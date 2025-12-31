Η ΜΙΑ τριμερής ακολουθεί την άλλη και προετοιμάζεται η επόμενη. Και οι συνεργασίες αυτές διευρύνονται και ενισχύονται. Προ ημερών, τη Δευτέρα 22 Δεκεμβρίου, πραγματοποιήθηκε η Τριμερής Σύνοδος Κορυφής στην Ιερουσαλήμ, μεταξύ Ισραήλ, Κύπρου και Ελλάδας. Και τώρα ετοιμάζεται μια νέα τριμερής συνάντηση, σε επίπεδο υπουργών Εξωτερικών. Αυτή τη φορά Κύπρου, Ελλάδος, Αιγύπτου, η οποία και θα πραγματοποιηθεί στο Κάιρο.

ΟΠΩΣ είναι γνωστό, οι υπουργοί Εξωτερικών των τριών χωρών είχαν ήδη μια πρώτη τηλεφωνική επικοινωνία, στη διάρκεια της οποίας συμφώνησαν να συναντηθούν στην Αίγυπτο το επόμενο διάστημα. Οι τρεις ΥΠΕΞ, της Αιγύπτου Μπαντρ Αμπντελατί, της Κύπρου Κωνσταντίνος Κόμπος και της Ελλάδος Γιώργος Γεραπετρίτης, μίλησαν τηλεφωνικά, συζήτησαν τα θέματα και διαμόρφωσαν σε πρώτη φάση την ατζέντα.

Η ΠΕΡΙΟΧΗ μας, η Ανατολική Μεσόγειος, χρειάζεται συνεργασίες. Διμερείς, τριμερείς και με μεγαλύτερη, διευρυμένη, συμμετοχή. Υπενθυμίζεται συναφώς ότι στο παρελθόν, σε αυτά τα τριμερή σχήματα, συμμετείχαν κι άλλες χώρες -όχι σε μόνιμη βάση- όπως οι Ηνωμένες Πολιτείες, η Γαλλία. Σε αυτές τις συνεργασίες θα πρέπει να σημειωθούν εκείνες που υπάρχουν διαχρονικά, με την Ιορδανία και την Παλαιστίνη. Είναι σαφές πως οι συνεργασίες όχι μόνο είναι απαραίτητες, χρήσιμες αλλά επιβάλλονται.

ΘΑ σημειώναμε, περαιτέρω, πως θα μπορούσαν στις τριμερείς να συμμετέχει, με καθεστώς παρατηρητή ενδεχομένως και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Άλλωστε, μέσω Κυπριακής Δημοκρατίας, με την ενθάρρυνσή της, η Ευρ. Επιτροπή παρεμβαίνει σε γειτονικές χώρες, οι οποίες χρειάζονται βοήθεια, ενίσχυση. Η παρουσία της Ε.Ε. διασφαλίζεται εν πολλοίς και διά της παρουσίας της Ελλάδος και της Κύπρου.

ΤΑ τριμερή σχήματα έχουν αποδώσει σημαντικά. Υπάρχουν περιθώρια βελτίωσης και ανάπτυξης. Υπάρχουν πολλά να γίνουν ακόμη. Να διευρυνθούν τα πεδία συνεργασιών.

ΕΙΝΑΙ σαφές πως εκείνο που προέχει είναι οι συνεργασίες αυτές να στηρίζονται σε βασικούς άξονες, οι οποίοι μπορούν να κωδικοποιηθούν ως εξής: Ειρήνη, σταθερότητα, ανάπτυξη. Αυτά τα βασικά συστατικά μέσα από την εδραίωσή τους περιλαμβάνουν ασφαλώς την οικονομία, τις συναλλαγές, το εμπόριο, τον τουρισμό.

ΖΟΥΜΕ σε μια ταραγμένη περιοχή. Με πολλές εντάσεις και πολέμους. Ο πόλεμος και ο επεκτατισμός δεν είναι η λύση. Δεν είναι διέξοδος, πρωτίστως είναι συνταγή διαιώνισης συγκρούσεων, με ό,τι αυτό σημαίνει.

Η ΚΥΠΡΙΑΚΗ Δημοκρατία αλλά και η Ελλάδα, στοχεύουν μέσα από τις συνεργασίες αυτές να υπάρξει σταθερότητα και ανάπτυξη στην ευρύτερη περιοχή. Είναι δυο κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που οικοδομούν και εμβαθύνουν τις συνεργασίες, οι οποίες λειτουργούν υπέρ όλων των εμπλεκόμενων.