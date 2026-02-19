Να πω την αλήθεια, δεν κατάλαβα γιατί έγινε χθες η διάσκεψη της Νομικής Υπηρεσίας. Για να ανακοινώσουν ότι θα ασκήσουν έφεση για την αθωωτική απόφαση των Συλλούρη και Τζιοβάνη;

Μα, αφού από όσα είπαν, εξηγώντας την απόφαση, δεν έχουν καμιά πιθανότητα να κερδίσουν την έφεση. Οι μάρτυρες τους έκαναν πίσω και δεν έδωσαν μαρτυρία. Το βίντεο απορρίφθηκε εξ αρχής γιατί ήταν προϊόν παράνομης ενέργειας και δεν μπορεί να παρουσιαστεί ως μαρτυρία. Ουσιώδη μαρτυρία από το υπουργείο Οικονομικών δεν παρουσίασαν (αυτό το επισήμανε το Κακουργιοδικείο). Τα εξήγησε με πάσα λεπτομέρεια η Εισαγγελέας της Δημοκρατίας Πωλίνα Ευθυβούλου, που ανέλαβε να μεταφέρει στην κοινή γνώμη τα παράπονα της Υπηρεσίας της.

Παραμένει, λοιπόν, η απορία μας. Η έφεση θα γίνει για την τιμή των όπλων;

Πάντως φαίνεται πως η διάσκεψη έγινε για να μας εξηγήσουν ότι προσπαθούν με κίνδυνο της ζωής τους να κάνουν τη δουλειά τους και είναι άδικο να κατηγορούνται και να αποδομούνται. Διότι ήταν πολύ έντονες οι τοποθετήσεις που έγιναν προς υπεράσπιση των λειτουργών της Εισαγγελίας.

Μπορεί να έχουν κι ένα δίκαιο, αφού νιώθουν ότι συνεχώς βάλλονται. «Νιώθουμε ως λειτουργοί ότι ακόμη και δημοσιογράφοι και πολιτικά κόμματα έχουν βγει όχι για να ασκήσουν κριτική που είναι ένα πράγμα, αλλά για να αποδομήσουν τους λειτουργούς του ποινικού δικαίου, είναι επικίνδυνο, λειτουργεί εις βάρος μας και εάν δεν έχουμε εμείς τη δύναμη να βγούμε μπροστά και να παλέψουμε, θα καταρρεύσει όλο το σύστημα της ποινικής δικαιοσύνης που είμαστε μέρος του», έλεγε η κ. Ευθυβούλου.

Μα, η κριτική ή, έστω, η αποδόμηση δεν είναι καμιά πολιτική απόφαση να ασκηθεί, ας πούμε, αντιπολίτευση στη Νομική Υπηρεσία. Η κριτική γίνεται για ένα συγκεκριμένο ζήτημα: Το σκανδαλώδες βίντεο του Αλ Τζαζίρα. Ένα βίντεο που ρεζίλεψε όλη την Κύπρο, και η κοινή γνώμη, οι πολιτικοί, οι δημοσιογράφοι, εμπιστεύτηκαν τη Νομική Υπηρεσία να ξεπλύνει κάπως τη ντροπή. Αν δεν τα κατάφερε δεν είναι επειδή την αποδομήσαμε, είναι επειδή δεν έκρινε σωστά τα δεδομένα που είχε μπροστά της. Η απογοήτευση που ήρθε με την αθωωτική απόφαση έφερε και την κριτική ή και την αποδόμηση. Απολύτως λογικό. Τι περίμεναν στη Νομική Υπηρεσία; Περίμεναν μάλλον ότι θα λέει η κοινή γνώμη, δεν πειράζει που έχασαν την υπόθεση, προσπάθησαν όσο μπορούσαν…

Απ΄ ότι φαίνεται δεν έχουν αντιληφθεί ότι τα πάντα και οι πάντες είναι υπό αμφισβήτηση πλέον. Και την όποια εμπιστοσύνη πρέπει να την κερδίσουν με κόπο και αποτελέσματα. Φυσικά και αναγνωρίζεται ο καθοριστικός ρόλος τους στο σύστημα της δικαιοσύνης. Αλλά, χρειάζονται και αποτελέσματα για να περιοριστεί η κριτική. Και δυστυχώς, η κοινή γνώμη δεν είδε αποτέλεσμα σε κάποια μεγάλη υπόθεση για το κορυφαίο σκάνδαλο των χρυσών διαβατηρίων. Παρότι δύο Ερευνητικές Επιτροπές έβαλαν συγκεκριμένες υποθέσεις μέσα στα χέρια τους.

Τα αποτελέσματα στη δική τους περίπτωση είναι οι καταδίκες. Καλό θα ήταν, λοιπόν, αντί να κάνουν παράπονα για την κριτική, αντί να μας λένε πώς νιώθουν, να μας ανακοινώσουν ποιες από αυτές τις μεγάλες υποθέσεις οδηγήθηκαν με επιτυχία ενώπιον της δικαιοσύνης.

Η κριτική, λοιπόν, δεν είναι μηδενισμός των προσπαθειών τους, είναι απαίτηση της κοινωνίας για πάταξη της διαφθοράς. Η Γενική Εισαγγελέα έχει κομβικό ρόλο σε αυτό. Αν δεν έχει τις δυνατότητες, να βγει και να το καταγγείλει. Αλλά όταν χάνει μια υπόθεση επειδή δεν παρουσίασε στο δικαστήριο τις μαρτυρίες που χρειαζόταν για να πείσει το δικαστήριο, δεν ευθύνεται η κοινή γνώμη, οι πολιτικοί ή οι δημοσιογράφοι. Ευθύνονται αυτοί που πήγαν στο Κακουργιοδικείο και απέτυχαν. Αυτό. Είναι τόσο απλό.