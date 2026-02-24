Συνάντηση με τον Ευρωπαίο Επίτροπο Υγείας, Όλιβερ Βαρχέλι αλλά και με τον Επίτροπο Γεωργίας, Κρίστοφ Χάνσεν, είχε τη Δευτέρα η Υπουργός Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος, Μαρία Παναγιώτου, για τα κρούσματα αφθώδους πυρετού, στο περιθώριο του Συμβουλίου Γεωργίας και Αλιείας στις Βρυξέλλες. Μετά το πέρας του Συμβουλίου, η Υπουργός δήλωσε ότι ζήτησε οικονομική βοήθεια, καθώς και άμεση έναρξη του εμβολιασμού, με θετική ανταπόκριση από τους Επιτρόπους και στα δύο αιτήματα.

«Και από τους δύο έχω ζητήσει οικονομική βοήθεια για τους κτηνοτρόφους μας. Υπήρχε θετική ανταπόκριση και από τους δύο, οπότε θα ξεκινήσει η επίσημη διαδικασία σε όλο αυτό» δήλωσε.

Σύμφωνα με την Υπουργό, «με τον Επίτροπο Βαρχέλι, πιο συγκεκριμένα, συζητήσαμε το θέμα του εμβολιασμού. Ζήτησα να ξεκινήσει αμέσως η διαδικασία μεταφοράς εμβολίου στην Κύπρο και απάντησε θετικά, έχει υποσχεθεί ότι η διαδικασία θα ξεκινήσει από αύριο [Τρίτη]. Μάλιστα, θα είναι και ο ίδιος στην Κύπρο μέσα στην εβδομάδα, για άλλο σκοπό, αλλά θα το συνδυάσουμε». Αυτό που έχει σημασία είναι να ξεκινήσει εντός της εβδομάδας ο εμβολιασμός «και αυτό είναι κάτι που με την θετική αποδοχή του Επιτρόπου να έρθουν από αύριο [Τρίτη] τα εμβόλια, θα είναι εφικτό» είπε.

Σε ερώτηση εάν αυτά είναι τα εμβόλια που εστάλησαν στις 13 Φεβρουαρίου στα κατεχόμενα, η Υπουργός είπε ότι «ρωτώντας τον Επίτροπο συγκεκριμένα ποια είναι η δυνατότητα που έχετε για να μας δώσετε, μας έχει πει ότι έχουμε να σας διαθέσουμε 500.000 εμβόλια. Άρα είναι σαφές ότι είναι μια παρτίδα ενδεχομένως που αυτή τη στιγμή έχει διαθέσιμη η Επιτροπή για να μας διαθέσει».

«Είναι σημαντική αυτή η στενή συνεργασία μαζί με την Επιτροπή. Από την πρώτη στιγμή υπήρχε επαφή με την Επιτροπή και από τις Κτηνιατρικές Υπηρεσίες και εγώ σήμερα μέσα από την συνάντηση αυτή ήθελα να βεβαιωθώ ότι θα έρθουν άμεσα και σύντομα τα εμβόλια και αυτό νιώθω ότι με ικανοποίηση αποδεχτεί και το αίτημα μας» πρόσθεσε η Υπουργός.

Όσον αφορά τη συνάντηση με τον Επίτροπο Χάνσεν, η Υπουργός επικεντρώθηκε σε δύο τομείς. «Το πρώτο, επειδή είναι κάτι το οποίο φαίνεται ότι απασχολεί πάρα πολλές χώρες της Ένωσης με διάφορες ασθένειες, έχουμε συναποφασίσει με τον Επίτροπο ότι θα το συζητήσουμε στο επόμενο Συμβούλιο Γεωργίας και Αλιείας» είπε.

Δεύτερον, είπε, το άτυπο Συμβούλιο Υπουργών Γεωργίας θα έχει ως θεματική τα Εργαλεία Διαχείρισης Κρίσεων (Crisis Management Tools). Σύμφωνα με την Υπουργό, «εμπίπτει και αυτό μέσα στο κομμάτι της γενικότερης διαχείρισης κρίσεων που φαίνεται ότι όλες οι χώρες έχουμε να διαχειριστούμε, είτε αυτές είναι κρίσεις που προκύπτουν από ασθένειες, είτε είναι κρίσεις που προκύπτουν από φυσικά φαινόμενα».

