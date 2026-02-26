Η ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ του Προέδρου Χριστοδουλίδη και του κατοχικού ηγέτη, Τουφάν Έρχιουρμαν, την περασμένη Δευτέρα, συντήρησε μια διαδικασία, που εν πολλοίς δεν προχωρά, αλλά ούτε και εγκαταλείπεται. Έχει, ωστόσο, σημασία τι λένε οι δυο, ο Πρόεδρος και ο κατοχικός ηγέτης, εντός και εκτός της αιθούσης της συνάντησης.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Δημοκρατίας έχει με τα όσα ανέφερε στην επιστολή του προς τον Γενικό Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών, ξεκαθαρίσει το τοπίο ως προς τις επιδιώξεις της ελληνικής κυπριακής πλευράς. Ακολουθεί το πλαίσιο των Ηνωμένων Εθνών, επαναβεβαιώνει τη συμφωνημένη βάση λύσης. Επαναλαμβάνει την πρότασή του για κατάθεση από τον ΟΗΕ εγγράφου με τις συγκλίσεις μέχρι το Κραν Μοντανά.

ΖΗΤΑ συμφωνία για άνοιγμα τεσσάρων σημείων διέλευσης (Μια Μηλιά, Αθηένου–Πυρόι–Αγλαντζιά, Λουρουτζίνα–Λύμπια, Κόκκινα), θέμα που συζητείται εδώ και πολύ καιρό. Επαναλαμβάνει το αίτημα του για σύγκληση της επόμενης άτυπης διευρυμένης συνάντησης με στόχο την επανέναρξη των διαπραγματεύσεων για το Κυπριακό.

Ο ΚΑΤΟΧΙΚΟΣ ηγέτης, Τουφάν Έρχιουρμαν, κατά την επιστροφή του στα κατεχόμενα αναφερόμενος στα όσα συζητήθηκαν ήταν επιλεκτικός. Ανέδειξε μόνο τα όσα επιδιώκει. Αναφέρθηκε στο οδόφραγμα της Μιας Μηλιάς και όχι στα υπόλοιπα. Απέρριψε το ενδεχόμενο να ανοίξει δίοδος για πεζούς, στην παλιά Λευκωσία, επειδή υπάρχει αυτό του Λήδρα Πάλας. Μέχρι εκεί. Τίποτε για τα υπόλοιπα οδοφράγματα. Είναι σαφές πως η Άγκυρα έθεσε περιορισμούς. Το σημειώνουμε αυτό αν και προφανώς θα ενοχλήσει τον κατοχικό ηγέτη.

ΓΙΑ μια ακόμη φορά ο ηγέτης του κατοχικού καθεστώτος απέφυγε να αναφερθεί τι μορφή λύσης επιδιώκει. Μπορεί προφανώς κάποιοι να υποψιάζονται τι ακριβώς θέλει. Να αναζητούν πολύ παλιές του δηλώσεις, αλλά τώρα είναι διαφορετικά. Ηγείται του κατοχικού καθεστώτος. Η εξάρτηση του από την Άγκυρα είναι σαφής. Κι αυτού και των προκατόχων του.

ΕΙΝΑΙ προφανές πως δεν μπορεί να ξεφύγει από το πλαίσιο το οποίο καθορίζει η Άγκυρα. Η εξάρτηση από την Τουρκία των κατεχομένων δεν επιτρέπει, όπως φαίνεται, διαφορετική διαχείριση.

Η πλήρης ταύτισή του με την Άγκυρα απομακρύνει τη λύση. Κι αυτό γίνεται με τη δική του ευθύνη. Το ερώτημα είναι κατά πόσο μπορεί να ανατρέψει αυτή την κατάσταση.

Η ΛΕΥΚΩΣΙΑ προβαίνει σε κινήσεις διευκόλυνσης. Αλλά προφανώς πρέπει όλοι να αναγνωρίσουν το προφανές. Ότι δηλαδή είναι η Τουρκία που είναι η κατοχική δύναμη και όχι η Κυπριακή Δημοκρατία. Οπότε προς την κατοχική πλευρά πρέπει να στραφούν όλοι, εάν θέλουν να υπάρξει αποτέλεσμα.