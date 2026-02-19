Τους τελευταίους μήνες επανέρχεται συχνά στη δημόσια συζήτηση στην Κύπρο και σε όλες τις ευρωπαϊκές χώρες το ζήτημα των κινδύνων που αντιμετωπίζουν εκατομμύρια παιδιά χρήστες του διαδικτύου, με σοβαρότερο τον διαδικτυακό εκφοβισμό και το ενδεχόμενο σεξουαλικής εκμετάλλευσης και κακοποίησης τους. Ήδη, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει ξεκινήσει –από τον Ιούλιο 2025– δημόσια διαβούλευση για τη διαμόρφωση μιας νομοθετικής πρότασης μέσα στο 2026, για ενίσχυση της προστασίας των καταναλωτών στο διαδίκτυο και ιδιαίτερα των ανηλίκων, ενώ τον Νοέμβριο 2025 το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο υπερψήφισε πρόταση να θεσπιστεί σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση ελάχιστο όριο ηλικίας 16 ετών στη χρήση των μέσων κοινωνικής δικτύωσης (social media) σε μια προσπάθεια να περιοριστεί η ανεξέλεγκτη πρόσβαση των ανηλίκων στα μέσα αυτά.

Οι κατευθυντήριες γραμμές για την προστασία των ανηλίκων στη χρήση του διαδικτύου αφορούν κυρίως τη ρύθμιση των λογαριασμών τους, ώστε να μειωθεί ο κίνδυνος ανεπιθύμητης επαφής από αγνώστους και η απαγόρευση στους λογαριασμούς να τηλεφορτώνουν ή να λαμβάνουν στιγμιότυπα οθόνης περιεχομένου που αναρτάται από ανηλίκους, ώστε να αποτρέπεται η ανεπιθύμητη διανομή σεξουαλικού ή προσωπικού περιεχομένου και ο σεξουαλικός εκβιασμός.

Τα σεξουαλικά εγκλήματα σε βάρος ανηλίκων που έχουν τη βάση τους στη χρήση του διαδικτύου είναι μια μόλυνση που απλώνεται γρήγορα στον κόσμο και θυματοποιεί όλο και περισσότερα παιδιά, με πολλές από τις υποθέσεις αυτές να μη γίνονται καν γνωστές και να μη φτάνουν στην Αστυνομία και στα δικαστήρια. Η μικρή ηλικία και η ανωριμότητα των θυμάτων, η αδυναμία τους να αντιληφθούν, να κατανοήσουν και να καταγγείλουν την κακοποίησή τους και συχνά η αποσιώπηση αυτής της κακοποίησης από τις ίδιες τις οικογένειες για διάφορους λόγους, επιτρέπει στους εγκληματίες να συνεχίζουν ανενόχλητοι την κατά συρροή διάπραξη των εγκλημάτων τους.

Σε υποθέσεις που έχουν εκδικαστεί σε χώρες της Ευρώπης, οι δράστες κινηματογραφούσαν και φωτογράφιζαν τον εαυτό τους την ώρα που κακοποιούσαν τα θύματά τους (σε κάποιες περιπτώσεις ήταν παιδιά των καλύτερων φίλων τους!) και έστελναν διαδικτυακά σε άλλα μέλη του κυκλώματος σχετικές εικόνες και φωτογραφίες.

Οργανώσεις προστασίας παιδιών δηλώνουν ότι «η τεχνολογία ανοίγει πόρτες για τους παιδεραστές γρηγορότερα από όσο εμείς μπορούμε να τις κλείνουμε». Προφανώς βέβαια, το πρόβλημα δεν είναι η τεχνολογία, αλλά οι άνθρωποι. Σύμφωνα με τις οργανώσεις αυτές, «το πρόβλημα είναι η συμπεριφορά των παραβατών που εκμεταλλεύονται κάθε μέσο για να προσεγγίσουν και να παρενοχλήσουν παιδιά. Η ευθύνη για προστασία των παιδιών βαραίνει όλους μας και θα πρέπει να τους την εξασφαλίσουμε, όχι μόνο στον παιδότοπο ή στο πάρκο όπου πάνε για παιγνίδι, αλλά και στο κομπιούτερ και στο κινητό τους».