνώριζε πριν από μερικά χρόνια τον πρώην εκπαιδευτικό και ζωγράφο Γιώργο Γαβριήλ; Ίσως και ο ίδιος μέσα από τον αμφιλεγόμενο σαρκασμό στα έργα του να επιδίωκε δημοτικότητα και αυτοπροβολή.

Προσωπικά, με βρίσκουν αντίθετο τα έργα που δημιουργεί, απεικονίζοντας τον Χριστό και την Παναγία με προκλητικό τρόπο. Κατ’ αυτό τον τρόπο, στέλνει λανθασμένα μηνύματα για την θρησκεία και τον ανθρώπινο κόσμο.

Ίσως και ο ίδιος, θέλοντας να θίξει την υποκρισία του ανθρώπου στην εποχή μας να στέλνει λανθασμένα μηνύματα μέσα από ιδεολογικές αγκυλώσεις, που ενδεχομένως έχει.

Ίσως, κατά την άποψή μου, να μην έπρεπε να εμπλέξει τη θρησκεία μας, τον Χριστό και την Παναγία, στις «αμαρτίες» που προκαλεί ο άνθρωπος και η λογική του.

Το όλο θέμα όμως, δεν έπρεπε να τύχει πολιτικής και προπαγανδιστικής εκμετάλλευσης, από τα αντίθετα ιδεολογικά και κομματικά στρατόπεδα, με αποτέλεσμα να παρασύρουν τον κόσμο σε ένα πεδίο μάχης χωρίς ιδιαίτερο πολιτικό αντίκρισμα.

Παράλληλα, πέραν από τους πίνακες του Γαβριήλ, είδαμε τις φωτογραφίες μαθητών με ναζιστικούς χαιρετισμούς σε σχολείο στη Λάρνακα, όπου και εκεί ξεκίνησε ένας νέος «πόλεμος» στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για το αυγό του φιδιού που είναι η ακροδεξιά και ο χιτλερισμός, προκαλώντας θύμισες από την Χρυσή Αυγή στην Ελλάδα.

Θυμήθηκαν λοιπόν οι αρμόδιοι φορείς και τα κόμματα, μετά και τη δημοσιοποίηση φωτογραφιών από «νεοναζί» μαθητές, να λάβουν μέτρα για να αντιμετωπίσουν το φαινόμενο, σάμπως και δεν γνώριζαν εκπαιδευτικοί και Υπουργείο ότι υπάρχουν τέτοιες οργανώσεις στα σχολεία.

Η υποκρισία και σε αυτό το επίπεδο. Όσο κόμματα και πολιτικά πρόσωπα διχάζουν την κοινωνία, όσο τα σχολεία δεν καλλιεργούν την πολιτική παιδεία και δεν μαθαίνουν τα παιδιά Πολιτική Αγωγή, τότε οι νέοι θα καταφεύγουν σε «αντισυστημικές» και εξτρεμιστικές ιδεολογίες.

Όσο η πολιτική για τους περισσότερους πολίτες είναι ένας διαφορετικός κόσμος, μακριά από την καθημερινότητά τους, τότε η νεολαία θα επιλέγει διαφορετικά και επικίνδυνα μονοπάτια.

Όσο η τοξικότητα, η παραπληροφόρηση και η προπαγάνδα επικρατούν στα social media, τόσο κόμματα και υποψήφιοι θα διερωτώνται για την αποχή και την απαξίωση των πολιτών.