Πρώτη μέρα του νέου χρόνου σήμερα. Ο παλιός έφυγε. Με τα καλά και τα κακά του. Συνήθως, τα τραγικά γεγονότα, τα οδυνηρά λάθη και οι επιζήμιες γκάφες είναι αυτά τα οποία κρατάνε περισσότερο στη μνήμη των ανθρώπων. Ο πόνος δύσκολα ξεπερνιέται. Χθες, η στήλη απένειμε όπως κάθε χρόνο, τα «Χρυσά Βατόμουρα» στους αρνητικούς πρωταγωνιστές της χρονιάς. Σήμερα, μοιράζει τα χρυσά βραβεία αξίας στους πραγματικούς Άριστους των Αρίστων, οι οποίοι άφησαν θετική σφραγίδα στο χρόνο που πέρασε. Δεν θα βρείτε, βεβαίως, πολιτικούς ανάμεσά τους. Σπουδαίους ανθρώπους θα βρείτε. Επειδή όσο ποτέ προηγουμένως, έχουμε ανάγκη την ελπίδα!

Το πρώτο χρυσό βραβείο απονέμεται στον ιστιοπλόο Παύλο Κοντίδη, ο οποίος συνεχίζει να διαπρέπει σε παγκόσμιο επίπεδο και να δοξάζει την Κύπρο. Κατά το 2025 κατέκτησε αργυρό μετάλλιο στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα και επέστρεψε στην κορυφή της παγκόσμιας κατάταξης. Η παραμονή σε κορυφαίο επίπεδο διεθνώς για περισσότερο από 12 χρόνια είναι εξαιρετικά δύσκολη. Γι’ αυτό του αξίζει κάθε τιμή.

Το δεύτερο βραβείο της χρονιάς που έφυγε, απονέμεται στον αθλητή Ιωσήφ Κεσίδη, ο οποίος αναδείχθηκε πρωταθλητής Ευρώπης στην κατηγορία κάτω των 23 ενώ κατέκτησε το χρυσό μετάλλιο στο 24ο Ευρωπαϊκό Κύπελλο Ρίψεων, ένα χρόνο μετά που κατέκτησε το χρυσό στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Στίβου κάτω των 23.

Από το χώρο του αθλητισμού και το τρίτο βραβείο. Πηγαίνει στον αθλητή της ενόργανης γυμναστικής Μάριο Γεωργίου, ο οποίος κατέκτησε το αργυρό μετάλλιο στο Παγκόσμιο Κύπελλο Ενόργανης Γυμναστικής στη Βάρνα της Βουλγαρίας. Συνεχίζει κι αυτός να διακρίνεται για αρκετά χρόνια σε κορυφαίο επίπεδο διεθνώς.

Σειρά στα βραβεία παίρνουν δυο άνθρωποι, οι οποίοι μπορεί, απλώς, να επιτέλεσαν το καθήκον τους, όμως, μέσα σε ένα ιδιαιτέρως πιεστικό κλίμα, το γεγονός ότι δεν δίστασαν να καταλήξουν στην αλήθεια είναι άξιο επαίνου. Πρόκειται για τους δύο ποινικούς ανακριτές Θανάση Αθανασίου και Λάμπρο Παππά, οι οποίοι είχαν διοριστεί για την υπόθεση του εθνοφρουρού Θανάση Νικολάου. Παρά τις εμφανείς πιέσεις από διάφορες πλευρές, παρά τις αντιδράσεις που είχαν προκληθεί σε νομικούς κύκλους και άλλους από το πόρισμα της θανατικής ανακρίτριας Ντόριας Βαρωσιώτου, οι δύο ανακριτές δεν δίστασαν να καταλήξουν σε ένα βαρυσήμαντο πόρισμα: Ο Θανάσης δεν αυτοκτόνησε, δολοφονήθηκε!

Το πέμπτο χρυσό βραβείο της στήλης απονέμεται στον ακαδημαϊκό Χαρίδημο Τσούκα. Το Αντεπιστέλλον Μέλος της Κυπριακής Ακαδημίας Επιστημών Γραμμάτων και Τεχνών, εξελέγη Διεθνές Μέλος (International Fellow) της Βρετανικής Ακαδημίας, της εθνικής Ακαδημίας του Ηνωμένου Βασιλείου για τις κοινωνικές και ανθρωπιστικές επιστήμες.

Το επόμενο χρυσό βραβείο πηγαίνει στον καθηγητή Γιώργο Ελευθεριάδη για τη διεθνή διάκριση στον τομέα της έρευνας στον Ηλεκτρομαγνητισμό, το «IEEE Electromagnetics Award 2025». Αποτελεί την ανώτατη αναγνώριση στον τομέα, από τον μεγαλύτερο τεχνικό επαγγελματικό οργανισμό παγκοσμίως, το Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE) με έδρα την Αμερική και παρουσία σε περισσότερες από 190 χώρες».

Βραβείο απονέμεται και στο γνωστό καθηγητή Λοΐζο Γ. Λοΐζου, τον οποίο το διεθνές ογκολογικό μέσο OncoDaily συμπεριέλαβε για το 2025 στη λίστα των 100 Most Influential People in Oncology (πιο επιδραστικούς ανθρώπους στην Ογκολογία) αναγνωρίζοντας το πολυετές έργο του και τη συνολική συμβολή του στην παιδιατρική ογκολογία.

Το επόμενο χρυσό βραβείο απονέμεται στη δρα Κυριακή Μιχαηλίδου, η οποία έλαβε το Διεθνές Βραβείο UNESCO–Al Fozan για την Προώθηση Νέων Επιστημόνων στις STEM επιστήμες. Επιλέχθηκε ανάμεσα σε 269 υποψηφίους παγκοσμίως για την έρευνά της στον καρκίνο του μαστού και των ωοθηκών. Ιδίως για την ανάπτυξη εργαλείων πρόβλεψης κινδύνου, τα οποία έχουν ήδη υιοθετηθεί σε διεθνείς κλινικές κατευθυντήριες οδηγίες.

Το ένατο βραβείο απονέμεται στη μαθήτρια γυμνασίου Μαρίζα Πασπαλλή, η οποία πήρε χρυσό μετάλλιο στην Πανευρωπαϊκή Ολυμπιάδα Πληροφορικής για Κορίτσια (EGOI 2025), που φιλοξενήθηκε στη Βόννη της Γερμανίας.

Το τελευταίο χρυσό βραβείο για το 2025, πάει στο «μουσικό θαύμα» της Κύπρου, τη 17χρονη πιανίστρια Άννα Αβραμίδου, η οποία κέρδισε έναν ακόμα Παγκόσμιο Διαγωνισμό Πιάνου. Αυτή τη φορά στο Οχάιο των ΗΠΑ, ερμηνεύοντας Τσαϊκόφσκι με μια από τις σπουδαιότερες ορχήστρες στον κόσμο, την περίφημη Cleveland Orchestra. Η Άννα απέσπασε το πρώτο βραβείο ξεχωρίζοντας ανάμεσα σε διαγωνιζόμενους υψηλότατου επιπέδου από όλο τον κόσμο στον Διεθνή Διαγωνισμό Thomas and Evon Cooper 2025, που διεξάγεται στο φημισμένο Oberlin Conservatory of Music και αποτελεί έναν από τους σημαντικότερους θεσμούς παγκοσμίως για νεαρούς μουσικούς 13- 18 ετών με εξαιρετικό ταλέντο.

Δέκα αριστεία. Δέκα βραβεία. Δέκα ελπίδες!

ΚΑΛΗ ΝΕΑ ΧΡΟΝΙΑ αγαπητοί φίλοι!