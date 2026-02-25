Υπάρχει ένα μοτίβο σε αυτό το κράτος. Ένα τρίπτυχο, το οποίο εμφανίζεται σε κάθε κρίση, σε κάθε καταστροφή: Ανεπάρκεια, προχειρότητα, κακοδιοίκηση. Με τον αφθώδη πυρετό να πνίγει τη μια μετά την άλλη τις κτηνοτροφικές μονάδες της Λάρνακας, το κράτος αποδεικνύει για ακόμη μια φορά ότι δεν έμαθε απολύτως τίποτα.

Η διαχείριση κρίσεων δεν αρχίζει όταν γεμίσουν τα δελτία ειδήσεων από καταστροφικά αποτελέσματα. Αρχίζει όταν υπάρχουν οι πρώτες ενδείξεις κινδύνου. Από τα μέσα Δεκεμβρίου υπήρχαν επιβεβαιωμένα κρούσματα στα κατεχόμενα. Δηλαδή, στην ίδια γεωγραφική επικράτεια. Στην ίδια Κύπρο. Εκτός και αν ξεχάσαμε ότι μια είναι η Κύπρος.

Και όμως, φτάσαμε και πάλι στο σημείο να τρέχουμε πανικόβλητοι να μαζέψουμε ό,τι προλαβαίνουμε. Επειδή, εκ του αποτελέσματος, είτε δεν λήφθηκαν ουσιαστικά μέτρα είτε όσα λήφθηκαν ήταν τόσο πρόχειρα και ανεπαρκή, που παρέμειναν αναποτελεσματικές ανακοινώσεις σε φακέλους, που πλέον, γεμίζουν με τα στοιχεία της καταστροφής.

Πού ήταν η αυστηρή επιτήρηση της Πράσινης Γραμμής; Πού ήταν οι έλεγχοι για παράνομη διακίνηση ζώων και ζωοτροφών; Πού ήταν τα υποχρεωτικά μέτρα απολύμανσης οχημάτων στα οδοφράγματα; Γιατί δεν κηρύχθηκε εγκαίρως ολόκληρη η κατεχόμενη περιοχή ως μολυσμένη ζώνη, με βάση την αρχή της προφύλαξης; Αν όλα αυτά έγιναν, γιατί σήμερα μετράμε διασπορά; Αν δεν έγιναν, ποιος θα λογοδοτήσει;

Διαρρέουν ότι ο ιός ίσως μεταφέρθηκε μέσω σανού από τα κατεχόμενα. Αν ισχύει, τότε η κατάσταση αγγίζει τα όρια της γελοιότητας. Μιλάμε για φορτίο. Για όγκο. Δεν πρόκειται για πακέτο τσιγάρων. Δεν πρόκειται για υλικό που μπαίνει σε σακούλα χειρός. Από πού πέρασε; Ποιος έλεγξε; Ποια «αυστηρά μέτρα» λειτούργησαν τόσο άψογα ώστε να μην αντιληφθεί κανείς τίποτα;

Πότε έφθασε στις Αρχές αυτή η πληροφορία; Γιατί δεν έχουμε ακόμη ξεκάθαρη εικόνα; Είναι τόσο δύσκολο να εντοπιστεί η διαδρομή ενός τέτοιου φορτίου; Γιατί δεν συνελήφθη ακόμη ο εν λόγω ασυνείδητος; Ερεύνησαν τα υποστατικά του; Βρήκαν κάτι; Αν γνώριζαν ότι κάνει κάτι τέτοιο (όπως διαρρέουν) γιατί τόσο καιρό πριν δεν τον μπαγλάρωσαν; Ή απλώς αμολούν την πληροφορία για να θολώσουν τα νερά; Σωρεία τα βασανιστικά ερωτήματα. Και, δυστυχώς, οι Αρχές δεν τα απαντούν…

Ακόμη πιο αποκαλυπτική της ανεπάρκειας ήταν η χθεσινή εικόνα στη Βουλή. Κτηνοτρόφοι να καταγγέλλουν ότι ακόμη και στολές ζητούσαν από τους ίδιους οι λειτουργοί των Κτηνιατρικών Υπηρεσιών. Δηλαδή, σε μια υγειονομική κρίση, η κρατική υπηρεσία λειτουργεί με δανεικό εξοπλισμό από τους πολίτες που υποτίθεται ελέγχει; Αυτό δεν είναι απλώς αδυναμία. Είναι, αν ισχύει η καταγγελία, γελοιοποίηση ενός κατ’ επίφασιν ευρωπαϊκού κράτους.

Ο διευθυντής των Κτηνιατρικών Υπηρεσιών, Χριστόδουλος Πίπης, επικαλέστηκε το ότι μια χώρα δεν μπορεί να προχωρήσει σε εμβολιασμό χωρίς την ύπαρξη επιβεβαιωμένων περιστατικών που να δικαιολογούν έκτακτη παρέμβαση, για να δικαιολογήσει γιατί δεν έγινε προληπτικός εμβολιασμός.

Προσπάθησε, δηλαδή, να προτάξει το ότι, στις υπό τον έλεγχο της Δημοκρατίας περιοχές, δεν υπήρχαν κρούσματα αφθώδους πυρετού. Επιβεβαιωμένα κρούσματα, όμως, υπήρχαν στα κατεχόμενα. Μήπως ξαφνικά δεν μας αφορούν τα κατεχόμενα; Μήπως επειδή πρόκειται για κρίση θα αναγνωρίσουμε το ψευδοκράτος και θα μετράμε άλλο κράτος από εκεί και άλλο από εδώ; Ξέχασε ο κ. Πίπης ότι μια σπιθαμή γης μακριά βρίσκονται τα κατεχόμενα;

Καμία δικαιολογία κύριοι… αρμόδιοι. Αν σήμερα κρίνετε απαραίτητους τους εμβολιασμούς, το ίδιο οφείλατε να είχατε κάνει και από τις 15 Δεκεμβρίου όταν διαγνώσθηκαν τα πρώτα κρούσματα στα κατεχόμενα. Αν οι εμβολιασμοί συνεπάγονται επιπτώσεις στο εμπόριο, η πλάστιγγα γέρνει στην πλευρά της υγείας των ζώων και της προστασίας τους.

Και μετά στη χθεσινή συνεδρία της Βουλής ήρθαν οι εκπληκτικές φράσεις του Πίπη, που θα μείνουν στην ιστορία: «Αν εν πελλός ο άλλος, τι θέλετε να κάνω εγώ;». Συνέχισε δε, παρομοιάζοντας την κατάσταση με το ΓεΣΥ: «Δεν πάνε οι κυβερνητικοί γιατροί σε κάθε νοσούντα, αλλά οι ασθενείς στα νοσοκομεία». Και σε μια ερώτηση του προέδρου της Επιτροπής Γεωργίας, υποστήριξε πως «είναι ευθύνη των κτηνοτρόφων να πάρουν μέτρα και όχι των Κτηνιατρικών Υπηρεσιών».

Όχι, κύριε Πίπη. Δεν είναι δουλειά του «άλλου». Είναι δική σας δουλειά να προλαμβάνετε, να ελέγχετε, να επιτηρείτε. Το κράτος δεν λειτουργεί με βάση την καλή θέληση του κάθε παραγωγού. Λειτουργεί –έτσι οφείλει– με μηχανισμούς πρόληψης. Διαφορετικά, έχουμε πλήρη αντιστροφή ρόλων.

Το τρίπτυχο επανέρχεται: Ανεπάρκεια, προχειρότητα, κακοδιοίκηση. Και σε κάθε κρίση το ίδιο έργο. Πρώτα υποτίμηση, μετά αιφνιδιασμός, έπειτα μετατόπιση ευθυνών και στο τέλος δηλώσεις αποενοχοποίησης.

Κυρία Μαρία Παναγιώτου, δεν είναι η πρώτη φορά που βρισκόμαστε εδώ. Μετά τις πυρκαγιές της Λεμεσού έπρεπε ήδη να είχαν εξαχθεί ξεκάθαρα πολιτικά συμπεράσματα. Τότε μιλήσαμε για αστοχίες, για επιχειρησιακές αδυναμίες, για ελλείμματα συντονισμού. Σήμερα βρισκόμαστε μπροστά σε μια ακόμη κρίση που ξέφυγε από τον έλεγχο.

Κύριε Χριστόδουλε Πίπη, όταν ο ιός εξαπλώνεται, οι μονάδες κλείνουν, δεκάδες χιλιάδες ζώα θα θανατωθούν και μετράμε ζημιές εκατομμυρίων ευρώ, δεν μπορείτε να απαντάτε με ατάκες καφενείου και παρομοιώσεις με το ΓεΣΥ.

Ξεκάθαρα, λοιπόν και χωρίς περιστροφές: Τα κάνατε μαντάρα. Και μας ζητάτε και τα ρέστα. Η κοινωνία δεν αντέχει άλλη μια κρίση που αντιμετωπίζεται με το δόγμα «βλέπουμε και κάνουμε». Αν δεν μπορείτε να διαχειριστείτε τον κίνδυνο όταν είναι προ των πυλών, τότε το πρόβλημα δεν είναι ο αφθώδης πυρετός. Είναι το ίδιο το κράτος. Είστε εσείς!